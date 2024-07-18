Железные люди. 7 самых возрастных игроков нового сезона НХЛ

Несколько дней назад о завершении карьеры объявил Джо Павелски. На пару с Марком Джиордано американец мог бы стать одним из двух игроков, которые бы начали регулярку в возрасте 40 лет. Однако экс-форвард «Сан-Хосе» и «Далласа» принял решение повесить коньки на гвоздь, да и канадский защитник, которому в октябре стукнет 41 год, тоже близок к уходу на пенсию.

Кто же тогда будет самым возрастным игроком НХЛ в предстоящем сезоне? Приводим список из семи хоккеистов, которые начнут регулярный чемпионат в возрасте 38+.

Евгений Малкин (37 лет)

Джино — единственный из этого списка, кому ещё нет 38, свой день рождения форвард отметит 31 июля. Несмотря на солидный возраст, последние два сезона Евгений отыграл от звонка до звонка, хотя когда-то казалось, что хронические проблемы со здоровьем будут мучить его до самого конца карьеры. Впереди у Малкина ещё два года по контракту с «Питтсбургом», и хочется верить, что и на их протяжении нападающий сможет обойти лазарет стороной.

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

Джонатан Куик (38 лет)

Предыдущий сезон получился для американского голкипера лучшим за последние несколько лет — Куик стал достойным бэкапом для Игоря Шестёркина в «Рейнджерс», установив рекорд клуба по серии дебютных матчей, в которых его команда брала как минимум одно очко, а также вышел на первое место по количеству побед среди вратарей-соотечественников. В новой регулярке у Джонатана будет возможность ещё больше оторваться от преследователей, ведь из Нью-Йорка он никуда не уехал — «копом» страж ворот, которому в январе исполнится 39, будет ещё как минимум год.

Александр Овечкин (38 лет)

Ови начнёт новый сезон уже в другом возрасте — его день рождения будет в сентябре. Невероятные здоровье и физическая форма позволяют ему бороться за право овладеть одним из главных рекордов в истории НХЛ — гонка за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов всех времён постепенно подходит к своей кульминации, которая может наступить уже в предстоящей регулярке. До повторения достижения Величайшего остался всего 41 точный бросок — пожелаем Александру и брошенным им шайбам не сходить с курса.

Кори Перри (39 лет)

Упрямости канадца можно только позавидовать — несмотря на четыре проигранных финала Кубка Стэнли за последние пять лет, Перри не отказывается от мечты добраться до трофея ещё один раз. Свой путь к желанному чемпионству Кори начнёт с «Эдмонтоном», который остановился в шаге от триумфа всего месяц назад. Значит ли это, что «Ойлерз» снова дойдут до решающей серии?

Брент Бёрнс (39 лет)

Главный бородач всея НХЛ даже в 39 может спокойно дать фору многим молодым игрокам — в прошедшей регулярке Бёрнс был лидером «Каролины» по времени на льду, а его средний айс-тайм в плей-офф был всего на пять секунд меньше, чем у оказавшегося на первом месте по этому показателю Джейккоба Славина. Очевидно, что здоровье точно позволит канадцу провести и будущий сезон. Есть ощущение, что и по завершении контракта следующим летом Брент, который отметит юбилей в марте, коньки на гвоздь не повесит.

Брент Бёрнс Фото: AP/TASS

Райан Сутер (39 лет)

Контракт американского защитника выкупили во втором клубе подряд — после «Миннесоты» такой опцией воспользовался ещё и «Даллас». Нельзя сказать, что Сутер сильно портил картину «звёздам», но в плей-офф его функционал выглядел гораздо более ограниченным, нежели в той же регулярке. Логично, что «Старз», чьи амбиции позволяют метить выше второго раунда, приняли решение расстаться с Райаном, который на один год устроился в «Сент-Луис». «Блюзмены» уже два года досрочно уходят в отпуск и мечтают хотя бы о попадании в плей-офф. И вот с этим Сутер, не пропустивший за последние четыре сезона ни одного матча регулярки, как раз может помочь.

Марк-Андре Флёри (39 лет)

Если Джиордано всё-таки не подпишет новый контракт, Цветочек будет самым возрастным игроком в новом сезоне — в ноябре канадскому голкиперу исполнится 40 лет. К сожалению, по его окончании Флёри завершит карьеру, о чём он сообщил при подписании однолетнего соглашения с «Миннесотой». За 20 лет в НХЛ Марк-Андре добился многого и по многим показателям стал одним из лучших вратарей в истории лиги. Интересно, получится ли его лебединая песня такой же красивой.