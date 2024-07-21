Нью-Йоркская развилка. Надо ли Шестёркину умерить аппетит при подписании нового контракта?

Тема с новым контрактом Игоря Шестёркина не утихает и вряд ли стихнет до момента непосредственного подписания. Сразу после окончания плей-офф активизировались разговоры о том, какую сумму заслуживает российский вратарь. Преимущественно звучали цифры, которые автоматически сделают Игоря самым высокооплачиваемым голкипером в истории лиги.

Издание Heavy предположило, что Шестёркин может подписать соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на меньшую сумму, чтобы помочь клубу создать более сильный состав в будущем. Мысль интересная, имеет право на жизнь, поэтому давайте попробуем её развернуть, предположив несколько вариантов развития.

Начнём с самого фантастического. Шестёркин подписывает контракт-мостик с «Рейнджерс», дабы на пике мощности команды развязать ей руки для усиления состава как перед началом регулярки, так и в дедлайн. Какова вероятность этого варианта? Она, по правде говоря, нулевая. Такие контракты должны подписывать игроки, которые являются звёздами по потенциалу, а не наяву. Шестёркин же тремя последними сезонами доказал, что он один из сильнейших вратарей лиги. Место в абстрактном топ-3 — точно его.

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Второй вариант – золотая середина. Шестёркин получает контракт на максимальный срок, но немного двигается по деньгам, диапазон которых будет на уровне $ 9-10 млн. При возросшем потолке зарплат такая сумма больно не ударит по «синерубашечникам», закрыв в то же время позицию основного вратаря на долгие годы вперёд. Безусловно, если отталкиваться от самой нью-йоркской организации, то это идеальный вариант, потому что за такие деньги вратаря подобного уровня в нынешних реалиях не сыскать. Даже в отрыве от трат это будет сделать неимоверно сложно.

Третий вариант – куш, контракт жизни, называйте как хотите. Шестёркин подписывает контракт на $ 12+ млн на максимальный срок, окончательно устраивая свою жизнь в Нью-Йорке, ни о чём больше не заботясь.

Игорь Шестёркин Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

А теперь давайте перейдём к аргументам противников большого контракта для россиянина. В первую очередь называют потенциал «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли, о чём одной строкой речь шла выше. А пара лишних миллионов при таких условиях поможет создать более боеспособный коллектив. Это правда, но должен ли соглашаться на это Шестёркин? Прямо сейчас он претендует на большие деньги, делает это вполне заслуженно. Следовательно, где эти предпосылки? Конечно, в Криса Друри может вселиться Стив Айзерман времён построения чемпионской «Тампы», когда тот уговорил «подвинуться» Стэмкоса, Кучерова, Хедмана и Василевского в пользу борьбы за трофей. Но это случай из разряда исключения, лишь подтверждающего правило. Топовый игрок должен получать по заслугам.

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Второй аргумент исходит из нецелесообразности переплачивать любому вратарю, так как надёжную игру в обороне определяет система, а не один человек с ловушкой и блином. Здесь любимый пример – Эдин Хилл, который год назад чего-то фантастического не показал, но схема игры «Вегаса» позволяла ему быть на высоте. Пример, может быть, и хороший. Правда, он единичный. Давайте не забывать про Василевского и Бобровского, которые стали главными причинами того, что кубок поселился в южном штате. А получают они на уровне топов.

Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Третий аргумент – возраст. Когда потенциальный контракт вступит в силу, Шестёркину будет 29, следовательно, доработает он его в возрасте 37 лет (при условии максимального срока соглашения). Но все знают, что летоисчисление для вратарей идёт другим образом. Голкиперы позже созревают, но и уровень способны держать чуть подольше. Поэтому 37 лет – это не чёрная метка.

Сам Игорь пока не даёт ясных комментариев на этот счёт, оставляя пространство для рассуждений и домыслов: «Не особо хотелось бы лезть в эту тему, пускай большие дяди разговаривают… У меня будет разговор на эту тему, что бы хотелось поменять, что отлично, что плохо. Думаю, когда вернусь обратно, это не телефонный разговор».

Подводя итог всем размышлениям, можно предположить, что сторона Шестёркина будет продавливать максимальный контракт. И, вероятно, сделает это. Лучшие достижения «Рейнджерс» в нынешнюю эпоху – два финала конференции. Главный творец этого – российский вратарь. В 2022-м и 2024-м именно его игра перевесила чашу весов в сериях с «Каролиной», а Бриндамор отмечал игру Игоря: «Он — игрок мирового уровня. Когда у них [«Рейнджерс»] случаются провалы и мы добираемся до ворот, Шестёркин действует на опережение».