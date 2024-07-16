Переход Кузнецова в СКА разочаровывает. В российском хоккее наметились печальные тенденции

Вчера, 15 июля, «Чемпионату» стало известно, что нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. На четыре года.

Эта неожиданная новость повергла многих болельщиков, экспертов и журналистов в шок. Казалось бы, в ходе сезона-2023/2024 Кузя наконец покинул «Вашингтон», перейдя в «Каролину», где его хотел видеть лично главный тренер Род Бриндамор. Да и показал себя неплохо, добавил «Харрикейнз» глубины, опыта и мастерства. Даже вытащил несколько матчей за то короткое время, что пробыл в стане «ураганов»!

Но теперь 32-летний нападающий всё бросил и решил вернуться в Россию.

И это разочаровывает. Возвращение Кузнецова — крупнейшая часть печальной тенденции, которая складывается в нашем хоккее в текущее межсезонье.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

«Где родился, там и пригодился»

Евгений станет восьмым российским хоккеистом, который этим летом вернётся из НХЛ на родину. Ранее стало известно, что ЦСКА подпишет вратаря Ивана Просветова, защитников Никиту Охотюка и Дмитрия Саморукова, а также нападающих Егора Афанасьева, Руслана Исхакова и Дениса Гурьянова. СКА уже заключил контракт с экс-игроком «Чикаго» Никитой Зайцевым.

Кроме того, ходят слухи о возможном переезде в КХЛ бывшего нападающего «Сан-Хосе» Александра Барабанова.

Неожиданно много россиян уже вернулись домой — и это пугает. Особенно если учесть, что большинство из них — ещё достаточно молодые игроки! Исхакову, Афанасьеву и Охотюку — по 23 года, Просветову и Саморукову — по 25, Гурьянову — 27. Только Зайцеву и Кузнецову за 30 — по 32.

Конечно, дома каждого из них всегда ждут. Такой вопрос вообще не ставится.

Но впору ставить другой вопрос. Пока Александр Овечкин гонится за вечным рекордом, Никита Кучеров устанавливает космические рекорды, Владимир Тарасенко хоть и меняет клубы, но берёт уже второй Кубок Стэнли, а молодёжь вроде Павла Дорофеева, Петра Кочеткова, Павла Минтюкова и Ярослава Аскарова пробивает путь в основу своих команд, — вот в такой обстановке сразу восемь хоккеистов возвращаются в КХЛ. Вопрос: почему?

Первый ответ, конечно, на поверхности. Кажется, что парни просто сдаются, оказываются неспособны выдержать конкуренцию, оставляют мечту/амбиции и идут туда, где легче.

Если это так, то осуждать такой подход, естественно, нет смысла. Каждый делает тот выбор, который считает наиболее правильным для своей карьеры. Однако сама тенденция пугает. Где амбиции? Где стремления? Почему ребята так легко (да, не побоюсь назвать это словами «так легко») сдаются, хотя у них есть все возможности заиграть? Что в нашем хоккее меняет внутренний подход хоккеистов к своим карьерам?

Тут можно вспомнить некоторых хоккеистов, которые рискнули, которые остались и продолжают пробивать себе путь в НХЛ. Помимо уже упомянутых выше.

Егор Чинахов прошёл через массу трудностей в «Коламбусе», но в итоге выбил себе приличный контракт на два года.

Яков Тренин подписался аж на $ 14 млн на четыре года. Илья Любушкин продолжил стараться и за два года преодолел путь от утопающей «Аризоны» до уважения в звёздном «Торонто» и классного контракта в перспективном «Далласе».

Да даже Никиту Задорова можно вспомнить. Хоккеист подвергался насмешкам за свою игру, но теперь подписал контракт жизни с клубом-контендером. Ещё и станет одним из самых высокооплачиваемых российских защитников из числа действующих.

В большинстве случаев вопрос заключается в желании. Ведь уж в НХЛ-то точно найдутся возможности. Если что-то не нравится, там насильно в клубе удерживать не будут — обменяют в другую команду, где дадут более подходящие шансы развиваться.

Иными словами, хоккеисты, как кажется, просто не готовы бороться за своё место в лучшей лиге мира и, опуская руки, соглашаются на более комфортные условия. Хотя все возможности заиграть в НХЛ у них есть.

Да, когда-то КХЛ собирала российских звёзд, и это воспринималось куда спокойнее. Однако есть одна большая разница: тогда в Россию возвращались хоккеисты в возрасте, которые либо уже не тянули уровень НХЛ, либо в условиях приближающегося конца карьеры меняли жизненные ориентиры.

Сейчас ситуация иная. Ещё раз: только двоим из восьми возвращенцев за 30!

Того же Исхакова подтягивали к основе «Айлендерс», где есть хорошие условия для развития, Афанасьев стал лучшим бомбардиром фарма «Нэшвилла», Охотюк мог дальше прогрессировать в проблемном «Калгари», а Кузнецов пригодился бы как минимум половине клубов НХЛ, включая «Каролину».

Это многое говорит об изменениях в амбициях отечественных игроков. И это очень печально. А как же развитие? Как же преодоление? Ведь только в борьбе с лучшими их лучших получится и самому добиться высот, спрогрессировать, стать лучше.

Особенно примечательно эта ситуация выглядит на фоне отчаянных поисков Никиты Гусева. Его смелый шаг с попыткой ещё раз поиграть в НХЛ многие подвергли сомнению, но такие стремления уже возрастного хоккеиста вызывают лишь уважение!

Никита Гусев Фото: Zuma\TASS

Домой-то всегда можно вернуться. А поискать своё место и закрепиться в лучшей лиге мира дано не всем. Всё-таки советская мораль в стиле «где родился, там и пригодился» в реальном мире не работает — и работать не должна. Да, дома всегда ждут, но дома не всегда можно стать лучше. Поэтому юноши и девушки в определённый момент покидают родные места, уезжая в общежития или другие города. Поэтому молодые хоккеисты покидают Россию, отправляясь в НХЛ и становясь там звёздами.

И, конечно, аргументы про то, что возвращаться играть на родину — это проявление патриотизма, сработать просто не смогут. Уж вряд ли Овечкин или Кучеров, зажигая в НХЛ, прославляют Америку, а не Россию.

«Блудному сыну не в помощь богатство»

Хотя, конечно, другой ответ массового возвращения в Россию может крыться и в другом. Например, в финансовых условиях. СКА и ЦСКА наверняка предложили достойные суммы — даже если ориентироваться на те числа, которые мелькают в СМИ. Хотя думать о том, какими способами клубы попытаются уместить это всё под потолком зарплат, даже не хочется.

Вместе с этим тезис, который витает в воздухе и будто бы оправдывает такие схемы, о том, что такие хоккеисты лишь повышают уровень КХЛ, также не выдерживает никакой критики.

На бумаге — да, действительно, в лиге становится больше квалифицированных, более опытных и мастеровитых игроков, которые прошли школу НХЛ. В случае с Кузнецовым и вовсе культовых — давно такие суперзвёзды не переезжали в КХЛ в ещё не самом преклонном возрасте.

Но на деле ведь этот тезис совершенно не работает. Все восемь хоккеистов разделены на два клуба, в рядах которых и так выступают много звёзд и просто мощных игроков. В итоге разрыв между бедными и богатыми в КХЛ только растёт. И в таких условиях те сенсации, которые радовали болельщиков в прошлом сезоне, в будущем могут сойти на нет. Опять.

Конечно, если у клубов есть возможность приглашать топовых хоккеистов, нельзя как-то запретить им это делать. Но такие массовые переезды российских игроков из НХЛ создают деструктивный прецедент для всего отечественного хоккея.

А случай с Кузей наносит ещё и некоторый имиджевый ущерб. Причём скорее самому нападающему, нежели завлёкшему его клубу. Почему? Ответ прост: в одном из более ранних интервью официальному сайту «Трактора» сам Кузнецов заявлял, что не поедет в Санкт-Петербург.

— Директор «Трактора» Владимир Кречин мне рассказывал — в прошлом сезоне сразу несколько команд КХЛ хотели вас перехватить. Сколько?

— Команд 12…

— Ничего себе.

— Названия мелькали в разговорах. Но я в этом вопросе сразу поставил точку: только «Трактор». Если б меня в Челябинске не захотели оставлять — тогда выбирал бы. И выбрал бы поближе к дому.

— Близко к дому не так много команд.

— Вот в Питер бы я точно не поехал.

— Почему?

— А вот не поехал бы, и всё. Не хочу.

— А в Москву?

— И в Москву не поехал бы. Мне не нравится. К настолько большому городу я не привыкну. Думаю, я согласился бы на любые условия и остался бы в «Тракторе». Это если совсем честно.

Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

При этом в самом «Тракторе» готовы принять Евгения. Генеральный директор челябинцев Иван Савин рассказал, что предложение клуба Кузнецову не уступает тому, что предлагают другие команды.

— Соответствуют ли действительности заявления агента Шуми Бабаева, что «Трактор» не ведёт переговоры с Евгением Кузнецовым?

— Для «Трактора» вопрос его возвращения очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся с Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в «Тракторе», и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе, — сказал Савин.

В такой ситуации про слова Кузнецова о том, что конец карьеры он хотел бы провести в «Тракторе», можно даже не вспоминать. Только будет интересно глянуть, как Евгения встретят в Челябинске.

***

Не стоит забывать, что на данный момент официально из НХЛ в Россию вернулся только Зайцев. О переходе остальных ещё не объявляли, агенты сторонятся конкретных заявлений, хоккеисты также молчат. Но, видимо, официальные переходы — это лишь вопрос времени.

Хоть найти плюсы возвращения наших парней можно, в общей картине это выглядит как шаг назад, как возможный деструктивный прецедент для КХЛ и для всего российского хоккея.

И для самих игроков.

Всё-таки вернуться домой всегда получится, а вот ценное время и возможности для закрепления в НХЛ можно упустить — и больше не получить своего шанса. Гусев, за успех которого болею всей душой, может стать ярким примером такой ситуации.

Тем более если учесть, что у большинства парней все шансы заиграть в Северной Америке были.

Хочется верить, что это межсезонье всё же не станет толчком для российских хоккеистов к отъезду из НХЛ. Борясь в Национальной хоккейной лиге или хотя бы за право играть там, они могут стать намного сильнее и добиться куда большего.

Мы же хотим увидеть, как российские игроки, становясь сильнее, крепче и закалённее, разрывают НХЛ, вписывают в историю хоккея и прославляют в первую очередь собственные имена, а также превращаются в достойные примеры для подрастающего поколения, верно?