Заявка на лучшее нападение в КХЛ? В «Динамо» едет чемпион мира из НХЛ

Московское «Динамо» было одним из самых активных клубов на старте межсезонья КХЛ — действующие обладатели Кубка Континента в мае провернули несколько больших сделок, в результате которых состав бело-голубых пополнили Кирилл Адамчук, Артём Сергеев, Артём Швец-Роговой, Артём Михеев и Антон Слепышев, после чего замолчали почти на два месяца.

Замолчали, чтобы спустя время вновь громко заявить о себе — 18 июля новичком московской команды стал канадец Максим Комтуа. 25-летний нападающий, за которым относительно недавно можно было наблюдать на площадках Национальной хоккейной лиги, подписал с «Динамо» однолетний контракт.

В КХЛ в таком возрасте Макс приехал, конечно же, не от лучшей жизни — ещё несколько лет назад канадец считался одним из главных проспектов «Анахайма», который выбрал его во втором раунде на драфте 2017 года, когда динамичный, но при этом довольно габаритный вингер (189/98) ушёл под общим 50-м номером.

К моменту перехода на взрослый уровень Комтуа имел определённую — и, мягко говоря, сомнительную — репутацию, в 2018 году он взял золото ЧМ с канадской молодёжкой в качестве одного из лучших бомбардиров команды, а на следующем турнире повёл сборную к защите титула уже в качестве капитана. Мировое первенство 2019 года Макс наверняка хотел бы забыть — Канада сошла с пути уже в четвертьфинале, а сам форвард стал главным злодеем в глазах даже собственных болельщиков, которые до сих пор припоминают ему частые падения и, конечно же, нереализованный буллит в овертайме того самого матча с финнами, выбившими «кленовых» с домашнего турнира.

В том же году «Дакс» постепенно начали подводить Комтуа к основе, пока тот вполне успешно набирался опыта во взрослом хоккее в АХЛ, и с сезона-2020/2021 нападающий стал полноправным игроком НХЛ. Дебютный полноценный сезон в лучшей лиге мира получился для него противоречивым — с одной стороны, «Анахайм» безнадёжно осел на дне Западного дивизиона, закончив регулярку из 56 матчей с 43 очками, с другой — Макс стал лучшим бомбардиром команды, где играли Ракелль, Хенрик и Гецлаф, совершив 33 (16+17) результативных действия, а также одним из четырёх игроков «уток», сохранивших положительный показатель полезности.

По окончании того сезона «Анахайм» выдал форварду двухлетний контракт-мостик на $ 4,08 млн. Как оказалось, решение ограничить срок сделки сыграло «Дакс» на руку — вернувшийся в статусе чемпиона мира Комтуа плохо начал следующий сезон, набрав всего одно очко в первых 13 матчах, а затем выбыл почти на два месяца из-за перелома правой кисти. Судя по всему, травма серьёзно повлияла на способности Макса — в последних двух полноценных сезонах в НХЛ форвард, одной из сильных сторон которого как раз и был хороший кистевой, забросил меньше шайб, чем в регулярке-2020/2021, которая так и остаётся для него лучшей на элитном уровне.

Правда, последний год, несмотря на то что провёл его Комтуа преимущественно в АХЛ, даёт намёк, что ставить крест на нём пока рановато: Макс был одним из лучших игроков в не хватающем звёзд с неба «Чикаго Вулвз» и даже заслужил приглашение в «Каролину», где сыграл по одному матчу в регулярке и плей-офф — именно в НХЛ он и заканчивал сезон.

Максим Комтуа (справа) в составе «Каролины» Фото: AP/TASS

Говорить о том, что канадец обязательно станет звездой в КХЛ, пока, конечно, преждевременно, но на бумаге это более значимое усиление, чем может показаться на первый взгляд — в «Динамо» приезжает молодой игрок с неплохим опытом игры в НХЛ, которому есть что доказывать себе и остальным. Проблем с мотивацией у Комтуа точно не будет — однолетний контракт подразумевает под собой перспективу возвращения за океан в случае успешного выступления либо же улучшение условий здесь.

Да и проблем с адаптацией в коллективе возникнуть тоже не должно: Макс общается с Седриком Пакеттом и очень хорошо дружит с Эриком О’Деллом, который очень настойчиво звал соотечественника в «Динамо» — скаутская служба у бело-голубых работает отлично.

Как раз в звено к последнему Комтуа и мог бы отправиться: тройка Гусев — Уил — Пакетт едва ли подвергнется изменениям (хотя для этого, конечно, сначала надо продлить отношения с россиянином), а вот второму сочетанию левый форвард вполне пригодится — вместе с О’Деллом и Рашевским Макс составит убойное звено для топ-6, которое вполне сможет претендовать на статус лучшей в КХЛ. Прибавьте к этому солидный боттом со Слепышевым, Михеевым, Ильенко и другими — и вот перед вами потенциально лучшее нападение лиги.