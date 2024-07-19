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Новости дня в хоккее за 18 июля 2024 года: московское Динамо подписало канадца Комтуа, КХЛ изменила правила на сезон-2024/2025

КХЛ меняет правила, «Динамо» подписывает экс-капитана молодёжки Канады. Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Итоги дня в хоккее
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Кросби обошёл Овечкина в крутом рейтинге, а Евгений Кузнецов официально стал свободным агентом.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 июля 2024 года.

КХЛ представила изменения в правилах игры в хоккей в сезоне-2024/2025

В сезоне-2024/2025 Фонбет Чемпионата КХЛ по результатам анализа и опроса клубов, согласно стратегии развития лиги, направленной на повышение зрелищности и атакующей игры, будут введены изменения в правилах.

Начиная с сезона-2024/2025 вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперёд в направлении ворот соперника. Ранее за такое действие голкипер получал малый штраф согласно правилу 67.3. Это изменение позволит сократить количество пауз и ускорить переход команд в атаку.

Также изменения касаются процедуры исполнения штрафного броска (правило 24.2) – если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен и атакующий игрок может играть в шайбу. В предыдущей редакции правила штрафной бросок был завершён в момент касания вратарём шайбы.

Внесено изменение в правило о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме: голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены. Ранее вратарю разрешалось вернуться в ворота только в паузе (правило 74.5).

Скорректированы трактовки подножек – если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не последует (правило 24.8). Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен (правило 57.1).

Арбитры будут более внимательно следить за процедурой смены игроков: команде гостей на это даётся пять секунд, команде хозяев – восемь. За первое нарушение судьи должны будут вынести предупреждение, за второе и каждое последующее – наложить малый штраф.

Четыре россиянина вошли в список главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN

Североамериканский журналист Райан Кларк в статье на сайте ESPN представил список главных претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

В данный список попали четыре российских хоккеиста: Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Марат Хуснутдинов («Миннесота Уайлд»), Николай Коваленко («Колорадо Эвеланш») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).

Кроме россиян, в список вошли: Маврик Бурк, Логан Стэнковен (оба — «Даллас Старз»), Маклин Селебрини, Уилл Смит (оба — «Сан-Хосе Шаркс»), Джош Доан («Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс»), Дастин Вольф («Калгари Флэймз»).

Напомним, «Колдер Трофи» в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги завоевал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.

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Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом НХЛ Максимом Комтуа

Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом НХЛ Максимом Комтуа. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение с канадским форвардом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 встреч набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.

В составе национальной команды Канады нападающий становился победителем молодёжного первенства в 2018 году, завоевал золотые медали уже со взрослой сборной в 2021-м и серебряные — в 2022-м.

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Кросби — лучший хоккеист в топ-100 спортсменов XXI века по версии ESPN, Овечкин — 54-й

Североамериканский портал ESPN составил список 100 лучших спортсменов мира. Список составлялся по результатам опроса журналистов со всех стран. Экспертам в отдельных видах спорта было предложено проголосовать за рейтинг лучших спортсменов в своём виде с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались).

В данный список попали три хоккеиста: капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял 22-е место, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 54-м, лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид занял 98-ю строчку. Больше хоккеистов в вышеупомянутом списке нет.

Отметим, что топ-10 выглядит так:

  1. Майкл Фелпс (плавание);
  2. Серена Уильямс (теннис);
  3. Лионель Месси (футбол);
  4. Леброн Джеймс (баскетбол);
  5. Том Брэди (футболист НФЛ);
  6. Роджер Федерер (теннис);
  7. Симона Байлз (спортивная гимнастика);
  8. Тайгер Вудс (гольф);
  9. Усэйн Болт (лёгкая атлетика);
  10. Коби Брайант (баскетбол).
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Мэттью Ткачук пообедал в закусочной Сент-Луиса с Кубком Стэнли

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук пообедал в закусочной Сент-Луиса с Кубком Стэнли. Американский форвард взял Кубок Стэнли на обед в местную итальянскую закусочную Grassi's Ristorante. Ткачук съел сэндвич и салат, а трофей стоял рядом с ним на столе. Затем нападающий «Пантерз» сфотографировался с Кубком и персоналом ресторана за стойкой.

Фото из новости: https://www.championat.com/hockey/news-5634282-mettyu-tkachuk-poobedal-v-zakusochnoj-sent-luisa-s-kubkom-stenli.html

Напомним, отец нападающего Кит Ткачук бо́льшую часть своей карьеры отыграл за «Сент-Луис Блюз».

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.

Вячеслав Фетисов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Детройт»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал переход российского нападающего Владимира Тарасенко из «Флориды Пантерз» в «Детройт Ред Уингз».

«Детройт» в этом году чудом не попал в плей-офф. Стив Айзерман очень грамотный специалист в этом плане. Думаю, просчитаны все ходы. Хотелось пожелать, чтобы Тарасенко с новым клубом добился результата.

Будет ли Тарасенко тяжело играть в «Детройте» после «Флориды»? «Детройт» строит команду на долгие годы вперёд. Это хоккейный город», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 32-летний Тарасенко подписал с «Детройт Ред Уингз» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В минувшем сезоне форвард выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, расторгнув контракт с «Каролиной»

Российский нападающий Евгений Кузнецов прошёл процедуру безусловного драфта отказов с целью последующего расторжения контракта с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, форвард стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако в ходе прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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