«Мы не связывались с НХЛ. Проблем быть не должно». Что сказали звёзды российского хоккея

20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит первый матч с участием лучших российских игроков НХЛ и КХЛ. Организаторами мероприятия выступили Команда «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice. Также большую роль в проведении «Матча года» сыграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За полтора часа до стартового вбрасывания организаторы встречи провели пресс-конференцию для журналистов, на которой рассказали подробности своей идеи и ответили на другие вопросы представителей СМИ.

«Захотелось присоединиться к Артемию и сделать матч более масштабно»

«Спасибо, что пришли и освещаете событие. Это очень важно. Идея пришла так: сидел и подумал, что Артемий делает крутой матч, захотелось к нему присоединиться, помочь и сделать это более масштабно. Позвонил Артемию, а он сказал, чтобы я позвонил Саше. Вот так и сложилось, что мы начали организовывать матч. Здорово, что другие ребята согласились, поддержали и приехали», – высказался Сергачёв.

«Буду играть на полную (смеётся). Честно говоря, не ожидал такого масштаба заинтересованности от общества и от профессиональных журналистов. Большое вам спасибо. Мы постараемся без травм и дать удовольствие для зрителей», – добавил Панарин.

«Спасибо, что пригласили. Будем наслаждаться временем», – подытожил вводную часть Овечкин.

«Хотелось бы сделать матч традиционным. Это должен быть хоккейный город»

– Есть ли идеи, как сделать этот матч традиционным?

М.С.: Конечно, хотелось бы, потому что ажиотаж большой, и видно, что люди хотят видеть звёзд НХЛ и КХЛ, и вообще всех русских игроков вместе. Тем более это благотворительный матч, поэтому всё сходится. Есть в планах продолжать, уже выбираем город. Будем обсуждать после этого матча с Александром и Артемием, как мы всё это видим и как можно улучшить.

– Касательно городов, есть ли у вас уже сейчас идеи, где можно провести следующий матч?

А.П.: Интересный вопрос, но на данный момент, честно, нечего сказать. Сейчас мы сфокусированы на сегодняшнем матче. Есть год подумать над тем, где провести следующий матч. Это определённо должен быть хоккейный город.

А.О.: Идеи есть, но говорить о них сейчас мы не будем (смеётся).

«Предлагали Кучерову капитанство. Кузнецову сейчас не до матча»

– Вопрос Михаилу: была ли возможность пригласить на этот матч ваших бывших одноклубников по «Тампе» – Никиту Кучерова и Андрея Василевского?

М.С.: Да, я пытался. Для нас было очень важно, чтобы ребята приехали, но у них немного другие планы. У них не получилось, они не прилетели в Россию. Хотя сразу их начал уговаривать, потому что объективно они одни из самых больших звёзд в мировом хоккее. Сейчас не получилось. Может, на следующий год получится. Сейчас сделать ничего не мог. Конечно, денег им не предлагал, но всякие плюшки предлагал – Кучерову предлагал капитанство (улыбается).

– Александр, а почему среди участников не оказалось Евгения Кузнецова, который сейчас возвращается в КХЛ?

А.О.: Вы же знаете, что у него происходит, ему сейчас не до матча, со своей карьерой надо решить. Думаю, что Миша Сергачёв связывался с ним, приглашал его на «Матч года». Конечно, если бы у него была возможность, он бы приехал с удовольствием.

«Запланировал переезд в Москву. Такие цены в Санкт-Петербурге плюс тамошние налоги — не вытягиваю»

– Артемий, удалось ли уже посмотреть на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге? Может быть, там провести следующий «Матч года»?

А.П.: Да я же запланировал переезд в Москву. Цены в Санкт‑Петербурге такие, плюс налоги тамошние — не вытягиваю пока.

Провести следующий матч в Петербурге — это отличная идея, но «СКА Арену» ещё не видел. Я там был всего пару дней, поехал в Коркино, побыл там, а после уже посмотрел районы в Москве.

– Почему решили переезжать в Москву?

А.П.: Чтобы быть к вам, родненькие, поближе (смеётся).

– Когда-нибудь перейдёте на сенсорный телефон?

А.П.: Когда-нибудь обязательно, но пока такой идеи нет (смеётся).

Материалы по теме Артемий Панарин объяснил, почему пользуется кнопочным телефоном

– Будут ли какие-то ритуалы перед сегодняшним матчем?

А.П.: Ритуал перед раскаткой есть, но говорить про него не буду, нецензурно. Чего‑то особенного нет, так же готовимся, но, может быть, с меньшими усилиями.

А.О.: Такого ритуала, как в «Вашингтоне», мы здесь делать не будем (смеётся). Что-нибудь другое придумаем.

«Это не какая-то заруба, чтобы драться на льду»

– Михаил, связывались ли вы с руководством НХЛ или руководством своих клубов, уведомляя их о своей идее? Была ли обратная реакция с их стороны?

М.С.: Нет, мы не связывались с людьми из НХЛ. Больше общались только с агентами. Пытались узнать, как на это отреагируют люди. В целом нам сказали, что проблем быть не должно – главное не использовать логотип на майке. Это благотворительный матч, а не матч НХЛ против КХЛ, не какая-то заруба, чтобы драться на льду. Благотворительный матч. Думаю, ни у кого не будет вопросов.

– Расскажите, почему выбрали такой дизайн формы?

М.С.: На эмблемах звёзды, потому что много звёзд на матче. По цвету мы долго выбирали, так как не хотели пересекаться с формой на Матчи звёзд КХЛ или НХЛ. Мы хотели сделать какие-то интересные плюшки, было много идей, но время было ограничено. Просто не успели сделать. Но главное, что все довольны.

– Матч благотворительный – куда отправите собранные средства?

М.С.: Деньги пойдут на реабилитацию и помощь детям с ДЦП. У Артемия есть фонд, у Александра — фонд с его компанией. Там всем объяснят, куда пойдут средства.