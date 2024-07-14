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Новости дня в хоккее за 14 июля 2024 года: Шестёркин и Мичков фавориты на индивидуальные призы, Труба не хочет в Детройт

Шестёркин — главный фаворит на «Везину», «Эдмонтон» — всего сезона НХЛ. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 14 июля
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А защитник «Рейнджерс» Труба продолжает конфронтацию со своим клубом.

Главные новости из мира хоккея за 14 июля 2024 года.

Игоря Шестёркина назвали главным претендентом на «Везину»

Авторы популярного издания The Athletic спрогнозировали, кто получит «Везина Трофи» в сезоне-2024/2025. Эта награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Первое место занял российский голкипер Игорь Шестёркин. Страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» получил 37,5% голосов.

Вторым стал Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», 12,5% голосов). Третье место делят Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») — по 9,4%.

Также в список претендентов попали Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 6,3%), Джейк Эттингер («Даллас Старз», 6,3%), Джереми Свейман («Бостон Брюинз», 6,3%) и Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз», 3,1%).

Напомним, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. По итогам прошлого сезона обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

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Барабанов попал в число лучших свободных агентов НХЛ

Российский нападающий Александр Барабанов попал в список 18 лучших свободных агентов на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff. Россиянин до сих пор находится без контракта, отыграв прошлые два сезона в составе «Сан-Хосе».

Лучшие 18 свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff:

вратарь: Кевин Ланкинен (последний клуб – «Нэшвилл»);

защитники: Тайсон Бэрри («Нэшвилл»), Тони Деанджело («Каролина»), Оливер Чюлингтон («Калгари»), Джастин Шульц («Сиэтл»), Джон Клингберг («Торонто»);

нападающие: Джеймс ван Римсдайк («Бостон»), Даниэль Спронг («Сиэтл»), Тайлер Джонсон («Чикаго»), Кевин Лабанк («Сан-Хосе»), Майк Хоффман («Сан-Хосе»), Макс Пасиоретти («Вашингтон»), Якуб Врана («Сент-Луис»), Ник Казинс («Флорида»), Александр Нюландер («Коламбус»), Кэл Клаттербак («Айлендерс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Филип Задина («Сан-Хосе»).

В прошедшем сезоне российский нападающий провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 46 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять передач, набрав в сумме 13 очков при показателе полезности «-24».

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Мичков — второй в числе главных претендентов на «Колдер Трофи»

Издание The Athletic опубликовало свой рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/2025 НХЛ. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял в этом рейтинге второе место.

Первое место занял 18-летний форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Первый номер прошедшего драфта получил 50% голосов и считается главным претендентом на «Колдер Трофи» в следующем сезоне.

19-летний Мичков получил 34,4% голосов. Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

На третьем месте оказался нападающий «Далласа» Логан Стэнковен, который уже имеет опыт выступления в НХЛ. 23-летний форвард набрал лишь 3,1% голосов.

В завершившемся сезоне КХЛ Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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Труба отказался продолжать карьеру в «Детройте»

Бывший генеральный менеджер «Рейнджерс» Нил Смит обсудил продолжающийся конфликт капитана «синерубашечников» Джейкоба Трубы с клубом из Нью-Йорка. Ранее защитник был близок к обмену в «Детройт», но семейные обстоятельства не позволили сделке свершиться.

«Что меня удивляет в этой ситуации, так это то, что руководство клуба позволило этому случиться публично. А потом они пошли к Трубе и попросили список из 15 команд, в которые его нельзя будет обменивать. И что произошло? Конечно, он включил «Детройт» в этот список, потому что слухи уже были обнародованы.

К сожалению, всё это может привести к ухудшению отношений между Трубой и командой и негативно повлиять на игру защитника на льду. Им придётся с этим справиться», — сказал Смит в подкасте Hockey Night NY.

«Эдмонтон» назвали фаворитом Кубка Стэнли — 2025

Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» — главный претендент на завоевание Кубка Стэнли в предстоящем сезоне-2024/2025 по версии издания The Athletic. Он набрал 46,9% голосов, а вот «Флорида», являющаяся действующим победителем турнира, не смогла попасть в рейтинг претендентов.

Главным соперником «Эдмонтона» в финале, согласно рейтингу, в следующем сезоне может стать «Нью-Джерси Дэвилз», у него 31,3% голосов, или «Нью-Йорк Рейнджерс» (25,0%), который в минувшем сезоне занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции, но уступил в финале плей-офф конференции.

Самым главным разочарованием в следующем сезоне может стать «Каролина Харрикейнз». Проголосовавшие считают, то именно на эту команду будут возлагаться самые большие надежды, но она вылетит в первом раунде плей-офф.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» не стала первым клубом ни по одному из вопросов, однако голосующие уверены, что команда на 100% попадёт в плей-офф. Отметим, что для «Флориды» этот финал стал вторым подряд, но в сезоне-2022/2023 она уступила в борьбе с «Вегас Голден Найтс».

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