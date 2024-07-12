Сколько миллионов получат Кросби и Драйзайтль? 11 суперзвёзд НХЛ без контрактов через год

Межсезонье — это время, когда всё внимание приковано не только к проспектам, обменам и рынку свободных агентов. Это время, когда команды продлевают контракты с ключевыми хоккеистами франшизы. Или хотя бы закладывают необходимый для этого фундамент.

Ближайший год, от нынешнего межсезонья до лета-2025, подарит нам массу интересных историй. Ведь список потенциальных свободных агентов на сезон-2025/2026 выглядит крайне внушительно! Суперзвёзды, лица франшиз и просто классные хоккеисты.

И, очевидно, большинство из них, подобно Виктору Хедману, подпишут контракты до наступления лета 2025-го. И контракты не простые — длительные, крупные, дорогие. Многие из них наверняка останутся в своих франшизах, но далеко не все.

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шайна Голдман благодаря своей математической модели рассчитали, какие контракты должны получить главные звёзды, которые станут неограниченно свободными агентами уже следующим летом.

Так сколько же на самом деле заслуживают Сидни Кросби, Леон Драйзайтль и другие звёзды НХЛ? Приводим перевод материала и подсчётов наших североамериканских коллег, а также точные сведения их математической модели.

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»

Средняя стоимость — $ 13,5 млн

Предполагаемая стоимость — $ 12,5 млн

Леон Драйзайтль Фото: Jason Franson/AP/ТАСС

Кажется почти невозможным переплатить Леону Драйзайтлю, учитывая, насколько недоплачивали ему во время предыдущего контракта. Он заслуживает некоторого кешбэка, и сделка на $ 13,5 млн, как прогнозирует Evolving Hockey, соответствует этим требованиям.

Наша модель менее склонна к назначению этой цены, главным образом потому, что эта сделка будет полностью реализована после того, как Леону исполнится 30 лет. Возможно, на пике он стоил $ 13,5 млн, но в сезоне-2023/2024 уже сделал шаг назад. Такая высокая цена была бы неподъёмной для любого сезона после 35 лет.

Многие помнят, что эта модель часто показывала числа намного выше по сравнению с тем, чего заслуживают суперзвёзды, но она была доработана (и продолжает дорабатываться), что отражено здесь. Ещё есть игроки, достойные сногсшибательных цифр, такие как Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Натан Маккиннон. Драйзайтль находится на уровень ниже — и возраст не на его стороне.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 13 млн $ 13,1 млн $ 13 млн $ 12,9 млн $ 12,6 млн $ 12,3 млн $ 11,8 млн $ 11,1 млн

Но его хватку в плей-офф нельзя игнорировать, особенно по сравнению с Мэттьюсом, у которого далеко не такое же резюме.

Сделка, которая сделает Драйзайтля самым высокооплачиваемым игроком лиги (пока Макдэвид не получит корону), не будет странной. Он заработал большую прибавку, а его добросовестные выступления в плей-офф компенсируют разницу. Но сделка на максимальный срок несёт в себе некоторый риск при такой же зарплате в последующие сезоны.

Сидни Кросби, «Питтсбург»

Средняя стоимость — $ 10,8 млн

Предполагаемая стоимость — $ 9,5 млн

Сидни Кросби Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

В Питтсбурге всё вращается вокруг Кросби. 36-летний игрок не только провёл элитный для своего возраста сезон, но и, вероятно, заработал бы ещё несколько голосов за звание MVP, если бы не такая напряжённая борьба между Маккинноном, Макдэвидом, Мэттьюсом и Никитой Кучеровым.

Как «Пингвинз» будут действовать в ближайшие несколько лет зависит от того, как долго Кросби захочет играть. Наличие этой уверенности уже этим летом поможет руководству спланировать ситуацию соответствующим образом.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 Заслуживаемый кэпхит $ 10,1 млн $ 9,5 млн $ 8,9 млн

Кросби мог бы выбрать какие-то условия и искать трёхлетний контракт, как прогнозирует Evolving Hockey, с кэпхитом в $ 10,8 млн. Это примерно на $ 1,3 млн выше, чем прогнозирует модель для игроков в возрасте 38, 39 и 40 лет, но это всё равно может быть контракт по справедливой цене, если Кросби сможет продолжать игнорировать кривые старения. Его стоимость без учёта возраста составляет $ 11,7 млн. Кроме того, за эти годы он сделал так много скидок, что к этому моменту заслуживает всего, о чём мог бы попросить.

Но вместо этого Кросби мог бы выбрать двухлетний контракт, чтобы дать команде гибкость, особенно учитывая, что это контракт для игрока в возрасте 35+ лет. Хотя Кросби стоит всего, о чём просит, не будет шоком, если он снова подпишет контракт со скидкой, чтобы его соглашение не мешало команде бороться за Кубок Стэнли.

Микко Рантанен, «Колорадо»

Средняя стоимость — $ 12,9 млн

Предполагаемая стоимость — $ 12,6 млн

Микко Рантанен Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Стратегия «Колорадо» в отношении потолка зарплат вращается вокруг её основных игроков. И в контрактах этих хоккеистов руководство продемонстрировало несколько тенденций. Прежде всего это готовность играть по-крупному, даже по соглашениям, значительная часть которых в основном будет реализована, когда игроку будет 30+ лет — так было с контрактами Маккиннона, Габриэля Ландескога и совсем недавно Девона Тэйвза. И с Маккинноном, и с Тэйвзом эти соглашения были подписаны досрочно.

Если «Эвеланш» пойдут в ногу с этими тенденциями, Рантанен может подписать долгосрочный контракт перед межсезоньем 2025 года.

Что работает в пользу «Колорадо», так это то, что кэпхит Маккиннона в размере $ 12,6 млн, вероятно, послужит внутренним потолком, за который Рантанен не сможет выйти. В результате Микко заключит соглашение ниже прогнозируемой Evolving Hockey суммы в $ 12,9 млн и более, что будет соответствовать его реальной стоимости.

Заключение контракта такого масштаба с Рантаненом оставляет «лавинам» одну проблему: меньшая финансовая гибкость относительно их ядра, особенно если $ 7 млн Ландескога вновь будут учитываться под потолком зарплат. Микко в этом сезоне больше зависел от Маккиннона, а «Колорадо» сохранил свой подход к работе с лидерами благодаря усилению состава игроками второго плана. Такой подход может быть непросто поддерживать, поскольку после продления остаётся меньше места для новых контрактов.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 12,8 млн $ 13 млн $ 13 млн $ 13 млн $ 12,8 млн $ 12,5 млн $ 11,1 млн $ 11,6 млн

Ещё одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, что звёзды «Колорадо» обычно соглашаются на зарплату ниже рыночной, чтобы помочь с новыми игроками. Существует культура победителя, которая могла бы заставить Рантанена согласиться с условиями. Маккиннон взял гораздо меньше, чем мог бы, сделка Тэйвза тоже выглядит как скидка. Контракт с Микко, идущим по тому же маршруту, будет иметь большое значение, особенно если «Эвеланш» смогут подписать его ниже $ 11,5 млн.

Что бы ни случилось, Рантанен, вероятно, того стоит.

Митчелл Марнер, «Торонто»

Средняя стоимость — $ 11,7 млн

Предполагаемая стоимость — $ 11,6 млн

Митчелл Марнер Фото: Michael Thomas/AP/ТАСС

«Лифс» столкнулись с трудным вопросом в отношении Митча Марнера. Может быть, вы уже слышали об этом?

Если «Торонто» пойдёт по пути продления контракта, это не должно обойтись в сумму намного выше нынешней зарплаты Марнера. Митчелл спокойно играл на этом уровне или выше оного (в течение регулярного чемпионата), будучи в расцвете, и снова стоит этих денег — но, возможно, ему будет труднее соответствовать им, когда ему исполнится 30 лет.

Контракт Вильяма Нюландера на пике его карьеры — также неудачное подписание «Лифс», поскольку даёт Марнеру возможность требовать большего. Вероятно, Митч более ценен, чем Нюландер, но так же вероятно, что не намного ценнее, чем на $ 11,5 млн в год на восемь лет.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 11,9 млн $ 12 млн $ 12,1 млн $ 12 млн $ 11,8 млн $ 11,4 млн $ 11 млн $ 10,4 млн

Текущий прогноз относительно контракта Марнера сделан после неудачного сезона, в конце которого у него возникли проблемы с лодыжкой. Если это было всего лишь временное явление и он уже близок к тому, что должен был показывать со старта прошлого чемпионата, то его стоимость близится к $ 12,5 млн.

В отношении всего остального клуб должен принять жёсткую позицию, особенно со склонностью Митча увядать, когда наступает важный момент.

Картер Вераге, «Флорида»

Средняя стоимость — $ 8,7 млн

Предполагаемая стоимость — $ 7,9 млн

Картер Вераге Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Как и ожидалось, Вераге, заключивший контракт на три года с кэпхитом менее $ 4,2 млн, оказался настоящей «кражей». Но после того, как он расцвёл во «Флориде» и выиграл трофей с «Пантерз», дважды подряд добираясь до финала Кубка Стэнли, ему точно должны заплатить.

Сколько?

Evolving Hockey прогнозирует, что в течение следующих восьми сезонов его кэпхит составит $ 8,7 млн, что может быть слишком большой суммой для игрока, которому стукнет 30 лет. Должен быть какой-то баланс — будь то срок или цена.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 9 млн $ 8,9 млн $ 8,7 млн $ 8,4 млн $ 8 млн $ 7,5 млн $ 6,8 млн $ 6 млн

Если «Флорида» сможет сохранить тенденцию заключать со своими игроками более дружественные для команды сделки (см. продление контракта Густава Форслинга ещё в марте и, возможно, контракт Сэма Райнхарта), то, возможно, «пантеры» смогут переподписать его ближе к сумме в $ 7,9 млн или меньше по долгосрочной сделке. Если нет, то руководству следует желать более короткого срока по следующему контракту Вераге, чтобы не переплачивать Картеру, когда ему исполнится 30 лет.

Трэвис Конечны, «Филадельфия»

Средняя стоимость — $ 8,8 млн

Предполагаемая стоимость — $ 7,8 млн

Трэвис Конечны Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Трэвис Конечны совершил прорыв в сезоне-2022/2023, забив 31 гол и набрав 61 очко в 60 матчах. В прошлом году он доказал, что эти цифры не случайность, и добавил немного больше содержания в свою игру в формате «пять на пять».

Он, без сомнения, игрок первой тройки и мог бы выглядеть ещё лучше, если бы вокруг него были более сильные таланты. Текущая цена находится в районе $ 8 млн, и повышение потолка зарплат поможет его будущему клубу, но возраст за 30 лет может стать пугающим. Он должен быть игроком первого звена, на которого точно могут поставить в следующие пять сезонов, однако после этого ситуация становится рискованной.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 8,6 млн $ 8,6 млн $ 8,5 млн $ 8,3 млн $ 7,9 млн $ 7,5 млн $ 6,9 млн $ 6,2 млн

Срок будет здесь серьёзным камнем преткновения. Любая сделка на срок более пяти лет, вероятно, понизит его ожидаемую стоимость за пределы $ 8 млн, и тогда станет немного сложнее оправдать более крупный контракт.

Брок Бёзер, «Ванкувер»

Средняя стоимость — $ 8 млн

Предполагаемая стоимость — $ 6,9 млн

Брок Бёзер Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Что касается Бёзера, задачей «Ванкувера» будет понять его истинную ценность. Последний сезон он завершил с 40 голами и 73 очками.

Если сезон-2023/2024 Бёзера является верным признаком того, что нас ждёт впереди, то восьмилетний контракт с кэпхитом в $ 8 млн может стать удачной сделкой. Но наша модель немного более осторожна, учитывая сезон-2022/2023 в его исполнении и сбивая его возможную зарплату в среднем до $ 6,9 млн в год.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 7,8 млн $ 7,7 млн $ 7,6 млн $ 7,4 млн $ 7 млн $ 6,5 млн $ 5,9 млн $ 5,1 млн

С другой стороны, если Бёзер сделает шаг назад по сравнению с завершившимся сезоном, долгосрочный контракт может быстро «испортиться» — просто подумайте о том, как раннее продление Ти Джея Миллера вызвало стресс уже в кампании-2022/2023. Так что, возможно, «Ванкувер» заинтересован в том, чтобы притормозить и в первую очередь посмотреть, что принесёт новый сезон, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства. Возможно, это отвлечёт внимание, подобно ситуации с контрактом Элиаса Петтерссона. Но «Кэнакс» действительно не могут позволить себе быть неосторожными в сегодняшней ситуации с потолком зарплат.

Ши Теодор, «Вегас»

Средняя стоимость — $ 8,6 млн

Предполагаемая стоимость — $ 10 млн

Ши Теодор Фото: John Locher/AP/ТАСС

Ши Теодор — интересный игрок. Очень немногие защитники играют в нападении на его уровне, но у него есть некоторые недостатки.

За последние два сезона он занимает четвёртое место среди защитников по количеству голов на 60 минут при игре «пять на пять», а по количеству голов, которые команда забила при его участии (то есть он набирал очко), он уступает только Эрику Карлссону. Игра в большинстве у «Вегаса» не очень хороша, но это, вероятно, не касается Теодора, который зарабатывал очки в 76% шайб, заброшенных при численном преимуществе. По этому показателю он уступает только Куинну Хьюзу. Ши элитен в создании моментов и отлично обращается с шайбой во всех трёх зонах. Его ценность всегда исключительна: Теодор часто входит в число 16 лучших защитников. Он выглядит как защитник-франчайз, один из тех, кто был самым ценным игроком «Вегаса» в нескольких длительных сериях плей-офф.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 10,5 млн $ 10,6 млн $ 10,6 млн $ 10,5 млн $ 10,2 млн $ 9,8 млн $ 9,3 млн $ 8,6 млн

Но Теодор также не проводит на льду самые тяжёлые минуты «Вегаса», не всегда здоров, и ему будет 30, когда вступит в силу новый контракт. Это не значит, что он не сможет справиться с трудными моментами или оставаться более здоровым в будущем, но это действительно добавляет некоторый риск при вложении столь больших средств — независимо от того, насколько модель его обожает.

Контракт на $ 8,5 млн кажется сделкой, после заключения которой Теодор сможет принести пользу, но это также зависит от того, как часто он будет играть, чтобы соответствовать этому контракту.

Джейккоб Славин, «Каролина»

Средняя стоимость — $ 6,5 млн

Предполагаемая стоимость — $ 7,4 млн

Джейккоб Славин Фото: Stacy Bengs/AP/ТАСС

Эллиотт Фридман ожидает продления на восемь лет с кэпхитом $ 6,5 млн, и это будет солидная ставка со стороны «Харрикейнз». Однако те, кто называет это абсолютной победой, не должны забывать о возрасте Славина. Сделка будет охватывать сезоны, когда ему будет от 31 до 38 лет, и, несмотря на то что сейчас он хорош, следует учитывать возможный спад.

Славин на данный момент является одним из лучших двусторонних защитников в лиге, и тот факт, что он приносит такую большую пользу в качестве игрока-выключателя, делает его своего рода единорогом. Трудно добиться цены почти в $ 9 млн без возможности играть в большинстве или большого игрового времени — настолько он хорош в своём деле.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 8,9 млн $ 8,7 млн $ 8,4 млн $ 8,1 млн $ 7,5 млн $ 6,9 млн $ 6 млн $ 5 млн

Однако этих $ 8,9 млн он будет стоить в сезоне-2025/2026. К восьмому году контракта стоимость упадёт до $ 5 млн, и главное — найти баланс на этом пути. Именно это сделала «Каролина», вероятно, снизив предложение до $ 6,5 млн, избежав потенциального сценария Марк-Эдуара Власика.

Такой контракт по-прежнему выглядит как скидка по сравнению с прогнозируемой стоимостью Славина и является солидной работой «Каролины». Просто, вероятно, это не та абсолютная кража, какой её представляли.

Аарон Экблад, «Флорида»

Средняя стоимость — $ 7,6 млн

Предполагаемая стоимость — $ 7,4 млн

Аарон Экблад Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

В этом году «пантеры» имели дело с двумя важными игроками, у которых истекали контракты — Сэмом Райнхартом и Брэндоном Монтуром. В следующем году будет не легче, поскольку подходят к концу соглашения у Вераге и Экблада.

Хотя Экблад не так часто попадал в протокол в этом сезоне, он сформировал элитную пару с Форслингом — пару, которая закрыла топовых соперников. Модель оценивает его среднюю ценность примерно в $ 7,4 млн в год в течение следующих восьми лет. Технически это будет шагом назад по сравнению с его нынешним кэпхитом в $ 7,5 млн. Но если руководство заранее договорится о продлении, как и в случае с его последним контрактом, чтобы повысить его нынешнюю зарплату в $ 7 млн, тогда, возможно, детали, находящиеся на поверхности, могут не иметь большого значения — особенно когда так много других хоккеистов «Пантерз» заключили выгодные для команды сделки. Опять же, посмотрите на Форслинга, который в этом году доказал, что всё-таки может быть лидером топ-пары.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 8,1 млн $ 8,2 млн $ 8,1 млн $ 7,9 млн $ 7,5 млн $ 7,1 млн $ 6,4 млн $ 5,6 млн

У Экблада, возможно, были некоторые оплошности в плей-офф, а на протяжении многих лет ему не везло из-за травм, и оба этих фактора могут повредить его переговорам о новом долгосрочном контракте этим летом. Но поскольку Монтур ушёл, шансы на продление соглашения с Экбладом, вероятно, возросли. Трудно представить, чтобы «пантеры» внесли столько кардинальных изменений в свою защитную линию после двух подряд выходов в финал.

Юусе Сарос, «Нэшвилл»

Средняя стоимость — $ 9,5 млн

Предполагаемая стоимость — $ 7,6 млн

Юусе Сарос Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

После слабого начала сезона возвращение Сароса к своему уровню во второй половине чемпионата помогло «хищникам» вернуться в борьбу за плей-офф. Но долгосрочная перспектива «Предаторз» и прогресс Ярослава Аскарова вызвали вопросы касаемо того, продлит ли «Нэшвилл» своего нынешнего первого номера.

Как ранее сообщал Пьер Лебрюн из The Athletic, генеральный менеджер Барри Тротц хочет продлить контракт этим летом.

После среднесрочной сделки это шанс для Сароса заработать на долгосрочном контракте. Существует лишь разрыв между тем, чего, по мнению нашей модели, он стоит — $ 7,6 млн в год в течение семи сезонов — и тем, что Evolving Hockey прогнозирует — $ 9,5 млн.

Это планка, которой немногие вратари достигают на постоянной основе, особенно в возрасте 30+ лет. Только Кэри Прайс и Сергей Бобровский имеют действующие контракты, превышающие этот показатель, и, вероятно, Шестёркин скоро присоединится к этой группе. Поскольку Сарос на год старше Шестёркина, это делает ставку на него более рискованной.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 Заслужи

ваемый кэпхит $ 9,5 млн $ 9,3 млн $ 8,8 млн $ 8,1 млн $ 7,1 млн $ 6 млн $ 4,7 млн

Сарос сможет повысить свою ценность за счёт более стабильной игры в сезоне-2024/2025, если сумеет продолжить с того места, на котором остановился в этом году. Тем не менее это лишь приблизит его к очень разумным $ 8 млн, где сейчас находятся Коннор Хеллебайк и Илья Сорокин.

Только один вратарь сейчас имеет цену в диапазоне $ 9 млн — Андрей Василевский с $ 9,5 млн — тот самый Василевский, который дважды подряд выигрывал чемпионство. Просто «Нэшвилл» находится в другой позиции с точки зрения борьбы за Кубок Стэнли, чем «Тампа» в то время. Клубу стоит рассмотреть перспективного вратаря в лице Аскарова. Возможно, именно это ограничит уровень зарплаты Сароса, опустив его ниже указанной суммы.