Рекорд Овечкина больше не важен? Какие цели ставит новое руководство «Вашингтона»

«Столичные» пытаются усидеть на двух стульях. И это прекрасно!

Ближайшие два сезона наверняка станут самыми важными в истории «Вашингтона». Капитан «столичных» Александр Овечкин с каждым годом всё ближе к рекорду Уэйна Гретцки — и достичь его так или иначе становится главной задачей клуба.

Или всё же нет?

Недавние перестановки в руководстве посылают чёткие сигналы о том, к чему «Кэпиталз» будут стремиться в ближайшие годы. Есть ли среди этих задач доведение Овечкина до рекорда?

«За последние несколько недель «Вашингтон» своим активным межсезоньем послал лиге сигнал: клуб хочет побеждать. А для нового генерального менеджера Криса Патрика это будет целью на долгие годы, даже после того, как Алекс Овечкин повесит коньки на гвоздь.

Патрик ясно дал понять, что его цель, когда он принимает бразды правления от Брайана Маклеллана, — сохранить команду округа Колумбия способной бороться за плей-офф», — пишет журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

Собственно, сам Патрик — новоиспечённый генеральный менеджер «столичных» — прямо говорит о главной цели своего пребывания в клубе.

«Моё намерение — быть конкурентоспособным. Я не из тех, кто любит проигрывать, и я искренне верю, что мы можем, за неимением лучшего термина, завершить эпоху Овечкина с конкурентоспособной командой», — сказал Патрик на своей первой пресс-конференции в новой должности.

Патрик также отметил, что, когда Овечкин всё-таки решит завершить карьеру, функционер хочет избежать перестройки, даже несмотря на то, что ядро стареет.

Крис Патрик Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

«Я думаю, мы уже заявили о себе тем, что сделали в это межсезонье. Людям легко сказать: «Ваши суперзвёзды стареют. Пришло время перестраиваться, взрывать (рынок. — Прим. «Чемпионата»), делать всё заново». На самом деле это может быть намного сложнее, чем кажется. И, думаю, вы видели, как многие команды пытались это сделать и будто застревали в бесконечном цикле разрушения и строительства и не достигали того, чего хотели. И, на мой взгляд, вы также можете видеть некоторые команды, которые этого не сделали и добились успеха.

Если вы посмотрите на финал конференции в этом году, то увидите клубы, которые смогли перейти от возрастного ядра к более молодой, конкурентоспособной команде. Я думаю, что этот вопрос определённо стоит у нас на повестке дня», — добавил он.

«Вашингтон» действительно уже начал двигаться в этом направлении. И даже очень активно! «Столичные» на четверть поменяли состав, подписав семь новых хоккеистов: Пьер-Люка Дюбуа, Джейкоба Чикрана, Эндрю Манджапане, Логана Томпсона, Мэтта Роя, Брэндона Дюхайма и Тейлора Рэддиша. Кроме того, «Кэпс» разошлись с четырьмя основными игроками.

И хоть, конечно, эти сделки проворачивал уже бывший генменеджер клуба Брайан Маклеллан, «Вашингтон» действительно показал свою серьёзность в отношении новой цели.

«Если посмотреть на некоторые из ходов, которые мы сделали, очевидно, что в подписании Пьер-Люка Дюбуа был определённый риск, но я думаю, что мы чувствуем себя довольно комфортно. Мы получили парня, который потенциально может стать действительно хорошим игроком для нас на протяжении многих лет и которому только что исполнилось 26. Я думаю, мы начинаем вкладываться во что-то вроде костяка нового поколения в лице Дилана Строума и игроков его возраста. А за ними у нас есть следующий уровень в лице Коннора Макмайкла и Алексея Протаса.

За их спинами есть парни, которые выиграли два последних чемпионата АХЛ с «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»); за ними — пара ценных игроков с драфта. Так что я думаю, что у нас есть разные уровни хороших игроков, которые, как вы видите, помогут команде на льду. Или же они помогут команде получить хоккеиста, который поможет на льду им. Так что, на мой взгляд, мы находимся в таком же выгодном положении, в котором были долгое время в случае с проспектами и кадровым резервом», — сказал Патрик.

Несмотря на то что руководство «Вашингтона» сейчас говорит исключительно о перестройке команды, о задаче удержать её в зоне плей-офф и сделать конкурентоспособной, рекорд Гретцки, конечно, тоже важен для клуба.

Отчасти, возможно, именно ради этой цели проводятся нынешние сделки. Всё-таки самыми молодыми из всех подписаний межсезонья-2024 стали Чикран, Рэддиш и Дюбуа — им по 26 лет. Остальные старше.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Да, 26 лет — это по хоккейным меркам уже не «молодой» игрок. Иными словами, «Вашингтон» укрепился теми хоккеистами, которые должны либо уже находиться в расцвете, либо выходить на пик в течение ближайших двух-трёх лет.

Как говорил один персонаж популярной кинофраншизы — смекаете?

Ещё три года назад, когда «Вашингтон» договаривался с Овечкиным о новом контракте, Маклеллан и владелец клуба Тед Леонсис дали капитану обещание — обещание сохранить команду конкурентоспособной.

И в нынешнее межсезонье они по полной сдерживают обещание, пытаясь омолодить состав и совершить перестройку вокруг самого Ови — пока он ещё не завершил карьеру.

«Вряд ли среди нынешней молодёжи окажется следующий Овечкин, но игроки поколения появляются редко. «Вашингтон» должен попытаться найти такого с помощью руководства, и Патрик считает, что они положили хорошее начало в этом направлении», — пишет журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Сейчас кажется, будто «столичные» пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, остаться конкурентоспособными здесь и сейчас, а также приобрести игроков моложе нынешнего ядра, чтобы постепенно перестроиться и подготовиться к эпохе после Овечкина. С другой — угнаться за рекордом Гретцки, что является важнейшей и уникальнейшей задачей, даже если об этом не говорят вслух. Именно благодаря новой крови можно найти тех, кто поможет Александру добраться до Великого и сделать это более безболезненно.

Всё-таки даже топового снайпера кто-то должен «подкармливать». И не то чтобы в сезоне-2023/2024 у Ови были настоящие помощники в этом деле. А с учётом его постепенного спада, помощь одноклубников — важнейший фактор для достижения рекорда.

Так что хоть «Вашингтон» и пытается усидеть на двух стульях, но пока делает это успешно. По крайней мере, если судить по именам новичков.

Руководство «столичных» точно не забыло о рекорде. Сейчас оно подготавливает необходимый для этого фундамент.

Но оно же не забыло и о будущем, ведь когда-то Ови повесит коньки на гвоздь. И такая нацеленность на совмещение двух разных целей — и вместе с тем на потенциальный успех относительно реализации сих целей — пока вызывает только восхищение.

Осталось только посмотреть, как всё получится на деле.