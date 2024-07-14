Шестёркин — главный фаворит на «Везину», «Эдмонтон» — всего сезона НХЛ. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 14 июля 2024 года.

Игоря Шестёркина назвали главным претендентом на «Везину»

Авторы популярного издания The Athletic спрогнозировали, кто получит «Везина Трофи» в сезоне-2024/2025. Эта награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Первое место занял российский голкипер Игорь Шестёркин. Страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» получил 37,5% голосов.

Вторым стал Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», 12,5% голосов). Третье место делят Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») — по 9,4%.

Также в список претендентов попали Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 6,3%), Джейк Эттингер («Даллас Старз», 6,3%), Джереми Свейман («Бостон Брюинз», 6,3%) и Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз», 3,1%).

Напомним, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. По итогам прошлого сезона обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

Барабанов попал в число лучших свободных агентов НХЛ

Российский нападающий Александр Барабанов попал в список 18 лучших свободных агентов на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff. Россиянин до сих пор находится без контракта, отыграв прошлые два сезона в составе «Сан-Хосе».

Лучшие 18 свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff:

вратарь: Кевин Ланкинен (последний клуб – «Нэшвилл»);

защитники: Тайсон Бэрри («Нэшвилл»), Тони Деанджело («Каролина»), Оливер Чюлингтон («Калгари»), Джастин Шульц («Сиэтл»), Джон Клингберг («Торонто»);

нападающие: Джеймс ван Римсдайк («Бостон»), Даниэль Спронг («Сиэтл»), Тайлер Джонсон («Чикаго»), Кевин Лабанк («Сан-Хосе»), Майк Хоффман («Сан-Хосе»), Макс Пасиоретти («Вашингтон»), Якуб Врана («Сент-Луис»), Ник Казинс («Флорида»), Александр Нюландер («Коламбус»), Кэл Клаттербак («Айлендерс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Филип Задина («Сан-Хосе»).

В прошедшем сезоне российский нападающий провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 46 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять передач, набрав в сумме 13 очков при показателе полезности «-24».

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Мичков — второй в числе главных претендентов на «Колдер Трофи»

Издание The Athletic опубликовало свой рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/2025 НХЛ. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял в этом рейтинге второе место.

Первое место занял 18-летний форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Первый номер прошедшего драфта получил 50% голосов и считается главным претендентом на «Колдер Трофи» в следующем сезоне.

19-летний Мичков получил 34,4% голосов. Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

На третьем месте оказался нападающий «Далласа» Логан Стэнковен, который уже имеет опыт выступления в НХЛ. 23-летний форвард набрал лишь 3,1% голосов.

В завершившемся сезоне КХЛ Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Труба отказался продолжать карьеру в «Детройте»

Бывший генеральный менеджер «Рейнджерс» Нил Смит обсудил продолжающийся конфликт капитана «синерубашечников» Джейкоба Трубы с клубом из Нью-Йорка. Ранее защитник был близок к обмену в «Детройт», но семейные обстоятельства не позволили сделке свершиться.

«Что меня удивляет в этой ситуации, так это то, что руководство клуба позволило этому случиться публично. А потом они пошли к Трубе и попросили список из 15 команд, в которые его нельзя будет обменивать. И что произошло? Конечно, он включил «Детройт» в этот список, потому что слухи уже были обнародованы.

К сожалению, всё это может привести к ухудшению отношений между Трубой и командой и негативно повлиять на игру защитника на льду. Им придётся с этим справиться», — сказал Смит в подкасте Hockey Night NY.

«Эдмонтон» назвали фаворитом Кубка Стэнли — 2025

Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» — главный претендент на завоевание Кубка Стэнли в предстоящем сезоне-2024/2025 по версии издания The Athletic. Он набрал 46,9% голосов, а вот «Флорида», являющаяся действующим победителем турнира, не смогла попасть в рейтинг претендентов.

Главным соперником «Эдмонтона» в финале, согласно рейтингу, в следующем сезоне может стать «Нью-Джерси Дэвилз», у него 31,3% голосов, или «Нью-Йорк Рейнджерс» (25,0%), который в минувшем сезоне занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции, но уступил в финале плей-офф конференции.

Самым главным разочарованием в следующем сезоне может стать «Каролина Харрикейнз». Проголосовавшие считают, то именно на эту команду будут возлагаться самые большие надежды, но она вылетит в первом раунде плей-офф.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» не стала первым клубом ни по одному из вопросов, однако голосующие уверены, что команда на 100% попадёт в плей-офф. Отметим, что для «Флориды» этот финал стал вторым подряд, но в сезоне-2022/2023 она уступила в борьбе с «Вегас Голден Найтс».