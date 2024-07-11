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Ушёл из жизни бывший хоккеист Андрей Тарасенко, карьера, биография, достижения, Сибирь, Лада, сын Владимир

Трудно поверить. Ушёл из жизни легенда «Сибири» Андрей Тарасенко
Дмитрий Сторожев
Андрей Тарасенко
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Знаковому не только для Новосибирска, но и для всего отечественного хоккея человеку было всего 55 лет.

Ужасные новости пришли сегодня из Новосибирска — на 56-м году жизни ушёл из жизни Андрей Тарасенко, оставивший свой след в истории не только местного, но и отечественного хоккея.

Его жизнь была практически неразрывно связана с «Сибирью» с самого детства — Андрей Владимирович был воспитанником команды и там же начинал свою профессиональную карьеру. Правда, сделал имя он в другой новосибирской команде — СКА, где сперва помог клубу выйти во второй по силе советский дивизион, а затем блеснул и там, заслужив приглашение в ярославское «Торпедо» — будущий «Локомотив» — за год до расформирования армейского клуба.

На тот момент Ярославль только пытался поставить себя в Высшей лиге, впервые попав в неё в 1987 году — тогда же, когда Тарасенко оказался в СКА. Приобретение Андрея Владимировича помогло «Торпедо»: до него ярославцы дважды играли переходные матчи за право остаться в элите, а после — ни разу. Сам же правый нападающий относительно быстро стал лидером в новой команде — первый сезон у него ушёл на притирку, а вот по итогам второго Тарасенко оказался лучшим бомбардиром.

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Ещё раз он смог стать самым результативным игроком «Торпедо» в сезоне-1993/1994 — том самом, когда он стал первым представителем ярославского хоккея, принявшим участие в Олимпийских играх. На турнире в Лиллехаммере Андрей Владимирович провёл все восемь матчей и забросил две шайбы, одна из которых пришлась на полуфинальный матч со шведами. Увы, тогда её оказалось недостаточно для прохода в финал, да и в игре за третье место Россия была разбита финнами, остановившись в шаге от медалей.

В шаге от других медалей — золотых — Тарасенко остановился спустя три года. К тому моменту он успел стать капитаном «Торпедо», съездить в составе сборной России на ЧМ-1995 и покинуть Ярославль — в 1996 году нападающий отправился в «Ладу», только что во второй раз в истории ставшую чемпионом страны. Вместе с тольяттинцами Андрей Владимирович был максимально близок к защите титула — «Лада» заняла первое место в регулярке и пробилась в финал, где попала на… «Торпедо». По иронии судьбы именно ярославцы оказались сильнее, победив в серии со счётом 3-0, а Тарасенко так и остался без трофея, не дождавшись его в «Торпедо» и чуть-чуть опоздав в «Ладу».

Ещё через год он произвёл настоящий фурор — форвард стал лучшим бомбардиром сезона, набрав 60 (19+41) очков в 45 матчах, и был в первый и последний раз в карьере признан самым ценным игроком чемпионата.

В 2001 году после ещё нескольких, уже не таких успешных, лет в «Ладе» Тарасенко вернулся домой, в «Сибирь». Новосибирский клуб на тот момент находился в Высшей лиге, и кто, как не местный воспитанник, мог помочь ему вернуться в элиту отечественного хоккея? Справиться с задачей получилось с первой же попытки — Андрей Владимирович привёл команду к первому месту в качестве лучшего бомбардира и вместе с одноклубниками, среди которых на первых ролях был и недавний спортивный директор клуба Сергей Климович, вывел «Сибирь» в Суперлигу, откуда она больше не вылетала.

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Связка Климович — Тарасенко прожила в элите ещё один сезон, после чего карьера последнего пошла к завершению. Последние игровые годы Андрей Владимирович провёл в Казахстане, где в 2006 году и повесил коньки на гвоздь.

Дальнейшая хоккейная судьба Тарасенко была связана исключительно с «Сибирью» — Андрей Владимирович прошёл с клубом весь его путь в КХЛ, с 2008 года выполняя различные функции в тренерском штабе. На протяжении нескольких лет Тарасенко стоял непосредственно у руля новосибирцев, где именно при нём на новый уровень вышел его сын — Владимир. Тарасенко-младшим отец точно мог гордиться — Русский Танк успел стать одним из лучших российских хоккеистов современности, а недавно завоевал второй Кубок Стэнли. Кубок, победу в котором Андрей Владимирович успел засвидетельствовать.

«Он был надёжным другом, товарищем и партнёром по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея. Андрей Владимирович навсегда вписал себя в историю хоккейного клуба «Сибирь». Приносим соболезнования родным и близким», — сказал генеральный директор клуба Лев Крутохвостов, также игравший с Тарасенко в одной команде.

Андрей Владимирович, чей свитер был поднят под своды ещё старого ЛДС в 2015 году, должен был покинуть клуб после этого сезона, но всё же остался в качестве тренера по развитию. К сожалению, поработать в новой роли ему не удастся, и в это трудно поверить. Причина, по которой внезапно оборвалась жизнь 55-летнего специалиста, ставшего настоящей легендой хоккейного Новосибирска, пока не называется.

«Чемпионат» выражает искренние соболезнования близким и родным Андрея Тарасенко.

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