Сила пяти. Лишь три клуба КХЛ закрыли все квоты на легионеров

До февраля 2022-го важнее всего легионерская квота была для клубов КХЛ со средним бюджетом или даже ниже. «Сибирь», «Торпедо» и «Витязь» могли позволить себе основных игроков сборных образца ЧМ или Олимпиады без энхаэловцев. Массовый отъезд европейских игроков и политическая нестабильность поставили крест на этих планах — в какой-то момент в КХЛ были готовы ехать игроки уровня ECHL.

Полтора года вопрос «три или пять» был одним из главных в нашем хоккее, но стрелка снова качнулась в бо́льшую сторону. Однако прямо сейчас большинство клубов не заполнили свои вакансии — конечно, влияет и то, что рынок в НХЛ только открылся и многие кандидаты ещё рассматривают варианты в Америке. Три клуба уже закрыли свои места — как и ожидалось, это команды, для которых хорошие легионеры всегда были вопросом турнирной жизни и смерти.

«Адмирал»

з. Марио Грман, з. Либор Шулак, н. Джек Родевальд, н. Джованни Фьоре, н. Остин Ортега

Первым новичком «моряков» стал словацкий защитник Грман, который успел провести один сезон за «Слован» и играл за свою сборную на пяти чемпионатах мира и на олимпийской квалификации. Агент игрока очень просто объяснил, почему Марио отправился на Дальний Восток: «Он хотел играть в КХЛ, поскольку это лучшая лига после НХЛ, плюс здесь можно больше заработать по сравнению с Европой».

По данным «СЭ», Грману в новом сезоне причитается 25 млн рублей — в континентальной Европе защитнику-домоседу заработать столько нереально. В условиях урезанного лимита привозить такого игрока в Россию смысла не было, а сейчас Грман, который в среднем набирает очко за 10 игр, должен пойти путём Колби Уильямса. Два года назад этот канадец-домосед прикрывал тылы Либора Шулака, который был ключевым креативщиком «моряков» и теперь вернулся обратно после неудачной омской командировки.

Марио Грман Фото: Xavier Laine/Getty Images

Год назад Леонид Тамбиев говорил: «У меня был такой список игроков из АХЛ! Это были такие топовые хоккеисты! Но не едут, гады!». Год прошёл — и атакующая тройка «Адмирала» воображение не поражает. Продлён контракт с лучшим снайпером прошлого сезона Фьоре: год назад Тамбиев говорил, что он и Тайлер Граовац — «правильные» игроки. Эксперимент с габаритным центром провалился, и теперь «Адмирал» берёт другого высокого канадца Родевальда, который дошёл до полуфинала КХЛ, но в звене с Котляревским и Робинсоном был скорее на втором плане.

Самое интригующее подписание «Адмирала» — американец Остин Ортега. В его подписании смущает то, что он не смог закончить сезоны ни в шведской, ни в финской лиге, а основную часть карьеры провёл в Германии, где пару раз набирал по очку за игру. Ортега — снайпер и технарь, крепко сложён (173/80), но покажет ли он свои умения на фоне более высокого уровня сопротивления в КХЛ?

«Амур»

н. Ян Дрозг, н. Арно Дюрандо, н. Алекс Бродхёрст, н. Алекс Гальченюк, н. Девин Броссо

«Амур» называется одним из победителей межсезонья. В прошлом году в Хабаровске выложили на стол немало денег уже едущим с ярмарки игрокам, а сейчас, несмотря на слухи, не смотрели в сторону ветеранов, которым было уже сложно переносить постоянные авиаперелёты. В первую очередь в Хабаровске продлили контракт с Бродхёрстом — невезучий американец пропустил две трети сезона из-за травм и болезней, но после возвращения моментально оживил второе звено «тигров». Остался в команде и один из немногих действующих кахаэловских сборников Дрозг, ярко показавший себя в плей-офф.

Кроме того, «тигры» взяли двух игроков из других команд КХЛ. Девин Броссо когда-то приезжал в «Куньлунь» на пробный контракт после невзрачной игры в АХЛ. Если многие «китайцы» в Мытищах весело проводят время, то Броссо работал с умом, став лучшим снайпером и бомбардиром команды (23 шайбы) — «Амуру» с его прошлогодней ужасной реализацией снайперы нужны. Ну а переход Гальченюка — это terra incognita. 42 очка для форварда, который перед сезоном выглядел как потенциальная звезда лиги, результат спорный. С другой стороны, в Хабаровске, в отличие от Петербурга, предпочитают стабильные звенья, а не бесконечную машину ротации.

Девин Броссо Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Наконец, самый загадочный среди легионеров — 25-летний Дюрандо. Проспект «Айлендерс» в прошлом году после успешного сезона в фарме был вызван в основу на четыре матча. Арно очков не набрал, но получил хорошую прессу, которая хвалила его за то, что он дал игре команды много энергии и заработал на себе пару удалений. На предсезонке Дюрандо даже доверяли место в звене с Мэтью Барзалом. Правда, прошлый год для форварда получился плохим, он успел поиграть в трёх клубах АХЛ — но если он продолжит играть в том стиле, за который его хвалили, то впишется в агрессивный стиль «Амура».

«Витязь»

з. Джереми Рой, з. Дин Стюарт, н. Николя Баптист, н. Дерек Барак, н. Фредерик Готье

Игорь Варицкий справедливо заработал репутацию менеджера, привозящего в КХЛ легионеров, которые становятся в нашей лиге звёздами — причём чаще всего это довольно неочевидные кандидаты. Конечно, не 100% покупок «Витязя» попадают в цель, но это и невозможно с ресурсами клуба, а истории успеха Миро Аалтонена, Нико Оямяки или Джастина Дэнфорта блестят куда ярче провалов. Поэтому любые новички «Витязя» интригуют, даже с учётом того, что возможности селекции сильно сократились.

Самый именитый игрок в списке новичков — Готье. Центр с богатырскими габаритами (196/108) был выбран в первом раунде драфта и провёл 178 матчей в НХЛ. Правда, почти все эти матчи были проведены в четвёртом звене с минимальным игровым временем, а после ухода Майка Бэбкока из «Торонто» звезда Готье тут же закатилась. Ни в АХЛ, ни в швейцарской лиге Готье не добирался даже до отметки в 0,5 очка за игру. История показала, что в КХЛ лучше приживаются технари из первых звеньев АХЛ, которые не дотягивались до НХЛ из-за габаритов, чем прямолинейные двухметровые бойцы из боттома.

Фредерик Готье Фото: Zuma/TASS

Баптист успел провести полсотни матчей за «Баффало», однако обмен в «Нэшвилл» закончил энхаэловскую карьеру форварда, который после пары не самых успешных сезонов в АХЛ уехал в Европу. В «Таппаре» в прошлом году он стал чемпионом Финляндии — и смущает то, что там он играл в четвёртом звене, уступив место повыше игрокам, о которых вы даже и не слышали. С другой стороны, тот же Оямяки тоже приезжал в Россию после провального сезона в Швеции. Самый малопонятный новичок «Витязя» (и потенциально КХЛ в целом) — Стюарт, который не всегда попадал в состав фарма «Виннипега». «Двусторонний защитник, неплохо играю в своей зоне», — описывал сам себя Стюарт, которого на драфте отмечали за хорошее катание.

Наконец, остались в команде два из трёх прошлогодних иностранцев. Удержать Скотта Уилсона от перехода в «Магнитку» было маловероятно, но зато клуб сохранил Роя, который уже закрепился в статусе топового для КХЛ атакующего защитника. Барак вчистую провалил первую половину прошлого сезона, когда «Витязь» мучился от травм и отсутствия качественных игроков, но удачная вторая часть регулярки позволила сохранить место в команде.