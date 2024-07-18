Грядущая битва молодых талантов! Кто заберёт «Колдер»: Мичков или Селебрини?

Судьба «Колдер Трофи» за сезон-2023/2024 не была окутана хоть каким-то подобием интриги. Ещё перед началом сезона было понятно, что Коннор Бедард упустит первый индивидуальный трофей только при наличии слишком форс-мажорных обстоятельств. И ведь таковое произошло – в начале января Коннор получил перелом челюсти и выбыл на продолжительное время. Правда, даже с учётом этого неприятного фактора Бедард победил с запасом.

Издание The Athletic на днях опубликовало рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/2025 НХЛ. Первое место занял первый номер прошедшего драфта Маклин Селебрини с 50% голосов, второе – Матвей Мичков, которому отдали предпочтение 34% респондентов.

Вообще, сравнивать двух нападающих сложно по нескольким причинам. Главная – мы не видели их вместе на игровой площадке или в рамках одного турнира. В дело вмешался как возраст, так и ситуация с баном России на международной арене. Но давайте попробуем выделить несколько критериев, по которым можно составить хотя бы косвенное мнение.

Опыт

Мичков старше Селебрини на полтора года и уже успел провести 93 игры на уровне КХЛ. Причём два захода в «Сочи» получились очень удачными – 61 очко в 74 играх. Для нападающего, которому не исполнилось 20 лет, показатель выдающийся. Надо ещё отметить и тот факт, что Матвей не терялся на уровне мужиков. А в таком возрасте многих охватывает озноб, который зажимает тебя, нивелируя все твои умения и качества.

На взрослом уровне на Селебрини мы могли посмотреть лишь на последнем чемпионате мира, однако канадский тренерский штаб в последний момент отцепил молодого нападающего, лишив болельщиков возможности взглянуть на молодого канадца. Но можно вспомнить последний молодёжный чемпионат мира, на котором Маклин не смог стать лидером команды, которая в четвертьфинале проиграла чехам. Речь даже не про ментального лидера, а про того, кто доказывает всё на игровой площадке. Восемь очков в пяти матчах – показатель добротный. Но семь из них были набраны в играх с Латвией и Германией, что немного принижает ценность этих очков.

Маклин Селебрини Фото: AP/TASS

Из этого можно сделать вывод, что на данный момент Матвей является более зрелым игроком, нежели Маклин.

Команда

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что «Филадельфия» на данный момент сильнее, чем «Сан-Хосе». В последнем сезоне «лётчики» остановились в шаге от плей-офф, а «акулы» в это время били всевозможные антирекорды в регулярке в XXI веке. Мичков почти наверняка будет играть в звене с Оуэном Типпеттом, который продолжает расти в игрока, близкому к топ-уровню. А с кем играть Селебрини? Менеджмент «акул» заполучил в свои ряды Гудроу, Делландреа, Тоффоли, но только последнего можно назвать подходящим партнёром для Маклина, если брать в расчёт потенциальную борьбу за «Колдер».

Уровень доверия

Тут всё понятно – первым номерам драфта всегда открыты все дороги, как бы они себя ни проявляли. Непонятно, что должно случиться, чтобы Селебрини начал сезон не в первом звене «Сан-Хосе». Единственный вопрос состоит только в том, где конкретно: в центре или с краю. Но это уже нюансы. При этом должный уровень доверия однозначно получит и Мичков, учитывая то, как сильно «Филадельфия» хотела получить игрока уже в следующем сезоне. Правда, Матвею надо приложить больше усилий, чтобы доказать Торторелле свою состоятельность и преданность делу.

Манера игры

Мичков – один из главных талантов этого поколения, седьмой номер на прошлогоднем драфте не должен никого вводить в заблуждение. Упал Матвей, скорее, из-за слухов о скверном характере и долгосрочном контракте со СКА. Голевое чутьё Мичкова находится на уровне, который, наверное, и натренировать нельзя, а бросок россиянина уже сейчас способен ставить перед голкиперами НХЛ тяжёлые задачи.

Матвей Мичков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Селебрини – игрок с совершенно другими навыками. Сам Маклин говорил, что ему нравится игра Патриса Бержерона, который являлся элитным двусторонним нападающим. Что-то подобное мы будем видеть и в исполнении Селебрини. Каких-то невообразимых трюков от него ждать не стоит. Если сравнивать с первыми номерами последних драфтов, то по уровню и манере игры канадец близок к Нико Хиширу, который звездой лиги не стал, но свою роль двустороннего форварда выполняет достойно.

«Колдер» вручается голосованием журналистов, поэтому манера игры Мичкова даст больше шансов на победу. В голове откладываются яркие игроки, способные стабильно набирать очки, а также сотворить что-то вдохновляющее.

Остальные претенденты

The Athletic на третье место поставил Логана Стэнковена, а на четвёртое — голкипера «Калгари» Дастина Вольфа. Чтобы выиграть «Колдер» в составе нынешних «огоньков», надо быть Владиславом Третьяком, не меньше. А вот Логан Стэнковен, который не получает такой рекламы, как Селебрини и Мичков, вполне способен побороться за «Колдер». По критериям, описанным выше, он является даже предпочтительнее Мичкова на данный момент, потому что в следующем сезоне наверняка станет нападающим в топ-6 «Далласа», который будет одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Тот прогресс, который Логан совершил в прошлом сезоне, подкрепив это уверенной игрой в плей-офф, к этому располагает.