«Уход Кузнецова удивил». Интервью со Свечниковым и другими звёздами «Матча года»

Помимо пресс-конференции и проведения самого «Матча года», хоккеисты активно общались с журналистами в микст-зоне и раздевалках. Много вопросов было уделено дальнейшей судьбе Евгения Кузнецова (он во встрече участия не принимал), который после расторжения контракта с «Каролиной Харрикейнз» является неограниченно свободным агентом и в ближайшее время должен вернуться в Россию.

«Я был бы рад, если бы Кузнецов остался у нас в команде»

— Это большой праздник для российского хоккея и хоккея в целом, настроение хорошее, — заявил нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

— Как идёт подготовка к сезону? Мы видели, что вы катаетесь с «Ак Барсом».

— Мы начали неделю назад, с ребятами собрали неплохую компанию — Наиль Якупов, Александр Бурмистров. Вместе катаемся, они готовятся к своему сезону, я — к своему. Всё идёт полным ходом.

— С Кузнецовым на связь выходили?

— Я ещё с Женей не разговаривал, но я так понял, что он приедет в Россию. Его уход, конечно, удивил. Я был бы рад, если бы он остался у нас в команде, играли бы вместе.

«Матч года» в Москве Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У него хорошая статистика в плей-офф НХЛ.

— Свои голы он забил, но в сезоне ему, естественно, было тяжело. Он перешёл к нам по ходу сезона, не играл два месяца, но втянулся и в плей-офф свой результат показал.

— Как дела у брата? Говорили, что он вернётся в Америку.

— Пока нет информации, посмотрим, жизнь покажет.

— Как оцениваете инфраструктуру «Ак Барса», развитие клуба?

— Организация развивается, 100%. Я, когда летом приезжаю, вижу, как много детей катается, идёт развитие академии, строятся дворцы в Казани. Так что Казань — номер один для спорта и хоккея.

«Он ещё вполне мог бы поиграть в НХЛ»

Не обошёл стороной тему Кузнецова и другой его теперь уже бывший одноклубник, защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

— Пока все разговоры неофициальные. Конечно, Евгений мне писал, звонил, сейчас он занимается своими делами в плане карьеры. Как его друг я приму любое его решение. Он ещё вполне мог бы поиграть в НХЛ, мастерства у него достаточно, — заявил Орлов.

«Матч года» в Москве Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Классное мероприятие, сама идея, мысль — хорошие»

Новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» вратарь Сергей Бобровский остался доволен матчем.

— Как оцените завершившееся событие?

— Классное мероприятие, Артемий, Миша — молодцы, что собрали всех ребят. Сделали доброе дело и друг с другом увиделись, хорошо время провели.

— Каково сыграть летом в России?

— Классное мероприятие, сама идея, мысль — хорошие. Парни проделали большую работу, чтобы собрать 12 тысяч болельщиков. Атмосфера шикарная. Парни — красавцы.