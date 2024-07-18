СКА и ЦСКА готовы взорвать рынок свободных агентов! Таблица трансферов КХЛ

Два с половиной месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.

В начале июля ЦСКА объявил о возвращении в столицу России словацкого защитника Кристиана Яроша, последним клубом которого была «Северсталь». С череповчанами армейцы также произвели обмен, в результате которого стан москвичей пополнил защитник Никита Седов, а в обратном направлении проследовал Ярослав Дыбленко. Также армейцы переподписали соглашение с защитником Колби Уильямсом. Впрочем, главные трансферы ЦСКА ещё впереди. Московский клуб договорился о контрактах с вратарём Иваном Просветовым, защитниками Дмитрием Саморуковым и Никитой Охотюком, нападающими Русланом Исхаковым, Егором Афанасьевым и Денисом Гурьяновым. Официальное объявление об их переходах последует позднее.

СКА договорился о заключении четырёхлетнего контракта с покидающим НХЛ нападающим Евгением Кузнецовым и уже подтвердил заключение аналогичного по длительности соглашения с ранее вернувшимся из-за океана защитником Никитой Зайцевым. Выменянный в начале межсезонья из «Югры» 18-летний голкипер Егор Заврагин отдан в аренду в «Сочи». В «Ладу» по арендному соглашению отправился защитник Арсений Коромыслов.

Московское «Динамо» обменяло в «Адмирал» нападающих Ивана Муранова и Егора Петухова, отдало «Ладе» в аренду защитника Магомеда Шараканова и буквально несколько часов назад уладило последние технические детали касательно своего топ-трансфера на вход: состав столичной команды пополнил бывший капитан молодёжной сборной Канады Макс Комтуа, выигравший в 2021 году взрослый чемпионат мира в составе национальной команды. Новым первым номером бело-голубых станет американский голкипер Хантер Миска. Официальное подтверждение его перехода последует позже.

«Локомотив» уже объявил о переходе своего иностранца — однолетнее соглашение с ярославским клубом подписал канадский форвард Байрон Фрёзе. Экс-голкипер ярославцев Иван Бочаров перебрался в «Торпедо», стан которых, в свою очередь, официально покинул Адам Гуска, не принявший контрактное предложение российского клуба.

ХК «Сочи» произвёл большой обмен со СКА, согласно которому армейцы получили права на нападающего Марата Хуснутдинова, отдав взамен братьев Максима и Илью Федотовых, а также права на шведского форварда украинского происхождения Дмитрия Тимашова. С отыгравшим последний сезон в Швейцарии Тимашовым «леопарды» уже успели подписать контракт.

«Северсталь» обменяла спортивные права на форварда Александра Жабреева в клуб ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Также череповчане произвели сделку с минским «Динамо»: спортивные права на нападающего Никиту Гуслистова теперь принадлежат минчанам, Череповец получает спортивные права на защитника Джозефа Душака.

Минское «Динамо» отдало Ника Меркли в «Автомобилист» и достигло договорённости о контракте с бывшим форвардом НХЛ Диллоном Дюбе. Также состав белорусской команды пополнил защитник Джордан Гросс. «Куньлунь» подписал однолетний контракт с американским экс-форвардом системы «Чикаго Блэкхоукс» Крисом Уилки, а также заключил контракт с вратарём системы «Бостона» Кайлом Кейзером, который бо́льшую часть минувшего сезона отыграл в ECHL. К тому же состав «драконов» пополнил российский защитник Юрий Паутов.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА г.т. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев», обмен), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ), н. Яппаров («Трактор»), з. Патрихаев («Динамо» М), з. Охотюк («Калгари», НХЛ), з. Седов, н. Рожков (оба — обмен), з. Ярош (все — «Северсталь»), з. Саморуков («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Афанасьев («Сан-Хосе», НХЛ) г.т. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов («Бриджпорт», АХЛ), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА), з. Ибрагимов («Трактор»), н. Слепышев («Динамо» М), н. Т. Калинин, з. Дыбленко (оба — «Северсталь», обмен), з. Родионов, з. Агафонов, н. Великов (все — «Салават Юлаев», обмен) т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев, з. Уильямс, в. Новожилов СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен), н. Григоренко, н. Плотников (оба — ЦСКА), н. Андронов («Локомотив»), з. Зайцев («Чикаго», НХЛ), н. Шашков («Сибирь»), н. Кузнецов («Каролина», НХЛ) т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ), н. Гальченюк («Амур»), з. Камалов («Барыс», обмен), н. Бучельников («Витязь», обмен), н. Старков («Адмирал», обмен), н. Чивилёв («Витязь», аренда), н. Мичков (после возвращения из «Сочи» в «Филадельфию», НХЛ), в. Заврагин («Сочи», аренда), з. Коромыслов («Лада», аренда), з. М. Федотов, н. И. Федотов (оба — «Сочи», обмен) з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич, н. Воробьёв, н. Хайруллин, з. Ремезовский, з. Семыкин, н. Лазутин, н. Романов, н. Мамаладзе «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды), н. Слепышев (ЦСКА), з. Петрищев, в. Миска («Штраубинг», Германия), н. Комтуа («Каролина», НХЛ) т. Власов («Норильск», ВХЛ), т. Савченков («Куньлунь»), в. Коновалов («Динамо» Мн), в. Волков («Куньлунь Ред Стар»), в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов, н. Петухов (оба — «Адмирал», обмен), з. Патрихаев (ЦСКА), з. Баклашев («Сочи», аренда), з. Шараканов («Лада», аренда) г.т. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев, з. Малышев, н. Кудрявцев, н. Пакетт, н. Косолапов «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен), н. Ружичка (свободный агент), з. Мартынов («Амур»), з. Бычков («Локомотив»), н. Лукин («Трактор», обмен), з. Соболев («Брэнтфорд», ОХЛ), н. Плесовских, н. Мурашев (оба — «Югра», ВХЛ, обмен) з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков («Айлендерс», НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры), в. Кареев («Динамо» Мн), н. Талалуев («Амур»), н. Липанов («Трактор», обмен) з. Соколов, н. Лукьянцев, н. Голдобин, н. Пашин, з. Бычков, н. Лукин, з. Чайковски, н. Мальцев, н. Морозов, з. Костенко, з. Парамонов, н. Мурашев «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Радулов («Ак Барс»), н. Фрёзе («Вегас», НХЛ) в. Бочаров («Торпедо»), з. Бычков («Спартак»), н. Андронов (СКА), н. Аверин, н. Перевалов (после возвращения из «Сочи» обмен в «Авангард») в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов, н. Полунин, н. Тесанов, в. Исаев «Витязь» г.т. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен), н. Готье («Ажуа», Швейцария), н. Баптист («Таппара», Финляндия), з. Стюарт («Манитоба», АХЛ), н. Бучельников (СКА, обмен), н. Чивилёв (СКА, аренда) г.т. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг), н. Яремчук («Авангард») в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов, з. Ващенко, н. Барак «Торпедо» г.м. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение), з. Шумилов («Северсталь»), н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. М. Абрамов («Спрингфилд», АХЛ), з. Филлипс («Фехервар», Австрия), в. Бочаров («Локомотив») г.м. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Малов («Авангард», из аренды), в. Гуска, з. Марин («Северсталь») н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч, в. Зинаддин ХК «Сочи» г.т. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн), н. Елисеев («Зволен», Словакия), з. Баклашев («Динамо» М, аренда), в. Красиков («Липтовски Микулаш», Словакия, пробный), в. Заврагин (СКА, аренда), з. М. Федотов, н. И. Федотов (оба — СКА, обмен), н. Тимашов («Ажуа», Швейцария) г.т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Лада»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), в. Богданов, н. Николаев, н. Сагадеев (все — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов, н. Бракко, з. Новиков в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский, н. Кузнецов, н. Тянулин, н. Гараев «Северсталь» з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), з. Марин («Торпедо»), н. Т. Калинин, з. Дыбленко (оба — ЦСКА, обмен), н. Кручинин («Торпедо»), з. Тихонов, н. Никитин, з. Шумилов («Торпедо»), з. Седов, н. Рожков (оба — обмен), з. Ярош (все — ЦСКА), н. Жабреев («Динамо» СПб, обмен), н. Гуслистов («Динамо» Мн, обмен) г.т. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды), з. Лайл («Калгари», АХЛ), в. Кареев («Спартак»), з. Хенкель («Барыс»), з. Брук («Лукко», Финляндия), з. Уэлле («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Усов («Сиракьюз», АХЛ), в. Коновалов («Динамо» М), н. Шипачёв («Ак Барс», обмен), н. Гуслистов («Северсталь», обмен), н. Дюбе «Калгари», НХЛ), з. Гросс («Милуоки», АХЛ) в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»), н. Кодола («Барыс»), з. Бринкман, н. Меркли («Автомобилист», обмен) з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» г.т. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, з. Кленденинг («Ильвес», Финляндия), з. Лефевр («Эссят», Финляндия), з. Маккошен («Либерец», Чехия), в. Волков («Динамо» М), н. Хальбгевакс («Фрёлунда», Швеция), н. Элинюк («Чикаго», АХЛ), н. Уилки («Вольфсбург», Германия), в. Кейзер («Мэйн», ECHL), з. Паутов («Адмирал») г.т. Игнатьев (переход на новую роль в клубе), т. Парфёнов, т. Белльмар, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»), з. Спроул, н. Рич, з. Оттенбрайт, н. Кейн, з. Фрэм

В Восточной конференции «Ак Барс» вернул из «Адмирала» защитника Янчевского и отправил его в ВХЛ, а «Барыс» совершил сразу несколько громких сделок: тут вам и форвард Жафяров, и североамериканцы в лице Болье, Смита и Эллисона. Посмотрим, как казахстанский клуб будет играть при Дэвиде Немировски у руля.

«Авангард» отказался от защитника Абросимова, сослав его в «Нефтехимик». «Автомобилист» усилился бывшим нападающим минского «Динамо» Меркли, а в «Сибири» расторгли контракт с защитником Александровым. «Металлург» решил попробовать в деле сына Даниса Зарипова. Понаблюдаем за парнем, получившим пробный контракт.

В «Тракторе» пытаются провернуть обмен с участием дорогостоящего нападающего Антона Бурдасова, но попытки успехом пока не увенчались. В «Амуре» подписали форвардов Дюрандо и Ли, при этом лишившись генерального директора Крамаря. «Адмирал» раздал уйму просмотровых контрактов, а в «Ладу» пригласили нового нападающего-легионера Греко, параллельно официально попрощавшись с Шумаковым. Пришла и очередная помощь от СКА в виде аренды защитника Коромыслова.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено