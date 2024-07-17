Кузнецова ждут в СКА, Барабанов тоже вернётся в Россию? Главные трансферные слухи КХЛ

Продолжаем нашу традиционную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке по-прежнему с избытком. Случаются и громкие возвращения из Северной Америки.

Кузнецов перейдёт в СКА

В ближайшее время в СКА должны объявить о самом громком трансфере межсезонья. Евгению Кузнецову осталось решить один вопрос: разобраться с оставшимся годом контракта в «Каролине». Но, думается, при большом желании всегда можно договориться. Для КХЛ это очень громкий трансфер: сродни возвращению из Америки Ковальчука или Дацюка. Свой Кубок Стэнли Евгений уже выиграл, поэтому можно с чистой совестью возвращаться в Россию. Конечно, Кузнецова ждут и в Челябинске, однако вариант с Санкт-Петербургом оказался для него предпочтительнее.

Где окажется Барабанов?

Сейчас Александр рассматривает варианты продолжения карьеры в НХЛ, но параллельно его российские представители ведут переговоры с топ-клубами КХЛ. Конечно, возвращение Александра на родину напрашивается и, скорее всего, состоится, однако желание хоккеиста зацепиться за последний шанс в Северной Америке тоже объяснимо. В России Барабанову найдут приемлемый вариант с хорошей зарплатой без особых проблем.

Когда определится Гусев?

В чём-то схожая ситуация у Никиты Гусева. Правда, прошлый сезон Никита провёл не за океаном, а в московском «Динамо». И, что самое интересное, уже получил от бело-голубых новое солидное предложение, которое по-прежнему не подписано. Уже проходила информация, что Никита тренировался на льду «Нью-Джерси» в Северной Америке. Форвард не оставляет надежд снова попробовать свои силы в лучшей лиге мира. Однако с большой долей вероятности мы увидим Гусева в форме московского «Динамо». В КХЛ Никита — одна из главных звёзд.

Никита Гусев Фото: РИА Новости

Галиев должен остаться в «Ак Барсе»

Стороны активно общаются между собой, и в ближайшее время должна наступить определённость. Кроме того, в «Ак Барсе» по-прежнему планируют расстаться с Вячеславом Войновым, а также с Евгением Свечниковым, желающим вернуться за океан. Галиеву же должны предложить новое однолетнее соглашение. Сам игрок хочет остаться в Казани, лишним в обойме Анвара Гатиятулина он однозначно не будет. Главное для «барсов» — уместиться под потолок зарплат, ведь ещё будут легионерские приобретения.

Стала известна зарплата Граоваца в «Куньлуне»

По нашей информации, форвард Тайлер Граовац заработает в «Куньлуне» в следующем сезоне 30 млн рублей. Недавно мы написали, что клуб и игрок заключат новое однолетнее соглашение. Накануне в «Ред Стар» объявили об этом официально. В общем, итоги сделки устроили обе стороны, что всегда хорошо. Тайлеру же осталось принести максимальную пользу «Куньлуню» и порадовать тренерский штаб своей результативностью.