Контракт Кучерова — не лучший в «Тампе»! Новый рейтинг из Америки удивил

Анализ эффективности контрактов — одно из самых полезных «упражнений» в период межсезонья. Оно позволяет понять, кто из хоккеистов действительно показал себя на уровне выше ожидаемого. Соотношение «цена — качество» в этом плане играет одну из важнейших ролей.

The Athletic продолжил анализировать эффективность соглашений в сезоне-2023/2024. На этот раз наши североамериканские коллеги сосредоточились на выявлении самых эффективных — лучших — контрактов в каждом клубе.

В список команд Восточной конференции попали сразу четыре россиянина, при этом один из них и вовсе стал лучшим в своём клубе! В то же время контракт Никиты Кучерова — лучшего бомбардира регулярного чемпионата — занял лишь второе место по эффективности в «Тампе»!

Как такое произошло? Кто вообще попал в рейтинг? Разбираемся в деталях.

Правила

Вот как обозреватель The Athletic Харман Дайал описывает свой подход к определению лучших контрактов. Правила отличаются от того, что было в случае с выявлением худших соглашений.*

«В качестве мерки мы использовали комплексный показатель производительности, который учитывает такие факторы, как количество очков, ведение игры, влияние на игру в защите, заработанные удаления, блокированные броски, вбрасывания, эффективность игры в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — сколько должен стоить вклад этого игрока, — и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

Контракты новичков не учитывались.

Рейтинг игроков будет рассчитываться пропорционально 82 матчам на случай, если они пропустили какое-то время из-за травм. При этом анализироваться будут только хоккеисты, сыгравшие более 50 встреч; вратари не учитывались.

Модель иногда переоценивает рыночную стоимость игроков второго плана. В ситуациях, когда я чувствовал очевидный и вопиющий недостаток в результатах модели для «лучшего» по своей ценности контракта в этом сезоне, я менял тактику и выбирал другого игрока.

Бонусы хоккеистов не учитываются.

Никита Кучеров Фото: AP/TASS

Игроки, которые сменили команду в середине сезона или в межсезонье, не были включены в список», — написал журналист.

*поскольку Дайал использовал модель другого журналиста The Athletic Дома Лущущина — сложную систему подсчёта, мы упростили некоторые моменты, чтобы было легче разобраться в правилах.

«Коламбус»

В «Коламбусе» однозначно лучшим признали соглашение Егора Чинахова.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Егор Чинахов $ 800 тыс. 0 (ограниченно свободный агент) Джастин Дэнфорт $ 975 тыс. 0 (новый контракт на один год и $ 1,1 млн) Бун Дженнер $ 3,75 млн 2

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Егор Чинахов.

Прошлым летом «Коламбус» подписал с Егором Чинаховым новый однолетний контракт в стиле «докажи мне». Быстрый 23-летний снайпер ответил отличным результатом, забив 16 голов и набрав 29 очков в 53 матчах. Прогресс Чинахова был одним из немногих светлых пятен для «Блю Джекетс», даже несмотря на то, что Егор пропустил некоторое время из-за травмы. Интересно, что этого оказалось достаточно, чтобы клуб этим летом заключил с ним долгосрочный контракт.

В «Коламбусе» любят Буна Дженнера. Дело не только в жёстком стиле силового форварда, его способности забивать 20+ голов, его мастерстве игры на вбрасываниях и опыте, полученном при огромном количестве времени на льду — и всё это при кэпхите в $ 3,75 млн. Дело также и в нематериальных активах — в его трудовой этике и лидерских качествах, которые имеют решающее значение для молодого состава, пытающегося перевернуть страницу и стать конкурентоспособным», — написал журналист.

Егор Чинахов Фото: AP/TASS

«Айлендерс»

Контракт защитника Александра Романова стал третьим по эффективности в составе «островитян».

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Ноа Добсон $ 4 млн 1 Майк Райлли $ 1 млн 0 (неограниченно свободный агент) Александр Романов $ 2,5 млн 1 Кайл Палмьери $ 5 млн 1 Себастьян Ахо $ 825 тыс. 0 (НСА)

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Ноа Добсон.

Ноа Добсон был одним из лучших защитников, когда велись обсуждения о «Норрис Трофи», пока он не исчез из состава. Это по-прежнему был выдающийся сезон: он набрал 70 очков, а также провёл наибольшее количество минут и самые сложные матчи в своей карьере. Он и его постоянный партнёр Алекс Романов, который стал значительно лучше за второй год своего пребывания в «Айлендерс», в общей сложности обошлись всего в $ 6,5 млн в платёжке. Однако следующим летом им обоим потребуются значительные повышения, что только усложнит ситуацию с потолком зарплат в «Нью-Йорке».

Кайл Палмьери провёл свой лучший сезон за «Айлендерс», забив 30 голов, при доступной цене.

Майк Райлли обеспечил качественную глубину защиты, набрав 24 очка в 59 матчах, по выгодной цене», — заключил Дайал.

«Оттава»

Другой российский защитник Артём Зуб также стал третьим в своём клубе.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Эрик Браннстрём $ 2 млн 0 (ОСА) Брэди Ткачук $ 8,2 млн 4 Артём Зуб $ 4,6 млн 3 Дрейк Батерсон $ 4,975 млн 3 Мэтью Жозеф $ 2,95 млн 2

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Эрик Браннстрём.

Поскольку контракт новичка Джейка Сандерсона не учитывался, было сложно найти хоккеистов «Сенаторз», которые сыграли бы значительно лучше своих контрактов. По правде говоря, ценность всех этих игроков ненамного выше, чем их показатели в сезоне-2023/2024.

Если мы выделяем скромные победы, то можно указать на Эрика Браннстрёма, который преуспел в роли защитника третьей пары и продемонстрировал существенно улучшенные показатели игры в защиты. Брэди Ткачук забил рекордные в карьере 37 голов. Артём Зуб был великолепен в роли партнёра Сандерсона в паре домоседов «Оттавы». 28 голов и 66 очков Дрейка Батерсона были неплохим показателем за сумму менее $ 5 млн, но относительно ведения игры он был немного слабым», — написал обозреватель.

Артём Зуб Фото: AP/TASS

«Тампа»

Контракт Никиты Кучерова, ставшего лучшим бомбардиром регулярки, набравшего 144 (44+100) очка и вытащившего «Тампу» в плей-офф, занял лишь второе место в команде! Как так?

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Брэндон Хагель $ 1,5 млн 0 (новый контракт на восемь лет и $ 6,5 млн в год) Никита Кучеров $ 9,5 млн 3 Даррен Рэддиш $ 762 тыс. 0 (новый контракт на два года и $ 975 тыс. за сезон) Ник Пербикс $ 1,125 млн 1 Виктор Хедман $ 7,875 млн 1

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Брэндон Хагель.

Крохотный кэпхит Брэндона Хагеля в $ 1,5 млн является важной причиной, по которой «Лайтнинг» спокойно отдали два драфт-пика первого раунда, чтобы приобрести игрока в 2022 году. Быстрый 25-летний левый нападающий набрал 75 очков в 82 матчах, оказывая при этом потрясающий эффект в защите при игре в равных составах и меньшинстве.

Никита Кучеров стал финалистом в голосовании за «Харт Трофи», набрав 144 очка — на 54 очка больше, чем у его ближайшего товарища по «Тампе». Он один из самых одарённых игроков на планете, но его зарплата составляет чуть менее $ 10 млн.

Нападающий Даррен Рэддиш стал приятным сюрпризом после серии плей-офф 2023 года с «Торонто». 28-летний защитник с правым хватом, имея кэпхит $ 762,5 тыс., проводил на льду в среднем более 19 минут за матч и набрал 33 очка», — заключил Дайал.

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Отметим и другие интересные итоги анализа The Athletic.

«Каролина»

Примечательно, что в составе «Харрикейнз» признали лучшим контрактом не тот, который в соответствии с моделью занял первое место. Ещё примечательнее, что в такой бесшабашной и атакующей команде четыре из пяти мест забрали защитники.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джейлен Чатфилд $ 762,5 тыс. 0 (НСА) Джейккоб Славин $ 5,3 млн 1 Брент Бёрнс $ 5,28 млн 1 Стефан Ноэсен $ 762 тыс. 0 (НСА) Брэди Шей $ 5,25 млн 0 (НСА)

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Джейккоб Славин.

«Харрикейнз» — любимцы аналитиков, а это означает, что такие полезные игроки второго плана, как Джейлен Чатфилд, занимают в рейтинге более высокие места, чем, вероятно, следовало бы. Не поймите меня неправильно, Чатфилд превратился в превосходного защитника третьей пары и находится в этом топе из-за своего кэпхита в $ 762,5 тыс., но с аналитической точки зрения его влияние немного преувеличено.

Для «ураганов» было роскошью удержать Джейккоба Славина и Брэди Шея на левом фланге защиты всего за $ 10,55 млн. Славин — истинный защитник №1, а Шей был одним из лучших защитников второй пары в НХЛ в этом сезоне, забив 13 голов и набрав 47 очков. Контракт Шея истёк этим летом, а Славин в следующем году станет НСА, что в сочетании с другими истекающими контрактами «Каролины» приведёт к принятию некоторых трудных решений.

Что касается нападения, Стефан Ноэсен забил 14 голов, набрал 37 очков и привнёс массу энергии и физической силы в нижние топ-6 всего за $ 762,5 тыс.», — написал Дайал.

Джейккоб Славин Фото: AP/TASS

«Флорида»

В стане чемпионов НХЛ результаты оказались во многом ожидаемыми.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Густав Форслинг $ 2,66 млн 0 (новый контракт на восемь лет и $ 5,75 млн в год) Сэм Райнхарт $ 6,5 млн 0 (НСА) Картер Вераге $ 4,16 млн 1 Брэндон Монтур $ 3,5 млн 0 (НСА) Оливер Экман-Ларссон $ 2,25 млн 0 (НСА)

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Густав Форслинг.

Густав Форслинг доказал, что он законный защитник №1 в этом году. Дело было не только в превосходном катании и способности быть командиром на каждом углу площадки, к чему мы уже привыкли — он показал, что может править бал в одиночку, когда Аарон Экблад и Брэндон Монтур оба пропустили некоторое время в начале сезона. Он обошёлся всего в $ 2,66 млн под потолком зарплат, а новый восьмилетний контракт с кэпхитом $ 5,75 млн, который он подписал, уже выглядит как воровство.

Нападающий Сэм Райнхарт забил 57 голов и набрал 94 очка за $ 6,5 млн. Картер Вераге — один из самых недооценённых бомбардиров лиги — в конце следующего сезона его ждёт огромное повышение.

Этим летом «пантеры» смогли себе позволить оставить только Райнхарта, а не Монтура. Производительность Брэндона в этом сезоне резко упала, но он всё равно зарекомендовал себя как выдающийся защитник топ-4.

Тем временем Оливер Экман-Ларссон пережил сезон возрождения во «Флориде» после того, как его выкупил «Ванкувер». Хоккеист преуспел, играя в топ-паре в начале сезона, когда Экблад и Монтур получили травмы. Когда защитная линия стала более здоровой, он хорошо освоился в роли игрока третьей пары, забив девять голов и набрав 32 очка в регулярном чемпионате», — объяснил журналист.

«Питтсбург»

Капитан «Пингвинз» даже в 36 лет смог попасть в рейтинг, заняв четвёртое место.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Маркус Петтерссон $ 4,025 млн 1 Брайан Раст $ 5,125 млн 4 Дрю О’Коннор $ 925 тыс. 1 Сидни Кросби $ 8,7 млн 1 Крис Летанг $ 6,1 млн 4

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Маркус Петтерссон.

Маркус Петтерссон, безусловно, лучший защитник «Пингвинз». Он высокий, энергичный в обороне, умён при выборе позиции и даже набрал рекордные в карьере 30 очков. «Питтсбург» перебрасывал соперников, зафиксировав колоссальный результат в +20 голов, когда Петтерссон выходил на лёд при игре «пять на пять».

Брайан Раст в этом сезоне выглядел помолодевшим. Он был быстр, разрушителен в атаке, забил 28 голов и набрал 56 очков в 62 матчах.

Дрю О'Коннор забросил 16 шайб и показал выдающуюся игру в меньшинстве благодаря своей высокой скорости, и всё это за $ 925 тыс.

Лидер команды Сидни Кросби продолжает бросать вызов возрасту: он забил 42 гола и набрал 94 очка. Крис Летанг склонен сильно ошибаться, но он продолжает показывать отличные результаты в атаке и «съедать» огромное количество минут, несмотря на отсутствие высококлассного партнёра, поскольку Петтерссон в основном играл рядом с Эриком Карлссоном», — пояснил Дайал.

«Вашингтон»

В составе «Вашингтона» лучшим контрактом ожидаемо стало соглашение Дилана Строума.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Дилан Строум $ 5 млн 4 Сонни Милано $ 1,9 млн 2 Тревор ван Римсдайк $ 3 млн 2 Ник Дауд $ 1,3 млн 1 Николя Обе-Кюбель $ 1,225 млн 0 (НСА)

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Дилан Строум.

Дилан Строум является де-факто центрфорвардом №1 «Кэпиталз», он стал лучшим бомбардиром клуба с 67 очками. Можете ли вы представить, насколько ужасной была бы ситуация в центральной линии «Вашингтона», если бы «Блэкхоукс» не позволили ему выйти на рынок в качестве ограниченно свободного агента и свалиться на голову «столичным»?

Тревор ван Римсдайк был признан лучшим защитником «Вашингтона» после Джона Карлсона в сезоне-2023/2024. Он добивается качественных результатов в нижней топ-4 обороны благодаря своей стабильной и умной игре.

Ник Дауд, возможно, лучший центрфорвард четвёртого звена в НХЛ. Он жертвовал собой ради команды в сложных матчах, проводя тонну времени в оборонительной зоне, но он неизменно преуспевал в том, чтобы не давать соперникам бросать, создавать моменты и забивать голы.

Мартин Фехервари был эффективным партнёром-домоседом в топ-паре с Карлсоном. Он хорошо защищается, имея габариты выше среднего. Мартин немного ограничен в атаке, но здесь не на что жаловаться, учитывая его кэпхит в $ 2,675 млн.

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Отметим результаты и оставшихся команд.

«Бостон»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Дэнтон Хайнен $ 775 тыс. 0 (НСА) Джеймс ван Римсдайк $ 1 млн 0 (НСА) Морган Гики $ 2 млн 1 Кевин Шаттенкирк $ 1,05 млн 0 (НСА) Трент Фредерик $ 2,3 млн 1

«Баффало»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Алекс Так $ 4,75 млн 2 Хенри Йокихарью $ 2,55 млн 0 (ОСА) Расмус Далин $ 6 млн 0 (новый контракт на восемь лет и $ 11 млн в год)

«Детройт»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Патрик Кейн $ 2,75 млн 0 (НСА) Олли Мяяття $ 3 млн 1 Майкл Расмуссен $ 1,46 млн 0 (новый контракт на четыре года и $ 3,4 млн за сезон) Шейн Гостисбер $ 4,125 млн 0 (ОСА) Даниэль Спронг $ 2 млн 0 (ОСА)

Патрик Кейн Фото: AP/TASS

«Монреаль»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джонатан Ковачевич $ 766 тыс. 1 Джордан Харрис $ 1,4 млн 1 Майк Мэтисон $ 4,875 млн 2 Ник Судзуки $ 7,875 6

«Нью-Джерси»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Кёртис Лазар $ 1 млн 1 Йеспер Братт $ 7,875 млн 7 Нико Хишир $ 7,25 млн 3 Джек Хьюз $ 8 млн 6 Эрик Хаула $ 3,15 млн 2

«Рейнджерс»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Адам Фокс $ 9,5 млн 5 Эрик Густафссон $ 825 тыс. 0 (НСА) Винсент Трочек $ 5,625 5 Алекси Лафреньер $ 2,325 млн 1 Крис Крайдер $ 6,5 млн 3

Адам Фокс Фото: AP/TASS

«Филадельфия»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Ник Силер $ 775 тыс. 0 (новый контракт на четыре года и $ 2,7 млн за сезон) Оуэн Типпетт $ 1,5 млн 0 (новый контракт на восемь лет и $ 6,5 млн за год) Морган Фрост $ 2,1 млн 1 Трэвис Конечны $ 5,5 млн 1 Кэм Йорк $ 1,6 млн 1

«Торонто»