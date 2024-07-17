В системе «Салавата» ещё семеро дисквалифицированных за допинг, СКА отправил вратаря в «Сочи».

Евгений Кузнецов выставлен на безусловный драфт отказов в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 июля 2024 года.

Источник: РУСАДА дополнительно дисквалифицировало семь игроков «Толпара»

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодёжной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» – ещё семерых хоккеистов. Среди них защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые ранее выступали и за главный уфимский клуб. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В феврале этого года РУСАДА объявило о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось.

Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

Материалы по теме Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг

СКА отдал в аренду в «Сочи» 18-летнего вратаря Егора Заврагина

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что СКА отдал в аренду в «Сочи» 18-летнего вратаря Егора Заврагина. Напомним, голкипер перебрался из «Югры» в стан команды с берегов Невы в начале мая 2024 года. Контракт хоккеиста с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Заврагин дебютировал в ВХЛ в сезоне-2022/2023. Он провёл за «Югру» 26 матчей при коэффициенте надёжности 1,76, 94% отражённых бросков и трёх «сухих» матчах.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.

Материалы по теме Фото Хоккейный клуб «Сочи» празднует 10-летний юбилей

Гендиректор «Авангарда» оценил вероятность проведения матча с «Чикаго Блэкхоукс»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале ответил на вопрос о возможном проведении матча с «Чикаго Блэкхоукс».

— Как известно, Илья Михеев перешёл в «Чикаго Блэкхоукс». Нет ли желания у клуба устроить встречу двух команд «ястребов» в будущем?

— В нынешние времена в такой матч не верю. А думать о совсем далёком будущем смысла пока не вижу – есть вещи важнее, — заявил Чистяков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Авангард» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Прямо по ходу этого противостояния был отправлен в отставку главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

Материалы по теме Гендиректор «Авангарда» подробно объяснил работу Курьянова в тренерском штабе клуба

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам РФ дополнительные полномочия

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам дополнительные полномочия. Сенаторы одобрили изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг.

Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

«Федеральный закон позволит обеспечить устойчивое развитие российского спорта и исключить влияние недружественных действий со стороны ряда международных спортивных организаций, не допускающих российских спортсменов для участия в международных соревнованиях», — цитирует заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмада Ахмадова официальный сайт Совета Федерации.

Ранее КХЛ выразила намерение стать независимой от Международной федерации хоккея и Федерации хоккея России.

«Каролина» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Каролина» отправила нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта, сообщает официальный сайт «Харрикейнз». Сейчас у российского форварда действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца следующего сезона-2024/2025.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.