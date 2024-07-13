Как «безумный русский» сыграет в «Филадельфии»? В Америке видят Мичкова во втором звене

Второй год подряд важнейшей трансферной темой межсезонья становится отъезд российского игрока в «Филадельфию». Иван Федотов, как известно, в «город братской любви» всё равно уехал, но этому предшествовала годичная мыльная опера с привлечением даже Генеральной прокуратуры, которая в итоге закончилась трансферной революцией и отделением КХЛ от ФХР.

Матвей Мичков в Северную Америку уехал как будто бы ко взаимному удовольствию всех сторон. Пятилетний контракт, который СКА заключил с форвардом почти сразу после покупки, вроде бы должен был надёжно удержать игрока в КХЛ по сценарию Капризова. Однако, судя по арендам в «Сочи», всё не задалось ещё до драфта НХЛ. Когда Мичков на церемонии по-футбольному стал целовать эмблему «лётчиков», стало ясно, что контракт до конца доработан не будет. Так и вышло: СКА за досрочное расторжение неофициально получил $ 1 млн. Хотя бы в плане денег армейцы, которые покупали Мичкова за 400 тысяч рублей, неплохо наварились.

В рамках своего пятилетнего контракта со СКА Мичков провёл за команду аж 17 матчей, где набрал пять очков и лишь трижды провёл на льду более 10 минут. «Филадельфия», конечно же, надеется на более плодотворное и долгое сотрудничество — вряд ли в ином случае Мичкова стали бы выдёргивать из КХЛ так быстро. Поэтому «времени на раскачку» точно не будет: результат станут требовать сразу.

Журналист The Athletic Чарли О’Коннор предположил: «Я не говорю, что Мичков будет гарантированно доминировать в своём дебютном сезоне. Но 25 голов не станут чудом. Особенно если он будет работать в большинстве с приемлемой скоростью». Стоит отметить, что в прошлом году эту отметку преодолели лишь два игрока команды. Сайт Daily Faceoff, который отслеживает все изменения в звеньях, уже сейчас ставит Мичкова на правый фланг проецируемой второй тройки «лётчиков» вместе с Оуэном Типпеттом и Морганом Фростом. На улицах Филадельфии уже можно встретить билборды с Матвеем — в общем, ожидания уже огромны.

Матвей Мичков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

На бумаге Мичкову занять место в топ-6 вообще ничего не мешает. «Филадельфия» летом не подписала ни одного свободного агента, при этом выкупила контракт ветерана Кэма Аткинсона, который как раз играл справа. Джон Торторелла в прошлом сезоне использовал правых краёв Оуэна Типпетта и Тайсона Фёрстера слева, и в результате реальной конкуренции справа сейчас нет. Конечно, пока выше Мичкова по статусу Трэвис Конечны, лидер команды — но и у того последний год контракта и немаленькие запросы по новой сделке. А вот ниже Мичкова пока находятся негабаритный технарь Бобби Бринк и чистый силовик из четвёртого звена Гарнет Хэтэуэй.

Для Мичкова главным вопросом здесь становится не адаптация в чисто спортивном плане к требованиям НХЛ. Для молодых игроков в последнее время главной проблемой становилась чисто физическая форма, готовность к скоростям современной НХЛ и уровню силовой борьбы — после двух полных сезонов в КХЛ здесь проблем быть не должно. А вот как Мичков сработается с Джоном Тортореллой? Тортс — самый олдскульный из современных тренеров лиги, этакий осколок «раньшего времени», который не боится на публике резко критиковать своих лидеров и даже отправлять в запас капитана команды — штука, невиданная для НХЛ. Кроме того, стиль Тортореллы требует отпахивать в обороне, а как раз здесь у Мичкова есть пробелы.

Посредником между главным тренером и Мичковым должны стать ветераны. Их в «Филадельфии» не так много, и ментором для раздевалки должен стать опытнейший Эрик Джонсон, контракт с которым был продлён летом. The Athletic так и озаглавил свою статью об этом контракте: «Продление контракта с Джонсоном касается также и Тортореллы с Мичковым». Издание приводит слова американского защитника, первого номера драфта-2006: «Я готов дать Мичкову всю помощь, которая требуется. Он знает, что я могу ответить на любой его вопрос. Если ему нужно лучше адаптироваться к городу, если он захочет узнать, где на выезде лучше поужинать, как проходят тренировки, командные собрания, то я готов ему помочь и с нетерпением жду совместной работы с Мичковым».

Ещё в ноябре, когда Торторелла говорил о будущем «лётчиков», он дал Матвею своеобразное прозвище: «Мы пытаемся играть агрессивно, провоцировать соперника на ошибки и создавать моменты. Через пару лет сюда должен приехать Безумный Русский, и, когда настанет нужное время, команда будет вкладываться в правильных свободных агентов, которые добавят мастерства атаке. Я надеюсь, что они продолжат играть в этом же стиле».

Джон Торторелла Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

В то же время генменеджер Дэнни Бриер призывает публику успокоиться и не давить слишком сильно на новичка: «Как и вы, мы были вынуждены смотреть за его матчами только по видео. Когда видишь, какие Матвей проделывает вещи, то не можешь дождаться момента, когда он покажет это в «Филадельфии». Однако мы должны быть осторожны: он невероятно талантлив, но каждый хоккеист должен пройти определённый процесс обучения, каждому нужно время». Фактически Бриер сказал, что «Филадельфия» не ждёт от Мичкова того, чтобы он сразу же стал лидером в будущем сезоне или даже в чемпионате-2025/2026.

При этом, как отмечают журналисты, подход Тортореллы всё-таки разнится: того же Конечны за ошибки в обороне он на скамейку не сажал, в отличие от попадавшего в тренерскую «конуру» Бринка. С точки зрения чистой техники в «Филадельфии» только Конечны и может сравниться с Мичковым — вингеры типа Типпетта дают, скорее, грубую силу. С учётом больших проблем «лётчиков» в атаке в последние годы (31-е, 29-е и 27-е места в лиге за три сезона) и особенно в большинстве (три года подряд спецбригада «Филадельфии» — худшая в лиге), таланты Матвея нужны были команде ещё вчера. Поэтому сложно представить, что форвард вдруг уедет в АХЛ, тем более руководство СКА дало понять, что в таком случае он отправится в Петербург.

Из КХЛ Мичков уехал, чуть не дотянувшись до бомбардирского рекорда Кирилла Капризова для игроков U20 – 41 очко против 42. Был ли Капризов готов играть в НХЛ уже в тот момент, когда он переходил в ЦСКА? Пожалуй, сомнений в этом мало, а КХЛ-2017 с её чудовищным перекосом таланта на пару топ-клубов вряд ли была сильнее, чем нынешняя лига без звёздных европейцев. Поэтому для успеха Мичкова в новом клубе, в принципе, есть все вводные.