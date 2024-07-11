Хватит перестройки? Два главных аутсайдера НХЛ резко усилились в межсезонье

«Сан-Хосе» и «Чикаго» хотят побеждать уже сейчас, когда в их составе есть две новые молодые звёздочки НХЛ.

В американском спорте часто напирают на то, что нельзя оставаться в середине. Как только костяк твоей команды стареет, надо начинать перестройку, нырять за талантами на драфте и обретать счастье с молодыми игроками. Особенно эта тема популярна среди болельщиков, которых каждый год завораживают звёздочки драфта. Однако перестройки в НХЛ в последнее время перестали быть «приключением на 20 минут, зашёл и вышел»: это отлично видно на примерах «Баффало» или «Оттавы», да даже и «Эдмонтона», которому в 2015-м немного повезло в лотерее драфта.

При этом юные звёздочки очень быстро начинают требовать большие контракты. «Питтсбург» успел выиграть свой первый Кубок в тот момент, когда Евгений Малкин играл на контракте новичка, через год и Патрик Кейн, и Джонатан Тэйвз были лидерами чемпионского «Чикаго» на «детских» условиях. Эти чемпионы успели быстро окружить своих молодых звёздочек состоявшимися игроками, пока была возможность подписывать с ними контракты.

Маклин Селебрини Фото: AP/TASS

«Чикаго» и «Сан-Хосе» в прошлом сезоне были чудовищно плохи. На двоих команды не набрали даже 100 очков, обе команды закончили сезон с разностью шайб хуже «-100», а их составы были забиты откровенно непонятными людьми. Но теперь «ястребы» и «акулы» готовы строить вокруг первых номеров драфта совершенно новые команды, которые не должны ковыряться на дне.

«Чикаго»

Новички: в. Броссуа, з. Броди, з. Мартинес, з. Левшунов, н. Михеев, н. Марун, н. Бертуцци, н. Терявяйнен, н. К. Смит

В принципе, «Блэкхоукс» не планировали и в прошлом году быть мальчиками для битья, и в межсезонье-2023 потратили немалые суммы на новых форвардов. Однако Тейлор Холл, который должен был помогать Бедарду в игровом плане, провёл лишь 10 матчей и выбыл до конца сезона — а Кори Перри, которого брали в качестве ментора и наставника, вылетел ещё раньше под аккомпанемент нелепых слухов о связи с миссис Бедард. Лавина травм накрыла «Чикаго» с головой, и состав команды был забит людьми уровня АХЛ.

Ответ «Чикаго» на это стал масштабным: за неделю команда фактически подписала два новых звена! Места для этого были: кроме Бедарда, из молодых интересных талантов в атаке можно было выделить только Филиппа Курашёва и Лукаса Райхеля, который прошлый год провалил. Место в платёжке для заполнения пола зарплат тоже надо было закрывать, и «ястребы» решили, что лучше это делать хорошими игроками, а не плохими контрактами с довеском.

Теуво Терявяйнен Фото: Zuma/TASS

Самый интересный трансфер — возвращение Теуво Терявяйнена в «родную» команду. Талантливый финн в 2016-м стал жертвой многоходовочек «ястребов», которым надо было скинуть контракт Брайана Бикелла. Финн в «Каролине» стал неразрывно связан с Себастьяном Ахо, и эта пара давно стала опорой первого звена «ураганов». Однако в этом межсезонье потолок придавил и «Каролину», которая традиционно сложно ведёт переговоры с НСА. Теперь ТТ должен стать верным падаваном для Бедарда на правом фланге — а на левом, вполне возможно, снова окажется Холл.

«Чикаго» усилил и глубину, добавив оборонительных форвардов. В эту же компанию мог попасть и Сэм Лафферти, права на которого клуб выкупил незадолго до его выхода на рынок НСА, но скоростной американец выбрал «Баффало». Теперь же в «Чикаго» будет играть Илья Михеев, которому надо реабилитироваться после чудовищного спада во второй половине этого сезона. Сторона игрока, как известно, напирает на восстановление после травмы крестообразных связок — но такая травма часто отправляет всю карьеру под откос. Кроме того, солидный контракт получил Тайлер Бертуцци, который играет в стиле этакого Маршана на минималках.

Была усилена и оборона. Зайдёт ли в НХЛ Артём Левшунов сразу — это пока вопрос, поэтому клуб вложился в двух опытнейших ветеранов. Мартинес — опытнейший домосед с историей важнейших голов в плей-офф, где он когда-то вместе с «ЛА» обижал и «Чикаго», Броди — игрок такого же профиля, который даже после разрыва давней пары с Марком Джиордано держал свой уровень классного домоседа для второй пары, закрывающего тяжёлые минуты в меньшинстве.

«Сан-Хосе»

Новички: з. Уолман, н. Гудроу, н. Селебрини, н. Смит, н. Тоффоли, н. Веннберг, н. Делландреа, н. Грундстрём.

Межсезонье «акул» началось с привычной для последних лет благотворительности — команда забрала с драфта отказов «Рейнджерс» своего бывшего игрока Баркли Гудроу. Говорилось, что «Рейнджерс» могут выкупить контракт или обменять его с доплатой, но обмен был затруднён из-за частичного запрета на обмен. На драфт отказов он не распространялся — и такой шаг вызвал разговоры о том, что старые однокашники из университета Бостона Крис Друри и Майк Грир просто сговорились.

Однако потом «акулы» начали реальную работу. Обмен Джейка Уолмана из «Детройта» стал сенсацией — особенно с учётом того, что «Сан-Хосе» ничего не отдал и сверху ещё получил пик второго раунда. Да, Уолман не особенно удачно провёл минувший сезон, но при этом год назад он провёл прекрасную регулярку вместе с Морицем Зайдером, назывался одним из самых прогрессирующих защитников лиги и выиграл ЧМ вместе со сборной Канады. «Шаркс», чья защита в прошлом году резко хромала, получили отличный актив.

Ну а потом Грир постарался обеспечить первому номеру драфта достойное окружение. Тайлер Тоффоли свой Кубок давно выиграл и после путешествий по канадским командам вернулся в Калифорнию, где уже наверняка успел неплохо обжиться. Для Тайлера, конечно, это последний большой контракт в карьере с небольшой переплатой, но форвард показывал, что умеет держать стабильный уровень даже в проблемных командах — типа «Калгари»-2023 и «Нью-Джерси» прошлого года. Глубину усилили не до конца раскрывшиеся в прошлых командах Тай Делландреа (первораундник-2018) и силовик Карл Грундстрём — отдано за обоих было немного.

Тайлер Тоффоли Фото: Zuma/TASS

Теперь главная интрига сезона — на каких позициях будут играть два главных молодых форварда команды, Маклин Селебрини и Уилл Смит? Зачастую юные центры начинают свой путь в НХЛ на фланге, где оборонительной ответственности меньше. Кому-то это помогает лучше адаптироваться в НХЛ, а кто-то на фланге как будто тратит пару лишних лет карьеры, как Натан Маккиннон. Кроме того, непонятно, сможет ли вообще сыграть в сезоне один из двух последних ветеранов команды Логан Кутюр, из-за травм проведший лишь шесть игр в чемпионате-2023/2024. Если капитан останется вне игры, то это даст зелёный свет талантам.

Правда, защита у «Сан-Хосе» пока что выглядит куда менее интересной, чем у «Чикаго» — с другой стороны, там должны дать шанс молодым, в том числе и Шакиру Мухамадуллину. Кроме того, у «Шаркс» в новом сезоне будет новый тренер — Райан Варсофски на уровне АХЛ выиграл два чемпионства за четыре сезона и стал главным в НХЛ уже в 36 лет! С другой стороны, у «Чикаго» будет куда более сложный дивизион, чем у «Сан-Хосе», особенно с учётом летних усилений тех же «Нэшвилла» и «Юты». Но одно можно сказать точно — Западная конференция будет намного ровнее и интереснее, чем год назад.