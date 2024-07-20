Суперкамбэк КХЛ с 1:6! «Матч года» подарил шикарный хоккей, сюжет, дружбу Запада и Востока

Голы Овечкина, Малкина, Панарина. Камбэк кахаэловцев. Шедевры энхаэловцев. В этом матче было всё — и это было прекрасно.

20 июля ждали многие любители хоккея. Именно сегодня планировали провести крупнейший матч между звёздами КХЛ и НХЛ!

Если вы забыли, кто должен был участвовать в этой важной встрече, то вот имена, каждое из которых легко можно было охарактеризовать словом «громкое».

Команда КХЛ:

вратари: Илья Набоков, Михаил Бердин, Максим Дорожко;

защитники: Никита Зайцев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Никита Нестеров;

нападающие: Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Анатолий Голышев.

Команда НХЛ:

вратари: Сергей Бобровский, Пётр Кочетков;

защитники: Михаил Сергачёв, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Александр Романов;

нападающие: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Василий Подколзин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Ковальчук, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков.

От «Матча года» ждали многого. И уже на 25-й секунде ожидания начали оправдываться. Овечкин получил передачу от Панарина и из излюбленного левого круга вбрасывания послал шайбу над ловушкой Бердина.

Вот так Ови отпраздновал свой гол.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч года». Суперзвёзды хоккея». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Через 84 секунды Бурдасов подкараулил отскок и сравнял счёт. Но спустя ещё 45 секунд Воронков опять вывел энхаэловцев, успев на добивание после своего же броска.

И тут же началось голевое пиршество. Но только в исполнении команды НХЛ.

На пятой минуте Свечников добил шайбу после неудачной игры Бердина. На седьмой Малкин броском с кистей реализовал буллит. А вот Панин свою попытку не реализовал. А через 15 секунд Панарин забил пятый гол.

На экваторе периода Воронков и Голдобин отличились по разу — со счётом 6:2 в пользу энхаэловцев команды ушли на перерыв.

На второй период кахаэловцы вышли куда заряженнее. Хоккеисты начали активнее бегать, выкладываться на полную.

На старте второй 20-минутки сначала Голышев точнейшим броском поразил ворота Бобровского. Через минуту Ткачёв заштурмовал вратаря «Флориды» и в итоге пропихнул шайбу в сетку от щитка голкипера.

Прошло 24 секунды — Подколзин прицельным броском пробил Дорожко. Ещё 15 секунд спустя кахаэловцы классно разыграли шайбу, Голдобин с фланга прострелил в центр, и Порядин, поставив клюшку, сделал счёт 5:7!

И почти сразу же произошёл лучший момент матча. Панарин получил шайбу у синей линии, вылетел один на один с Дорожко и, уложив шайбу на крюк, с разворота мощно бросил — красота! Но Хлебушек, к сожалению, не попал в створ.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч года». Суперзвёзды хоккея». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Во втором периоде обе команды заиграли активнее, начали показывать красивую игру, зажглись. Стали цеплять друг друга, прессинговать, хоть и обходились без силовых приёмов.

На 32-й минуте Толчинский сократил отставание до минимума, мощным броском попав впритирку со штангой.

Игры стала постепенно закрываться — результат был важен. Но энхаэловцы даже в такой ситуации импровизировали. Малкин, подобрав отскок от лицевого борта, едва не сотворил ещё один шедевр, бросив из-под ноги. Дорожко опять спас.

А на предпоследней минуте Ковальчук нарушил правила — и кахаэловцам дали пробить буллит. Порядин вышел на рандеву с Кочетковым — гол! 7:7! Камбэк с 1:6 — вот это да!

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч года». Суперзвёзды хоккея». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Заключительный период команды начали осторожно, больше уделяя внимания защите. Однако с хоккеистами Востока это сыграло злую шутку. Радулов на 44-й минуте нарушил правила на Бучневиче. Нападающий «Сент-Луиса» продолжил реализовывать тактику Запада. Бучневич сблизился с Набоковым и одной рукой послал шайбу в «домик» голкиперу — 8:7!

В середине периода Панарин мог увеличить преимущество своей команды, но не сумел переиграть Набокова. Вратарь «Металлурга» на этот раз смог помочь Востоку, отразив буллит.

А спустя две минуты кахаэловцы всё же сравняли. Голышев прострелил — Голдобин переправил шайбу в ворота. 8:8!

После этого команды заиграли ещё осторожнее, но вместе с тем настырнее и настойчивее. Бучневич вышел один на один с Набоковым и щёлкнул, но Илья спас. Потом Гурьянов с неудобной пытался пропихнуть шайбу в ворота — штанга! Энхаэловцы закрыли соперника в своей зоне, но извлечь выгоды из этого не могли.

Кахаэловцы тоже поддавливали. Яковлев на предпоследней минуте не переиграл Кочеткова — продрался сквозь пятачок, оставил голкипера «Каролины» за спиной, но упустил шайбу.

В итоге «Матч года» завершился ничьей — 8:8. Не каждая секунда встречи была пропитана острым и высококлассным хоккеем, но это было одно из лучших хоккейных пиршеств за последние годы. Игроки в определённый момент начали натурально рубиться и играть за победу.

И в итоге ни капли не разочаровали.