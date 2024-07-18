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Канадский нападающий Макс Комтуа стал игроком московского «Динамо», пресс-конференция, что он сказал, все детали

«Мне всё равно, что говорят люди». Чемпион мира из Канады — о своём переезде в Россию
Сергей Емельянов
Макс Комтуа стал игроком московского «Динамо»
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25-летний Макс Комтуа перешёл в московское «Динамо» в надежде перезапустить карьеру во второй лиге мира и не боится критики в свой адрес.

Московское «Динамо» взорвало межсезонье КХЛ по-настоящему топовым трансфером. Не каждый день российские клубы отмечаются подписанием контрактов с бывшим капитаном молодёжной сборной Канады. Но именно такого хоккеиста подписали в «Динамо»: в четверг, 18 июля, столичный клуб объявил о заключении однолетнего контракта с канадским нападающим Максом Комтуа, который к 25 годам собрал целую россыпь наград на международном уровне и успел хорошо запомниться любителям хоккея из России.

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Шесть лет назад он выиграл молодёжный чемпионат мира – 2018, а спустя год являлся капитаном сборной Канады на МЧМ-2019, где запомнился конфликтной историей с Климом Костиным. В 2021-м Макс отметился результативной передачей в последнем на данный момент матче сборной России на чемпионатах мира. Именно пас Комтуа помог канадцам сравнять счёт в четвертьфинальной встрече, после чего «кленовые» одержали победу в овертайме (2:1 ОТ), начав своё восхождение к золотому пьедесталу. Спустя год Комтуа добавил ещё и медаль серебряного достоинства чемпионата мира к золоту 2021 года.

ЧМ-2021 . 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32 (5x5)     1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03 (5x4)     1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12 (3x3)    

Тем временем карьера очень талантливого игрока в НХЛ несколько застопорилась, и после далеко не самого яркого сезона в системе «Каролины Харрикейнз» 25-летний форвард принял решение перебраться в Россию. Всего через несколько часов после официального представления себя в качестве игрока «Динамо» Комтуа вышел на связь с российскими журналистами, чтобы ответить на их вопросы. Представляем полную версию пресс-конференции игрока для российских СМИ.

«Я здесь не в отпуске. Приехал в КХЛ работать и учиться у других игроков»

— Как возник вариант с «Динамо»? Какими были переговоры?
— Очень рад, что присоединился к этой команде. Переговоры были недолгими и продолжались в течение короткого отрезка времени. Изучал, какие контракты мне ещё доступны, но рассматривал «Динамо» как именно ту команду, которая мне подходит и в которой смогу играть и развиваться. Поэтому я действительно очень рад.

— Вы приехали в КХЛ в крайне нетипичном возрасте для игрока из НХЛ – всего в 25 лет. Если быть откровенным, то рассчитываете использовать КХЛ как шанс перезапустить карьеру и вернуться потом в НХЛ? В своё время, ещё в Суперлиге, именно так сделал Марк Джиордано, который затем стал лучшим защитником в НХЛ после своего возвращения за океан.
— Конечно, я рассматриваю такой вариант. Ещё один момент, благодаря которому я выбрал «Динамо» для продолжения карьеры, — это ситуация с Дмитрием Яшкиным. Как мы знаем, он тоже играл в КХЛ, провёл отличный сезон в «Динамо», после чего смог вернуться в НХЛ.

В моём молодом возрасте, в 25 лет, мне нужно играть. Хочется не только получать игровое время, но и выигрывать, влияя на исходы матчей – хочется забивать голы, отдавать результативные передачи, получать кайф от хоккея и наслаждаться игрой.

Тем не менее после разговора с главным тренером и спортивным директором все поняли, что я здесь не в отпуске. Я приехал работать, а также учиться у других более опытных игроков. Возвращение в НХЛ после сезона в КХЛ – один из вариантов, но в целом я планирую провести предстоящий год с максимальной пользой для себя и для моей команды.

— Вы играли за сборную Канады, прогрессировали в «Анахайме», отлично развивались, но что дальше пошло не так в вашей карьере и привело в прошлом году к подписанию контракта с клубом АХЛ?
— Много факторов сложилось. Бывало, что игра шла, бывало, что не получалось. Я не считаю, что мой приезд в АХЛ был шагом назад. У меня было много игрового времени, я набирал очки. За это спасибо большое «Чикаго». У меня была возможность вернуться в НХЛ, я сыграл за «Каролину». У меня такой карьерный путь. Сейчас у меня есть шанс продолжать расти и развиваться в КХЛ.

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«Я фанат Месси, но не хочу говорить, что выбрал номер из-за него. Пусть это будет новая глава»

— Что вы знаете о истории «Динамо»: может быть, вам уже провели какой-то экспресс-курс и познакомили с основными моментами?
— Очень много информации услышал о команде, потому что ещё два года назад на чемпионате мира встречался с Эриком О’Деллом. И он постоянно говорил о «Динамо». Кстати, пять или шесть раз он даже писал мне, чтобы я тоже переходил в этот клуб. Эрик рассказал очень много о «Динамо» и о жизни в Москве.

История клуба – очень богатая, многого о ней пока не знаю, но я как губка. Прилетаю в Россию вместе со своей семьёй. Я здесь для того, чтобы учить русский язык и чтобы лучше всё понимать. Мне всё очень интересно. Обязательно займусь в том числе и изучением истории клуба.

Эрика О’Делл

Эрика О’Делл

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему вы выбрали в «Динамо» 10-й игровой номер, когда за океаном выступали под 44-м и 53-м номерами?
— Номер 44 действительно мне очень нравится, потому что я родился 8 января, а две четвёрки в сумме образуют восемь, и к тому же 4 апреля родилась моя мама, поэтому этот номер мне очень близок, но он был занят изначально.

В остальном же: мне нравится номер 19, но он у О'Делла. Мне нравится номер 91, но он у Джордана Уила. Такие хорошие номера были заняты.

Я фанат Месси, но не хочу говорить, что взял это число из-за него. Да, я думал о номере 53, который был свободен, но решил взять «десятку», пусть это будет новая глава.

— Уже познакомились с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым? Каким был ваш первый разговор?
— Да, мы уже общались с Алексеем Кудашовым. Конечно, я не могу тут вам говорить о деталях. Но у нас цель одна — надо выиграть Кубок Гагарина. Я готов выполнять любые задачи в команде.

— В России очень сложная предсезонка – слышали об этом от своих друзей?
— Мне говорили, что предсезонка тяжёлая. Но я держу себя в форме на протяжении года. Мне не потребуется много времени, чтобы привести себя в полную готовность. Я готов сразу приступить к работе, прилетаю 1 августа. Мне потребуется пара дней на бумажную работу и медосмотр, после чего я приступлю к тренировкам с командой.

— Первым помощником Кудашова в «Динамо» является легенда НХЛ Вячеслав Козлов, член легендарной «Русской Пятёрки». В штабе Кудашова он отвечает за большинство и игру форвардов. Вам интересно поработать под его руководством?
— Да, он — легенда, у него была шикарная карьера в НХЛ. Когда ты рядом с такими людьми, ты должен учиться. Я приезжаю в Россию как раз, чтобы учиться у таких легенд.

Алексей Кудашов и Вячеслав Козлов

Алексей Кудашов и Вячеслав Козлов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Стычка с Костиным — ничего личного. Если надо раздражать соперников, я буду это делать»

— В России вы получили широкую известность после своего конфликта с Костиным на МЧМ-2019, когда Клим обвинял вас в симуляциях. Помните ли ту стычку и что расскажете о своём стиле игры? У вас по карьере очень много штрафного времени.
— Моя стычка с Костиным на молодёжном чемпионате мира — ничего личного. Это просто часть игры. Я не дерусь без причины. Вступаю в стычки, только если нужно защитить партнёра. Я большой парень, мне нравится проводить силовые приёмы. Это часть моего стиля.

В КХЛ не так много дерутся, как в НХЛ. Я не планирую заканчивать сезон в России с большим количеством штрафных минут. Да, я люблю силовой стиль, могу подраться. Если надо раздражать соперников, я буду это делать, главное, чтобы это шло на пользу команде. Драки ради драк я не приемлю.

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— А помните, как играли с Россией в четвертьфинале взрослого чемпионата мира — 2021? Тогда всё решилось в овертайме «три на три». Вам нравится такой формат?
— Да, я помню весь тот турнир. Мы начали его как худшая канадская команда в истории, а в итоге всё закончилось фантастически. Это был серьёзный вызов для нас — сразиться с Россией. Для нас тот матч стал началом большой истории. В четвертьфинале мы обыграли Россию, это придало нам уверенности. Мы на кураже прошли дальше и затем выиграли чемпионат мира.

Овертайм «три на три» — это всегда весело. Люблю играть под давлением. Хочу забивать голы. Готов работать на команду. Для меня такой формат только в плюс.

— Каким вам запомнился известный российский нападающий Евгений Кузнецов в «Каролине»? Удивлены его решением расторгнуть контракт и вернуться в КХЛ?
— Впечатления от Евгения самые лучшие. Я не знал Кузнецова до его приезда в «Каролину». Только знал, что он классно играл за «Вашингтон», выиграл там Кубок Стэнли и набирал много очков.

Как человек Женя очень классный, он хорошо относился ко мне. В плей‑офф меня поставили в состав вместо него на одну игру, перед тренировкой он рассказал мне, как играть в этой тройке, объяснил систему, пригласил меня на ужин. От него не было никакого негатива по отношению ко мне, хотя я должен был занять его место в составе. Кузнецов помог мне влиться в состав.

Возможно, Жене не хватало игрового времени в «Каролине». Он классный игрок. Но вот так бывает в карьере хоккеиста.

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«Мы с женой провели исследование — у меня остались наилучшие впечатления от России»

— Что вы успели узнать о КХЛ? На связи ли вы с Виталием Абрамовым?
— На самом деле, КХЛ — довольно известная лига в Северной Америке, о ней здесь часто говорят. В последнее время о ней говорят даже чаще, чем раньше. Она не зря считается второй лучшей лигой мира. В ней очень много игроков, которым по силам играть в НХЛ. Возможно, не все из них способны переехать в Америку, но это совсем другая история. Но очень много опытных и мастеровитых игроков.

Повторюсь, что я приезжаю сюда не в отпуск. Мне придётся много работать, даже больше, чем русским ребятам. Перед переездом я советовался с разными игроками, с русскими хоккеистами из «Каролины», говорил с О’Деллом, переписывался с Седриком Пакеттом. А Виталий Абрамов мне написал сегодня и поздравил меня. В своё время мы прекрасно с ним играли.

Макс Комтуа

Макс Комтуа

Фото: Jeff Chiu/AP Photo/ТАСС

— Сейчас непростое время. Не все соглашаются ехать в КХЛ. Приезжая в Россию, вы не боялись осуждения и критики в ваш адрес?
— В мой адрес?

— Да, многие критикуют иностранцев за их приезд в Россию.
— Меня не волнует вся эта ситуация, и мне всё равно, что люди говорят обо мне. Слушайте, мы с женой провели исследование: клуб — классный, лига — классная, условия жизни в Москве отличные. К концу того же дня мы быстро приняли решение о переезде в Москву.

Я молодой игрок, мне хочется учиться, развиваться. Моя карьера в НХЛ – лучшее доказательство того, что никогда не знаешь, что случится завтра. Далеко не загадываю. Рассматриваю этот сезон как возможность стать лучше. А от России у меня остались только наилучшие впечатления.

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