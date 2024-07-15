Чемпионское похмелье или защита титула? Что ждёт «Магнитку» в следующем сезоне?

«Металлург», в отличие от конкурентов, почти не работал на рынке, но, кажется, им это и не надо.

Лето для игроков магнитогорского «Металлурга» получается интересным. По традиции, каждый хоккеист победившей команды берёт на один день кубок в личное пользование, проводя автограф-сессию для жителей родного города, а также используя трофей в слегка эксцентричных обстоятельствах. Так, например, Никита Михайлис погрузил в Кубок Гагарина бешбармак, добавив казахского колорита к знаковому событию, а Денис Зернов провёл с кубком совместную тренировку. Даже в главном городе США – Нью-Йорке, увидели фрагменты чемпионства «Металлурга». Какой-то энтузиаст заказал видео на одном из самых больших экранов Таймс-сквер.

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Празднования — это, конечно, хорошо, но что ждёт «Магнитку» в ближайшем будущем? Ведь через полтора месяца подопечным Разина уже предстоит защищать трофей, что, как мы знаем, сделать порой во сто крат сложнее. Президент «Металлурга» Виктор Рашников поведал общественности, что задачи на грядущий сезон будут самыми высокими, согласно плану: «Когда мы с Андреем Разиным составляли программу на два года, то ставили задачу в этом году подготовить команду, а в следующем — уже выиграть Кубок Гагарина. Андрей Владимирович немного опередил события. Тем не менее задачу на следующий год никто не отменял».

Селекция

Ушли: Максим Мухаметов, Данила Квартальнов, Архип Неколенко, Никита Гребёнкин

Пришли: Данил Башкиров, Скотт Уилсон

Как можно заметить, селекция «Металлурга» какой-то бурной и насыщенной не получилась. Руководство спокойно рассталось с игроками, на которых особо и не рассчитывало, а также дало шанс Никите Гребёнкину покорить НХЛ. Застать баталию с «Бостоном» в первом раунде плей-офф Никита не успел, но к следующему сезону должен быть готов, сомнений в этом почти нет. «Проходных» подписаний у «Магнитки» не было, клуб значительно усилил нападение подписаниями Башкирова и Уилсона, которые должны дать глубину нападению, а также безболезненно влиться в систему Разина.

Данил Башкиров Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Ожидалось ли более активное поведение команды на рынке при условии, что достаточно опытных и топовых игроков до сих пор не нашли команду? На самом деле, нет. Разин это дал понять, когда давал комментарий в своих социальных сетях по поводу Шипачёва и Радулова: «Хочу сказать про Шипачёва и Радулова…Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях. В «Металлурге» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций для команды! Для меня очень важно, чтобы ребята не только психологически были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» тоже не отказывались». Суть понятна – Андрею Владимировичу нужны «голодные» игроки. К интерпретации этой мысли у многих возникли вопросы, но это не проблема Разина.

Изменения в тренерском штабе

Ушли: Сергей Мозякин, Клемен Мохорич

Пришли: Александр Судницин, Василий Кошечкин

Главное изменение в тренерском штабе – уход Сергея Мозякина. Легендарный нападающий вступил на лавку по ходу прошлого сезона и стал одной из причин, почему «Металлург» дошёл до главной цели. Но Сергей является семейным человеком, который больше времени хочет проводить с детьми (у него их семь) и супругой. Правда, баланс легенд «Металлурга» в тренерском штабе соблюдён: со следующего сезона в нём будет работать Василий Кошечкин — он станет помощником не только Разина, но и Судницина, который будет старшим тренером по вратарям. Клемена Мохорича, отправившегося в ЦСКА к Илье Воробьёву, было принято решение заменить аж двумя специалистами.

Василий Кошечкин Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

О прямой замене Мозякину пока сказать нечего, однако вполне вероятно, что она даже не понадобится, потому что Сергей и так не был всецело с командой, зачастую даже не отправляясь с командой в выездные турне.

Перспективы команды

Как уже было сказано, «Металлург» немного опередил график, выиграв Кубок Гагарина в первый же год перестройки. И здесь, сам собой, всплывает вопрос: ждать ли отката назад от «Магнитки»? Есть ощущение, что подопечные Разина очень тяжело начнут сезон, чемпионское похмелье однозначно даст о себе знать. Но, с другой стороны, чемпиону и не надо стартовать галопом: команда не за выход в плей-офф собирается бороться.

Как проведёт второй полный сезон впечатлившая всех молодёжь «Металлурга» в лице Набокова, Канцерова, Силантьева и Юрова, тоже сказать сложно, потому что это ситуация из разряда «палка о двух концах». С одной стороны её — опыт и зрелость, полученные в прошлом году, с другой — синдром второго сезона, который накрывает очень многих после такого ударного отрезка. Кажется, правда, с характером Разина и его умением работать с игроками, второй вариант если и будет проявляться, то не на длинной дистанции. Как сказал главный тренер «Металлурга», ему нужны лидеры. Поэтому все перечисленные должны во что бы то ни стало подтверждать своё реноме, добытое в прошлом сезоне, и выходить на более высокий уровень.

Ещё одной строкой о трансферной кампании чемпиона. На бумаге подписания выглядят обдуманными, тщательными и необходимыми. «Металлургу» незачем было лететь с безумными глазами на рынок и хватать что-то блестящее, они этого и не делали. Также стоит напомнить, что некоторые ключевые подписания и переходы в прошлом сезоне были сделаны уже по ходу, когда в команду переходили Петунин, Вовченко и Гераськин. Так что в случае необходимости взор на рынок может быть обращён и по ходу сезона. У людей в Череповце в этот момент сердце наверняка застучало чуть быстрее, но, кажется, этой тенденции больше нет.

Что можно сказать о перспективах «Металлурга» на фоне остальных претендентов? ЦСКА устроил глобальную перестройку, практически полностью снеся старую конструкцию, СКА пошёл за опытом и успешно его приобрёл, причём за очень небольшие деньги (согласно официальной информации), «Авангард» под нового тренера собрал ещё более боеспособный состав, попутно продлив на пять лет лучшего игрока лиги. Но мощный состав на бумаге в нынешнее время перестал давать тот выхлоп, что раньше. Прошлогодний «Ак Барс» — лучшее тому подтверждение. Поэтому громогласно ставить кого-то выше действующего чемпиона не имеет смысла — как и превозносить выше них «Металлург». В ситуации подготовки команды к защите титула Разин ещё не был, так что какую-то сводку по этому вопросу предоставить невозможно. Поэтому просто наблюдаем, это должно быть любопытно.