Российский хоккей станет законодателем мод? Наше новое правило предлагают ввести в НХЛ

Мини-революция в регламенте овертаймов пока что коснётся только МХЛ, но в случае успеха её стоит ждать и на взрослом уровне.

На днях КХЛ представила изменения в правилах на сезон-2024/2025. В последние годы лига старается привнести в игру больше зрелищности, вводя поправки, которые направлены на развитие атакующего стиля хоккея. К примеру, год назад хоккеистам запретили находиться с шайбой за своими воротами более трёх секунд. Не возьмусь судить, насколько это нововведение действительно позволило сделать игровой процесс менее затянутым и более зрелищным, но в руководстве КХЛ предпочли не останавливаться на этом и продолжить движение по заданному вектору.

Так, выброс вратарём шайбы из ловушки в направлении ворот соперника больше не будет считаться нарушением, как это было раньше — в предыдущие сезоны за подобное действие голкиперы наказывались малым штрафом, однако отныне оно станет абсолютно легальным.

Также атакующие игроки получили преимущество при исполнении штрафных бросков — теперь, даже если вратарь успел сыграть в шайбу, но она всё равно продолжает двигаться в сторону линии ворот, попытка не будет считаться завершённой. Можно сказать, что новое правило ещё в декабре прошлого года протестировал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, принёсший бело-голубым победу в матче с «Трактором». Тогда судьи проигнорировали касание шайбы Сергеем Мыльниковым, а на послематчевой пресс-конференции наставник москвичей Алексей Кудашов признался, что не до конца разбирается в тонкостях правил. Что ж, по новым изменениям такой буллит точно будет законным.

Ещё одно нововведение, которое пусть и появилось с опозданием, но всё же порадовало представителей одной команды на северо-западе России, коснулось трактовки подножек — проводись пятый матч серии СКА — «Автомобилист» в предстоящем сезоне, Никиту Серебрякова не удалили бы. С этого момента, если игрок сначала контактирует с шайбой, а уже потом совершает подножку, штраф налагаться не будет. Заявление армейского клуба дошло до нужного адресата?

Оставшиеся два изменения касаются процедуры смены игроков — одно из них позволяет четвёртому полевому игроку в овертайме обратно замениться на вратаря в любое время, а не только в паузе, как раньше, а другое строже регламентирует длительность смен: хозяевам даётся на это восемь секунд, гостям — пять.

Ещё два нововведения протестируют в новом сезоне Молодёжной хоккейной лиги. И если одно из них, предполагающее отмену остановок игры после попадания в закруглённое стекло у скамеек, не выглядит революционным, то вот второе вполне тянет на новый виток в развитии хоккея, где наши отечественные лиги станут законодателями мод.

Это правило касается овертаймов: в предстоящей регулярке командам МХЛ будет запрещено возвращать шайбу на свою половину — реализация правила центральной линии из баскетбола. Такое изменение действительно должно повысить зрелищность игры — нередко мы наблюдали картину, при которой команды не спешили форсировать розыгрыш и вместе с шайбой откатывались к собственным воротам. Больше такого не пройдёт — пока что на молодёжном уровне — первый такой случай приведёт к вбрасыванию в зоне команды, нарушившей новое правило, а каждый последующий будет означать двухминутный штраф за задержку игры.

Игрокам определённо потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям, но на бумаге это правило выглядит очень интересным. Пустое владение в формате «три на три» на протяжении многих овертаймов нагоняло тоску на зрителей, чего в МХЛ больше происходить не должно — командам придётся чаще идти на риск и быть активнее у чужих ворот, чтобы не допустить угрозы собственным.

Гол в овертайме матча «Торпедо» — «Лада» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Такое нововведение нашло отклик в сердцах наших коллег за океаном, которые предлагают ввести его сразу же в НХЛ: «Как только остальной хоккейный мир увидит, насколько это правило будет эффективно в создании зрелищных условий для игроков и болельщиков, другие лиги могут последовать этому примеру. НХЛ должна обратить внимание на это конкретное изменение, и, если оно достигнет цели и повысит качество овертаймов, лига должна ввести подобное как можно скорее», — такое мнение высказал автор The Hockey News Адам Прото.

До проверки нового правила в деле осталось совсем немного времени — вполне вероятно, что его дальнейшее введение во взрослый хоккей также не за горами. И не только в России.