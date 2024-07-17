Овечкин — в топ-100 лучших спортсменов XXI века! Ови выше Мбаппе, Роналдо и Макдэвида

Капитан «Вашингтона» обошёл ряд легенд из мира спорта в престижнейшем рейтинге из Америки. И оказался в нём единственным россиянином.

Рейтинги — это зачастую вещь достаточно субъективная. Особенно те рейтинги, которые пытаются оценить величие спортсменов. И уж тем более те рейтинги, которые пытаются сделать это с атлетами из разных видов спорта.

Но возможная сложность не остановила известное издание ESPN от составления топ-100 лучших спортсменов XXI века.

Пока что североамериканские журналисты опубликовали только половину рейтинга — и туда попал один россиянин. Александр Овечкин занял 54-е место! Капитан «Вашингтона» не просто вошёл в рейтинг, но ещё и обогнал таких великих спортсменов, как Коннор Макдэвид (98-й, второй хоккеист в топе), Златан Ибрагимович (95-й), Роналдиньо (94-й), Роналдо (87-й) и Килиан Мбаппе (65-й).

Что же сказали об Ови? Почему хоккеист оказался выше ряда других крутых спортсменов? И кого ещё обошёл Александр? Давайте разбираться.

Правила

Прежде всего уточним, как именно ESPN составлял свой мощнейший топ.

Вот как старший корреспондент издания Дэвид Шенфилд описал подход к созданию рейтинга.

«Величайший спортсмен XXI века? Это просто. Это должен быть Том Брэди, квотербек величайшей династии, которую когда-либо видел любимый вид спорта Америки, семикратный чемпион Суперкубка и пятикратный MVP Суперкубка. Да. Том Брэди.

За исключением. За исключением Лионеля Месси, лучшего игрока в самом любимом виде спорта в мире, восьмикратного обладателя «Золотого мяча» как футболист года. Да, определённо Месси.

За исключением… нет… Леброна Джеймса, верно? Четырёхкратного чемпиона НБА, четырёхкратного MVP финала, четырёхкратного MVP регулярного чемпионата, 20-кратного участника Матча звёзд НБА, баскетболиста, набравшего наибольшее количество очков в истории лиги. Ни один спортсмен не доминировал в публичных обсуждениях так, как Леброн. Он должен быть №1.

Леброн Джеймс и Лионель Месси Фото: Getty Images

Кроме того, а что насчёт Серены Уильямс? Обладательница 23 титулов «Большого шлема», «Шлема Серены» (Уильямс — обладательница всех четырёх главных титулов за год) и четырёх золотых олимпийских медалей. И она одержала свою последнюю победу на турнире «Большого шлема», будучи беременной, что поставило её карьеру на паузу, когда она была в своей самой доминирующей форме.

Кстати, если вы собираетесь выбрать теннисиста, то что насчёт Роджера Федерера? Он преобразил целый вид спорта своим артистизмом, своей шахматной игрой на корте, своим блестящим форхендом. Он выиграл 20 титулов «Большого шлема» и стал самым любимым теннисистом всех времён. Это должен быть Фед.

Да, за исключением Рафаэля Надаля, выигравшего 22 титула «Большого шлема», и Новака Джоковича, взявшего 24 титула. Вам придётся выбрать одного из них вместо Федерера.

Хм. Может, это не так просто. Мы даже не упомянули олимпийцев: Усэйна Болта и Майкла Фелпса, Кэти Ледеки и Симону Байлз. Или Коби. Надо упомянуть Коби Брайанта. Или Льюиса Хэмилтона. Или Пейтона Мэннинга. Или Флойда Мейвезера. Или Тайгера. Боже, чуть не забыли про Тайгера Вудса.

Да, составить рейтинг 100 самых выдающихся спортсменов с 2000 года было не так уж и просто, но это было весело. 25 лет назад проект ESPN SportsCentury составил рейтинг 100 лучших североамериканских спортсменов XX века. Майкл Джордан занял первое место, за ним следовали Бейб Рут, Мохаммед Али, Джим Браун и Уэйн Гретцки (Рут должен был быть №1, но, эй, я бейсбольный журналист).

С таким количеством выдающихся спортсменов за последние 25 лет мы подумали, что пришло время сделать ещё один рейтинг. Рассматривая лучших спортсменов XXI века, мы расширили выбор за пределы Северной Америки. Отделы ESPN со всего мира внесли свой вклад в процесс определения номинантов и голосования, а также в рейтинги отдельных видов спорта, которые будут опубликованы позже.

Избирателям было поручено учитывать только результаты спортсмена с 2000 года. Так, например, примечателен случай Барри Бондса: он выиграл семь наград MVP, но только четыре из них были получены после 2000 года — так же с 317 из его 762 хоум-ранов. Или случай Кена Гриффи-младшего: он играл до 2010 года, но все его лучшие сезоны пришлись на 1990-е. Тайгер выиграл 13 из своих 15 мэйджоров с 2000 года, так что он в хорошей позиции. Основная часть величия других спортсменов — таких как Патрик Махоумс, или Никола Йокич, или Сёхэй Отани, — очевидно, ещё впереди, поэтому посмотрим, насколько высоко их достижения на сегодняшний день поднимут их в списке.

В итоге мы получили более 70 000 голосов от членов ESPN, чтобы сформировать наш список 100 лучших», — написал Шенфилд.

«Остановить бросок Овечкина для любого вратаря — словно пытаться остановить выстрел из гаубицы»

Александр Овечкин, как уже упоминалось, стал 54-м. Как объяснили его включение в рейтинг?

«Ключевые достижения: место в топ-100 величайших игроков по версии НХЛ, обладатель Кубка Стэнли (плюс выигранный «Конн Смайт»), второй за всю историю с 853 голами, рекордсмен НХЛ с 312 шайбами в большинстве, девятикратный обладатель «Ришара», трёхкратный обладатель «Харта» и «Линдсея», обладатель «Колдера» 2006 года, обладатель «Арт Росса» 2008 года.

Александр Овечкин Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

В НХЛ нет игрока, который за свою карьеру так умело овладел бы щелчком, как Овечкин. Даже если Отец Время начал догонять его в некоторых областях, чистая сила его фирменного броска остаётся. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на сегодняшний день), во многом обусловлен тем, как он использует большие габариты (192 см), чтобы добавить скорости и силы при нанесении броска, при котором шайба может разгоняться быстрее 160 км/ч. Когда Овечкин вкладывает весь свой вес в бросок, особенно из своей любимой точки в левом круге вбрасывания, для любого вратаря это словно пытаться остановить выстрел из гаубицы. Неудивительно, что столь многим не удалось удержать Ови, позволив ему зажечь лампу за воротами», — написала журналистка Кристен Шилтон.

Учитывая достижения и влияние Овечкина, было невозможно не включить его в рейтинг. Наверняка Александр окажется ещё выше, когда побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Но попасть в топ-55 лучших спортсменов века — уже отличное достижение!

Кого опередил Овечкин?

Давайте посмотрим, кто оказался ниже Ови.

Примечательно, что во вторую половину топ-100 попали всего два хоккеиста. И при этом гений Макдэвид оказался лишь 98-м.

«Ключевые достижения: пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи», трёхкратный обладатель «Харт Трофи», семь сезонов с 100+ очками в первые девять лет в НХЛ, обладатель «Конн Смайта» 2024 года.

Это может быть сложно, когда тебя рекламируют как Следующего после легенды «Эдмонтона» Уэйна Гретцки. Однако Макдэвид не похож на остальных. Капитан «Эдмонтона» привлёк к себе всеобщее внимание как наследник Гретцки. Это было уместно, когда Коннор побил рекорд Гретцки, установленный в сезоне-1987/1988, отдав 32-ю результативную передачу в плей-офф 2024 года на пути «нефтяников» к финалу Кубка Стэнли. Макдэвид долгое время сам по себе был исключительным плеймейкером, но то, как он вернул «Ойлерз» в игру с 0-3 в финальной серии, вытащив команду в решающий седьмой матч, было потрясающе. И это справедливо принесло Макдэвиду «Конн Смайт Трофи», несмотря на проигранный финал», — написала Шилтон.

Уже сейчас можно сказать, что в рейтинге окажется Сидни Кросби — он просто не может не попасть в топ. Будет ли в списке ещё кто-то из хоккеистов? А вот это пока сложно спрогнозировать. Возможно, Яромир Ягр сможет получить место в топе, но в это, конечно, слабо верится. Всё-таки основные достижения Ярдо пришлись на конец XX века.

А пока просто порадуемся за Овечкина. Капитан «Вашингтона» закрепил своё величие попаданием в ещё один великий рейтинг, который запомнится на долгие годы.