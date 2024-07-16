Почему СКА не будет играть на «СКА Арене». Причина не одна, их гораздо больше

Петербургский СКА сегодня объявил, что сезон-2024/2025 команда проведёт в Ледовом дворце. Для КХЛ подобные переезды не редкость, достаточно вспомнить балашихинскую эпопею «Авангарда». Но история армейцев, конечно, стоит особняком, ведь клуб съехал из самого большого хоккейного стадиона в мире. И тем не менее решение менеджмента СКА выглядит как минимум объяснимым. Разбираем его причины.

Пожар на «СКА Арене»

Ещё перед декабрьским Матчем звёзд в Петербурге по Сети гуляло множество неприглядных фотографий со «СКА Арены». В зонах, куда не было доступа для зрителей, всё выглядело печально: торчащие провода, неработающие турникеты, заблокированные двери эвакуационных выходов, следы поспешного завершения ремонта.

Тогда это всё казалось нытьём перфекционистов – ведь игра-то прошла замечательно. Да и СКА потом без нареканий провёл на проспекте Гагарина концовку регулярки и плей-офф, установив несколько мировых рекордов посещаемости. Но летом грянул гром – довольно большой пожар уничтожил часть трибун и даже добрался до самого катка.

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Однако дело даже не в масштабах происшествия, а в самом его факте. По стечению обстоятельств обошлось без жертв, но кто даст гарантию, что повторное ЧП не случится прямо во время игры? После случившегося на «СКА Арене» нужно проверять и восстанавливать все системы пожаротушения и эвакуации. Причём желательно под присмотром компетентных специалистов из МЧС.

Недостаточно обученный персонал арены

СКА много лет работает с Ледовым, и клубу отлично знакомы практически все сотрудники арены – от генерального директора до тётушек-контролерш. Нет никаких сомнений в профессионализме коллектива дворца. А вот в персонале «СКА Арены» такой уверенности нет. Опыт домашних матчей армейцев в прошлом сезоне показал, что сотрудникам нового дворца ещё многому нужно научиться, особенно в плане действий в критических ситуациях. У клуба был крайне неприятный опыт, когда служба безопасности «СКА Арены» не справилась с потоками болельщиков на открытой тренировке и на ровном месте создала огромные очереди на вход. Повторимся – речь не о матче, а о тренировке.

Плохой лёд

Многие специалисты ещё после Матча звёзд говорили, что на «СКА Арене» будут проблемы со льдом – на его качество сильно влияют мультимедийные борта. Тепло от них плавит лёд и превращает его в лужи. СКА смог убедить руководство арены вернуть стандартные бортики, но качество покрытия всё равно оставляло желать лучшего. В Ледовом таких проблем нет – лёд на этой арене один из лучших в КХЛ.

Поговаривают, что с раздевалкой и гостиницей на «СКА Арене» тоже есть проблемы – нужно дорабатывать вентиляцию, в помещение летит пыль, есть вопросы с системой безопасности. К давно обжитому Ледовому таких вопросов давно не возникает. Тем более в двух шагах от дворца находится «Хоккейный город». На матчи игроки в самом деле ходят пешком, на радость наиболее продвинутым собирателям автографов.

Проблемы с трансляциями

С первых матчей на «СКА Арене» телеболельщики обратили внимание на резкое снижение качества трансляций. Если в Ледовом всё работало как часы, то на новом месте телевизионщикам пришлось долго искать лучший ракурс, а некоторые вещи не удалось исправить до конца сезона. В первую очередь речь о некачественном освещении – оно стало ключевой проблемой для телевидения. Да и игроки в личных беседах жаловались на то, что прожекторы временами просто ослепляют.

«СКА-Арена» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Транспортная доступность

И «СКА Арена», и Ледовый дворец находятся довольно далеко от центра Петербурга, но на метро от Невского проспекта ехать до обоих стадионов не так долго – 10-15 минут. Вот только вопрос в том, что станция «Проспект Большевиков» находится максимально близко к Ледовому, а из «Парка Победы» нужно идти ещё минут 15 – через тот самый парк. Ситуация усугубляется ещё и тем, что ближайшую к «СКА Арене» станцию собираются закрывать на длительный ремонт, и дорога к стадиону увеличится раза в два. Проблему не решат даже шаттлы – они просто встанут в пробках.

С точки зрения транспортной доступности Ледовый тоже заметно выигрывает у «СКА Арены».