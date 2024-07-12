Талантливый русский вратарь ещё на год без НХЛ? «Нэшвиллу» выгодно «мариновать» Аскарова

Представьте ситуацию: вы 22-летний перспективный вратарь, который провёл неплохой сезон в АХЛ со вторым показателем в лиге по «сухим» матчам и пятым — по коэффициенту надёжности; последняя игра в НХЛ оставила о вас хорошее впечатление; вы считаете, что готовы сделать следующий шаг в карьере и побороться за место в элите, однако в руководстве считают иначе и берут на место бэкапа 31-летнего голкипера, ждать прогресса от которого особо уже и не приходится. Покажется ли вам, что вас недооценивают? Скорее всего.

В таком положении сейчас находится Ярослав Аскаров. Несколько лет назад в «Нэшвилле» очень сильно поверили в потенциал российского стража ворот, задрафтовав его аж под 11-м номером. Для вратарей это огромная редкость — последний раз выше Ярослава уходил Кэри Прайс, а всего таких случаев в XXI веке было шесть — и все в период с 2001 по 2005 год.

За два сезона в «Милуоки» Аскаров заметно окреп — начало его пути в АХЛ было не лучшим, но по мере увеличения игрового времени россиянин прибавил в уверенности и дорос до статуса одного из лучших голкиперов лиги. По итогам прошедшей регулярки он попал в сборную проспектов АХЛ, хотя в подэлитном дивизионе играет большое количество перспективных голкиперов, которые вполне могли оказаться в этой символической шестёрке вместо Ярослава.

В минус Аскарову можно занести последний плей-офф — Кубок Колдера для уроженца Омска действительно получился неудачным, — но при этом вряд ли по его итогам можно оценивать дальнейшие перспективы вратаря, особенно с учётом того, что последний его заход в состав «Предаторз», случившийся под Новый год, выдался весьма успешным.

Первая победа Ярослава в НХЛ, казалось, должна была приоткрыть ему путь в основу, однако стала последним его появлением в джерси «хищников» на сегодняшний день — больше шансов проявить себя в команде из штата Теннесси у российского голкипера не было.

Вполне резонно было бы предположить, что таковой появится в предстоящем сезоне — контракт Кевина Ланкинена с «Нэшвиллом» подошёл к концу, и на освободившееся место бэкапа как раз мог бы претендовать Аскаров — повзрослевший, набивший шишек в лиге рангом ниже и при этом успевший заявить о себе на самом высоком уровне.

Но подписание соглашения со Скоттом Уэджвудом, которое носит односторонний характер, кажется, рушит планы Ярослава начать сезон в НХЛ — конечно, у россиянина наверняка будут шансы показать себя во время предсезонки, да и драфт отказов в случае чего тоже никто не отменял, однако сложно поверить, что опытнейший Барри Тротц выдал двухлетний контракт с кэпхитом $ 1,5 млн вратарю, которого будет готов отправить на уэйвер при первой же удобной возможности ради прогрессирующего вратаря из фарма.

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«Нэшвилл» сейчас находится в очень комфортной позиции — безоговорочный первый номер команды Юусе Сарос, который находится в самом расцвете, связал своё будущее с командой до 2033 года, за его спиной находится довольно опытный бэкап, который вряд ли испортит картину за свои 25-30 матчей в регулярке, а в системе подрастает один из самых талантливых проспектов среди вратарей, который в ближайшие несколько лет вряд ли куда-либо денется без желания клуба — у Аскарова начинается последний год по контракту новичка, по истечении которого он станет лишь ограниченно свободным агентом. Конечно, нельзя исключать вариант с оффершитом по окончании сезона, но вряд ли другой клуб (если таковой найдётся) сделает ему предложение, которое не смогут повторить «Предаторз». Тем более если Ярослав проведёт ближайший год вне НХЛ.

Хотя даже в таком случае у него будет возможность отказаться от контракта с «хищниками» в пользу потенциальной новой команды, если там ему пообещают лучший статус, нежели в «Нэшвилле». А нынешнее положение дел, как недвусмысленно даёт понять агент Аскарова Дэн Мильштейн, молодого вратаря не устраивает.

Неудивительно, что накануне и во время драфта активизировались слухи о возможном обмене Ярослава, впрочем, дело до него не дошло. «Предаторз», опять же, явно контролируют ситуацию: хотите Аскарова — дайте большую компенсацию, не хотите — на нет и суда нет.

Ярослав Аскаров Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

При этом «Нэшвиллу» довольно выгодно «мариновать» россиянина в фарме — Ярослав даже через год будет слишком молод, чтобы лишиться статуса перспективного и потерять в цене для потенциального обмена, но в то же время недостаточный опыт в НХЛ не позволит ему и его агенту запрашивать высокие условия для следующего соглашения, которое по сумме будет больше контракта новичка. Аскаров в таком случае продолжит постепенное развитие в «Милуоки» и подойдёт к основе в тот момент, который будет максимально удобен клубу.

Возможность большого обмена в это межсезонье с каждым днём становится всё меньше. По словам Барри Тротца накануне драфта, она и тогда была почти нулевой, что уж говорить о сегодняшнем дне. А это значит, что пока всё идёт к третьему сезону Ярослава в АХЛ.