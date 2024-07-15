«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»

Даррен Диц – один из самых обрусевших легионеров в истории КХЛ. В нашей лиге защитник провёл уже семь сезонов, великолепно выучил русский язык, а ещё он женат на гражданке Казахстана и со своей семьёй постоянно проживает в Астане. Есть у Дица и казахстанское гражданство, что, собственно, и не делает его легионером в КХЛ.

После длинного этапа в «Барысе» Диц перебрался в ЦСКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Прошлый же сезон армейцы закончили бесславно, вылетев уже в первом раунде, и руководства клуба решило расстаться с целой группой прежних лидеров. В их число попал и Даррен. Но без работы хоккеист такого уровня оставался недолго: Диц посредством обмена перебрался в «Авангард» и подписал с омичами двухлетний контракт.

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В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» будущий лидер обороны «ястребов» рассказал:

о причинах провала ЦСКА в прошлом сезоне;

о расставании с армейским клубом при действующем контракте;

о переходе в «Авангард»;

о трансформации своего амплуа в КХЛ;

о причинах переезда в КХЛ в 2017 году, знакомстве с будущей супругой и принятии казахстанского гражданства;

про обучение русскому языку.

«Не думаю, что всегда нужно менять костяк. Хотя конкуренция в составе ЦСКА упала»

— Даррен, что произошло в прошлом сезоне с ЦСКА?

— Было несколько месяцев, чтобы осмыслить это. Не то чтобы мы что-то не сделали, просто другие клубы тоже добавили. Да, мы думали, что соберёмся к плей-офф, понимали, что провели не на своём уровне всю регулярку. Но попали на «Локомотив» в первом раунде, Ярославль здорово сыграл. Мы просто не могли пройти их. Хотя первый матч серии выиграли, подумали, что мы вернулись. Однако затем они побеждали по делу. Не могли переломить ход матчей, вовремя забить, выстоять в меньшинстве… Такие моменты, которые не складывались в нашу пользу, как в предыдущие сезоны.

— Отсутствие мотивации у чемпионского состава – это реальная причина?

— Нет, не думаю. Я не согласен с тем, что всегда нужно менять костяк. Хотя есть такой момент, что падает конкуренция в составе, когда несколько лет играешь с одними и теми же партнёрами под руководством одного и того же тренера. Новые ребята дают импульс.

— Фёдоров потерял контроль над ситуацией?

— Думаю, что он оставался самим собой, его спокойствие передавалось нам. Мы с ребятами видели, как он играл, и я рад, что работал под его руководством.

Даррен Диц с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Это миф, что до ЦСКА я не умел играть в обороне. Просто в «Барысе» была совсем другая обстановка»

— До перехода в ЦСКА вы считались атакующим защитником. В Москве результативность просела. Очевидно, вы получили иную роль?

— Да, конечно. Например, я в ЦСКА выходил в основном во второй бригаде большинства и, соответственно, намного меньше набирал очков. Но всегда нужно понимать и читать игру. Имею в виду, что если мы ведём в счёте, то атакующий защитник особо не нужен. А в ЦСКА мы обычно вели в счёте, контролировали игру, и нам надо было не давать сопернику дышать, исключать риск. Да, из-за этого результативность упала, однако у меня два Кубка Гагарина!

— Добавили именно в ЦСКА в игре в обороне?

— Нет, я бы не сказал. Это миф, что я раньше не умел играть в обороне. Просто в «Барысе» от меня требовалась результативность, активные подключения к атаке, ведь там, условно, если первая пятёрка голы не забивала, то никто не забивал, и команда проигрывала. Нужно было рисковать, мы часто «горели». В ЦСКА же была совсем другая обстановка.

— Правда ли, что игра в таком клубе, как ЦСКА, даёт бесценный опыт и возможность научиться выдерживать давление и ответственность?

— Да, я согласен. Ответственность – вот важное слово. Когда ты играешь за ЦСКА, есть огромная ответственность. И гордость надевать этот свитер. Это было классно, я очень горжусь тем, чего мы достигли, как мы играли. Но каждый этап открывается и закрывается. Сейчас у меня новый вызов в «Авангарде».

— Ваш победный гол в седьмом матче финала в Казани – это самое яркое событие в карьере?

— Да, пока точно да. Эмоции словами трудно передать.

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«После разговора с Веем процесс перехода в «Авангард» пошёл очень быстро»

— Как узнали и отнеслись к решению ЦСКА расстаться с вами? У вас ведь был действующий контракт.

— Разные эмоции. Я планировал остаться, хотел продолжать играть там. При этом понимал, опять же, ответственность. В ЦСКА была только одна задача — выиграть Кубок Гагарина. Когда этого не произошло, мы поняли в команде, что будут изменения в составе. В том числе и я. Мы профессионалы. Я принял это правильно, клуб тоже поступил очень справедливо. Они сообщили мне заранее, дали возможность найти удачный вариант продолжения карьеры и всячески помогали мне в этом. Так что за это я ЦСКА тоже благодарен.

— Как возник вариант с «Авангардом»?

— Как только узнал, что не буду играть в ЦСКА, уже возник интерес со стороны «Авангарда». В следующие пару дней я общался с другими легионерами, в том числе с Линденом Веем. Он меня и спросил, рассматриваю ли я всерьёз вариант переехать в Омск. Я ответил положительно, и после этого разговора Вей связался с главным тренером, и всё закрутилось, пошло очень быстро. Были диалоги с агентом, с Сергеем Звягиным, мы отлично пообщались, и я довольно быстро принял решение.

— Повлияла ли близость Омска к Астане?

— Нет, если честно. Это плюс для нас, так как Астана – это дом нашей семьи. Но всё равно особо не влияет, час или два лететь дотуда. Просто дополнительный бонус.

— Не переживали из-за того, что после двух столиц придётся жить в провинции?

— Мы особо не думали об этом. Я сам родом из небольшого канадского городка с 60-тысячным населением. Да, я играл в столицах, это было круто, но в Омске – свои прелести. Это хоккейный город, здесь люди мощно и постоянно поддерживают команду, плюс я в прошлом сезоне видел атмосферу на стадионе. Такие моменты очень важны.

Даррен Диц в матче на «G-Drive Арене» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Мне нужно будет «кормить» шайбами Ткачёва и Буше и смотреть, что они делают – вот и всё!»

— Возвращаясь к вашему амплуа: поняли ли вы уже, чего от вас ждут в «Авангарде»? Атакующий защитник с правом на ошибку или строгая оборона прежде всего?

— Не думаю, что будет строгое подобное разграничение. Просто нужно будет делать всё, чтобы выиграть. Иногда – подключаться к атакам, иногда – блокировать броски. Такой универсальный опыт я уже получил в ЦСКА. Чем взрослее ты становишься, тем лучше понимаешь, как контролировать свою игру, как действовать по ситуации, как понимать счёт и играть по нему.

— Со Звягиным во время разговора обсуждали вашу роль?

— Да, мы говорили о хоккее, который он хочет видеть у «Авангарда», и о моей роли, конечно, тоже. Такие базовые вещи хорошо обсудили.

— Следили за «Авангардом» после вылета ЦСКА в минувшем плей-офф? Была ярчайшая серия с «Локомотивом».

— Следил только по счёту, игры толком не смотрел. Всё-таки было ещё обидно после вылета ЦСКА, не готов был смотреть другой хоккей и испытывать какие-то эмоции.

— Что вообще раньше слышали о городе и клубе?

— На самом деле, интересно, что у меня будет уже восьмой сезон в КХЛ, а в Омске я играл только в самом первом сезоне и вот в прошлом чемпионате. Очень понравилась новая арена, и только тогда почувствовал город немножко. Люди поддерживают, болеют, переживают. Это абсолютно другое, чем когда я играл против «Авангарда» в Балашихе. Абсолютно другое.

— Что вы можете сказать о Сергее Звягине?

— Мы пока общались только один раз, но что я сразу отметил – очень организованный человек. Точно знает, какой хоккей он хочет видеть, умеет чётко и уверенно объяснять. Большой профессионал. Да, у него будет первый сезон работы главным тренером, однако я бы так не сказал, если бы не знал этого. Думаю, будет всё ясно по требованиям всем игрокам.

— Вам предстоит играть вместе с Ткачёвым и Буше – возможно, лучшими нападающими КХЛ. Предвкушаете?

— Я знаю, как тяжело играть против них, поэтому с удовольствием буду играть за них. Думаю, мы без проблем найдём общий язык. По большому счёту мне нужно будет «кормить» их шайбами и смотреть, что они делают – вот и всё! (смеётся).

— Против них действительно так тяжело играть?

— Вот возьмём большинство «Авангарда». Все знают, что шайбу доставят Ткачёву, а потом Буше будет бросать. Но никто не может это остановить! Они вдвоём просто умеют найти эту линию, Вова может раздавать передачи любой сложности, а Рид не упускает момент. Кажется, он никогда не промахивается!

«До отъезда в КХЛ я перестал получать удовольствие от хоккея и прогрессировать»

— В вашей карьере есть 13 матчей за «Монреаль». Какие воспоминания об этом и как оцениваете североамериканский этап своей карьеры?

— О, это было очень давно! Но я помню первый матч в НХЛ, будто это было вчера. Особенно запомнился выход на предыгровую раскатку в «Белл-центре» — 21 тысяча болельщиков, все кричат. Ноги мои просто подкосились (смеётся). Это было нервно, эмоционально. Всю карьеру до того момента я работал на мечту, и это произошло. Всегда буду помнить тот период, хотя 13 матчей – это всего лишь месяц.

К сожалению, не смог закрепиться в НХЛ. Но у меня появился другой путь.

— В 2017-м вы перебрались в Астану. Наверняка тогда не представляли, что это событие перевернёт вашу жизнь?

— Когда я принял решение о переезде, то уже четыре сезона отыграл в АХЛ, и хоккей для меня стал невесел. Я перестал получать удовольствие и не прогрессировал. Поэтому хотел что-то новое. Тогда я уже слышал, что есть такая лига КХЛ, мне было это очень интересно. И когда появилась возможность продолжить там карьеру, то это было не только про хоккей. Я хотел познакомиться с другой жизнью, другой культурой. И от этого получал даже большее удовольствие и, соответственно, показывал хорошую игру. Когда человек счастлив, это видно везде – и в жизни, и на работе.

— Как вы познакомились с супругой?

— В один прекрасный августовский день 2017 года в Астане я просто гулял и увидел объявление о наборе желающих изучать русский язык. Для того чтобы играть в хоккей, это не нужно, но я хотел жить нормально, полноценно, общаться, дружить. Поэтому записался на пробное занятие, затем начал заниматься. Моя будущая супруга и была преподавателем.

С ней мы работали четыре года, всё это время она на меня смотрела только как на ученика. Хотя я несколько раз намекал, что мне она нравится. Но я дождался! Возможно, мой уровень языка к тому моменту настолько улучшился, что я смог правильно пригласить её на свидание (смеётся). Сейчас мы женаты и у нас двое прекрасных детей.

«Есть много факторов, почему я перестал играть за сборную Казахстана»

— Легко ли далось решение взять гражданство Казахстана?

— Мне объяснили, что это спортивное гражданство для возможности выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира. Как канадец, я мечтал, но просто не мог попасть в сборную, и вот у меня появился шанс играть на крупном международном турнире с лучшими хоккеистами. Я всегда стремился к этому, так что довольно легко было. К тому же, мне было очень комфортно жить в Астане, и я уже понимал, что это долгая история, а не на один сезон.

Даррен Диц празднует гол за сборную Казахстана Фото: iihf.com

— Проясните ситуацию с вашим гражданством сейчас. В мае 2023-го прошла информация, что вы его лишаетесь, и как раз вы перестали играть за сборную.

— Не хочу говорить много и подробно об этом. Это, на самом деле, личное. Знаю, что есть много слухов, но моя ситуация отличается от ситуации других натурализованных иностранцев из сборной Казахстана. Моя супруга – казахстанка, у нас есть дети. Всё это не связано с тем, что я перестал играть на чемпионатах мира. В ЦСКА у нас были долгие сезоны, мы заканчивали практически в мае после победы в плей-офф. В последний раз я поехал даже будучи травмированным, был не в лучшей форме. Затем у нас родились дети…Словом, есть много факторов.

— Но сейчас вы точно не легионер в КХЛ?

— Именно так.

— Что вас сейчас связывает с Северной Америкой, с Канадой, с родным городом?

— Там живут мои родители, моя бабушка, моя младшая сестра. Сам я там был в последний раз в 2020-м году, когда экстренно прервался сезон КХЛ из-за ковида. Сейчас довольно сложно ездить с маленькими детьми так далеко. Но нам абсолютно комфортно и удобно здесь.

«Сейчас уже начал думать на русском. Выучить казахский язык – следующий этап»

— Сейчас у вас прекрасный русский язык. Сильно тяжело было учить?

— Достаточно. В первый год я занимался каждый день, учился читать, понимал некоторые слова, мог общаться в сообщениях, в мессенджерах. Но в раздевалке ещё мало что понимал, речь была слишком быстрой, окончания разные…Но люди меня вроде понимали, когда я говорил на ломанном языке.

Потом становилось всё легче, понимал всё больше и больше, и это дало мне импульс и желание узнавать больше. Сейчас уже начал думать на русском языке, дома с детьми общаемся по-русски, и это всё мне помогает.

— Родной язык не забывается?

— Нет, не забывается, но иногда во время общения с родителями бывает такое, что какая-то мысль в первую очередь приходит на русском.

— До изучения казахского языка ещё дело не дошло?

— Ещё нет, но это следующий этап. Желание есть, мы хотим, чтобы наши дети знали казахский.

— Чего вы ждёте от сезона?

— Я жду очень интересный сезон. Будет много хороших моментов, но и немало сложных. С нетерпением жду встречи с новым коллективом и игры за «Авангард». У нас самая высокая задача и цель, так что будем стремиться расти, как команда, каждый день. Надеюсь, что через год мы с вами вновь пообщаемся и обсудим, как успешно прошёл этот сезон!