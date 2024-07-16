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Новости дня в хоккее за 16 июля 2024 года: СКА вернулся в Ледовый дворец, Джо Павелски завершил карьеру

СКА проведёт сезон в Ледовом дворце, Павелски завершил карьеру. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
СКА проведёт сезон в Ледовом дворце
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А Доминик Гашек оценил включение Павла Дацюка в Зал славы.

Главные новости из мира хоккея за 16 июля 2024 года.

«Лос-Анджелес Кингз» подписал пятилетний контракт с Куинтоном Байфилдом

«Лос-Анджелес Кингз» подписал с нападающим Куинтоном Байфилдом пятилетний контракт с зарплатой в $ 6,2 млн в год до сезона-2028/2029.

Байфилд дебютировал в НХЛ 28 апреля 2021 года в матче с «Анахайм Дакс» в возрасте 18 лет и 252 дней, что сделало его шестым самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся в игре за «Кингз». С тех пор Байфилд забил 28 голов и отдал 60 передач в 179 играх за карьеру в НХЛ.

Он стал 10-м полевым игроком в истории франшизы, набравшим не менее 80 очков за карьеру до того, как ему исполнилось 22 года.

В прошлом сезоне НХЛ форвард принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 35 результативных передач с коэффициентом полезности «+19».

Кучеров не вошёл в список претендентов на «Харт» следующего сезона по версии The Athletic

Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили список главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки в сезоне-2024/2025.

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (87,5%). На второй строчке — лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (6,3%). Третье место с вероятностью получения «Харт Трофи» в 3,1% делят форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

Отметим, что в список не вошёл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который был одним из главных претендентов на получение награды в завершившемся сезоне.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Харт Мемориал Трофи» получил Натан Маккиннон.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Getty Images

Доминик Гашек оценил включение Павла Дацюка в Зал славы НХЛ

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал введение легендарного российского нападающего Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

«Новые члены будут приняты в Зал славы НХЛ в ноябре. Среди них будет гражданин России, бывший выдающийся хоккеист Павел Дацюк. Своими прекрасными выступлениями и всем, что он сделал для хоккея, Павел, несомненно, заслуживает места в Зале славы. Введение в Зал славы является публичным мероприятием, и каждый хоккеист обычно присутствует на церемонии. Здесь надо сказать, что каждое публичное выступление гражданина России, официально не осудившего спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), автоматически является её рекламой.

Я не знаю, планирует ли Павел в ближайшие месяцы осудить это, и, главное, сможет ли он это сделать. Однако если он этого не сделает, то его появление на церемонии награждения станет огромной рекламой спецоперации. И это приведёт к эскалации конфликта и отсрочке достижения мира.

Канада и руководство Зала славы НХЛ должны решить, что для них важнее. Решение за вами», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Реакция из-за океана:
«Имеет и геополитическое значение». Америка ярко реагирует на введение Дацюка в Зал славы
«Имеет и геополитическое значение». Америка ярко реагирует на введение Дацюка в Зал славы

СКА проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце

Хоккейный клуб СКА сообщил, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведёт в Ледовом дворце.

«По оценке экспертов, с учётом масштабов «СКА Арены» и сложности её систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время. В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лёд первоклассного качества. Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования арены на проспекте Юрия Гагарина», — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, в начале июня 2024 года произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.

Причины решения СКА:
Почему СКА не будет играть на «СКА Арене». Причина не одна, их гораздо больше
Почему СКА не будет играть на «СКА Арене». Причина не одна, их гораздо больше
«СКА Арена»

«СКА Арена»

Фото: photo.khl.ru

40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры

40-летний нападающий Джо Павелски объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем плей-офф НХЛ на счету опытнейшего американского нападающего 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

Американский нападающий бо́льшую часть карьеры провёл за «Сан-Хосе». В 2003 году форвард был выбран в седьмом раунде под общим 205-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс», за который сыграл 963 матча. Ещё 369 матчей Павелски провёл за «Даллас Старз».

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