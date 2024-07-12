«Барыс» совершил две топ-сделки, ЦСКА разрешил Дуде играть в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 12 июля 2024 года.

Украина лишит всех государственных наград тренера «Чайки» Завальнюка

Пресс-служба Федерации хоккея Украины (ФХУ) выпустила заявление в официальных соцсетях организации в отношении тренера Вячеслава Завальнюка, который на днях вошёл в тренерский штаб нижегородской «Чайки».

«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и в хоккее в частности. Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий, в частности вручённого в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», — сказано в заявлении.

Вячеслав Завальнюк является уроженцем Киева. Практически всю свою игровую карьеру он провёл в российских клубах. В 2007 году украинец стал чемпионом Суперлиги в составе магнитогорского «Металлурга». Завальнюк выступал за сборную Украины на всех чемпионатах мира с 1999 по 2007 год, а также сыграл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

«Барыс» подписал двух известных легионеров

Астанинский «Барыс» подписал однолетний контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В минувшем сезоне КХЛ 32-летний голкипер провёл 12 матчей за СКА, в которых отражал 91,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,40. Также в КХЛ швед выступал за «Автомобилист» и рижское «Динамо». Отметим, что накануне «Барыс» расстался с канадским голкипером Эдди Паскуале.

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал контракт с канадским нападающим Уэйдом Эллисоном. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2025 года.

26-летний Уэйд прошедший сезон провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Милуоки Эдмиралс» и «Лихай Вэлли Фантомс». Всего в регулярном чемпионате — 2023/2024 он принял участие в 60 матчах, забросил 13 шайб и отдал девять голевых передач, набрав в сумме 22 очка. В плей-офф принял участие в четырёх встречах, забил гол и отдал один пас, записав на свой счёт два балла за результативность. Также форвард сыграл в 75 матчах НХЛ за «Филадельфию Флайерз», заработав 22 (13+9) очка при показателе полезности «-3».

Рене Фазель высказал мнение о перспективах взаимоотношений КХЛ с другими лигами

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о трансферных правилах в организации, а также о том, с какими последствиями может столкнуться КХЛ после отказа от трансферных карт.

«У ИИХФ существуют трансферные правила. Они находятся в открытом доступе. Регулируются переходы даже с теми организациями, которые не входят в ИИХФ. В этом случае также предусмотрено взаимное уважение контрактов. Как вы знаете, НХЛ имеет договоры с разными лигами. Так что я не думаю, что у КХЛ будут проблемы в заключении подобных договоров с НХЛ, ИИХФ или отдельными федерациями и лигами. Я уверен, что КХЛ будет уважать контракты игроков», — сказал Фазель в интервью Sport24.

В НХЛ заявили о разрешении ЦСКА для Артёма Дуды играть за «Юту»

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что в ЦСКА подтвердили право российского защитника Артёма Дуды выступать за «Юту», несмотря на действующее соглашение в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Игрок прислал письмо от своего клуба КХЛ, которое подтверждает, что он имеет право подписать контракт в Северной Америке, не нарушая при этом каких-либо договорных обязательств в КХЛ», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».