«Ак Барс» хочет избавиться от легионера, в СКА оценили новые правила. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 19 июля 2024 года.

«Торпедо» объявило о завершении летней трансферной кампании

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» объявила о завершении летней трансферной кампании. Среди главных подписаний клуба стоит отметить годичный контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом, однолетнее соглашение с нападающим Дмитрием Кагарлицким, американским игроком обороны Китоном Томпсоном.

Ранее нижегородский клуб объявил о подписании контрактов с нападающими Данилом Савуновым и Антоном Берлёвым. Новые соглашения были достигнуты с Василием Атанасовым, Бобби Линчем, Игорем Ларионовым-младшим, Владиславом Фирстовым, Данилом Веряевым.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» завершило выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии СКА — 1-4. В регулярном чемпионате нижегородцам удалось занять 14-е место в турнирной таблице.

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«Ак Барс» намерен расстаться с Барбером. Игроку ищут обмен, возможно расторжение контракта

«Ак Барс» ищет варианты обмена нападающего Райли Барбера и параллельно рассматривает вариант расторжения его контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. У американского хоккеиста ещё год действующего соглашения с казанцами с зарплатой в 55 млн рублей.

30-летний Барбер перешёл в «Ак Барс» в прошлом сезоне из казахстанского «Барыса». По итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах. Однако в стольких же матчах в составе «Барыса» он был более результативен, набрав 23 (10+13) очка.

Ранее американский нападающий играл в НХЛ, но после отсутствия результативности в течение нескольких сезонов в нескольких клубах высшей лиги начал играть за казахстанскую команду, где смог показать результат.

«Торжество здравого смысла». Александр Медведев — об изменениях в правилах игры в КХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что изменение трактовки наказания за подножку — это здравый смысл. «Изменить это правило не можно, а нужно было. Это торжество здравого смысла», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 18 июля пресс-служба КХЛ официально опубликовала изменения в правилах лиги на предстоящий сезон. Скорректированы трактовки подножек: если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штрафа также не будет. К другим изменениям относится то, что вратарь может вбросить шайбу вперёд, в сторону ворот соперника. Ранее за такое вратарь получал малый штраф.

Панарин ответил на вопрос, завершил ли Знарок тренерскую карьеру

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что бывший главный тренер сборной России, его тесть Олег Знарок пока не завершил тренерскую карьеру.

«Завершил ли Олег Знарок карьеру? Думаю, что нет. Но сейчас он получает удовольствие от жизни. Для детей очень важное время — иметь деда. Особенно такого формата. Мы попробуем ребят в спорте обязательно. Если он будет передавать свой опыт смолоду, это только хорошо. Но я думаю, что в командировку может отъехать, конечно (улыбается)», — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

Последним местом работы Олега Знарка был казанский «Ак Барс», который специалист покинул в декабре 2022 года. Знарок располагается на второй строчке списка тренеров с наибольшим количеством побед в истории КХЛ.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 71 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+18». В плей-офф россиянин принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-2».

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Sportsnet включил трёх россиян в список топ-25 интригующих свободных агентов НХЛ 2025 года

Три российских игрока включены изданием Sportsnet в топ-25 самых интригующих возможных неограниченно свободных агентов в 2025 году, которые могут оказаться в центре внимания клубов.

Список российских игроков выглядит следующим образом:

Дмитрий Орлов, «Каролина Харрикейнз». Орлов подписал двухлетний контракт с «Каролиной» прошлым летом. Их линия защиты сильно пострадала из-за потери Бретта Песке и Брэди Шея в качестве свободных агентов в этом году. Теперь и у Орлова истекает срок действия контракта после сезона-2024/2025.

Владислав Гавриков, «Лос-Анджелес Кингз». Как и Орлов, Гавриков подписал соглашение в 2023 году, вероятно, с расчётом снова выйти на свободный рынок при более благоприятных финансовых обстоятельствах в 2025 году. Однако с ним могут продлить контракт в клубе и до выхода на рынок свободных агентов.

Иван Проворов, «Коламбус Блю Джекетс». Проворов был выбран «Коламбусом» прошлым летом в надежде, что они станут гораздо более конкурентоспособным клубом, чем в прошлом сезоне. Проворов — седьмой выбор в общем зачёте драфта 2015 года. За восемь лет карьеры он провёл на поле более 23 минут за игру, набирая при этом около 30 очков за сезон.

Шестёркин, как и Кросби, Драйзайтль, Рантанен, Маршан, не были включены в этот список, так как названы главными кандидатами на переподписание своих контрактов в скором времени.