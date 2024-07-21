«Современный хоккейный бог». Чему неудачи Овечкина и Кросби должны научить Макдэвида?

Макдэвид находится в уникальном положении, но легенды прошлого могут показать, как выиграть главный трофей в командных видах спорта.

Прошёл уже месяц с победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Но обсуждения относительно того, что финал НХЛ — 2024 подарил миру хоккея, не утихнут ещё долго.

И часть этих обсуждений неизменно будут завязаны на одной личности. Той, что не получила кубок, но заслуживала его больше остальных. Речь, конечно же, о Конноре Макдэвиде.

После поражения в финале капитан «Эдмонтона» выглядел максимально подавленно и разочарованно. И даже выигранный «Конн Смайт» не смог скрасить итоговый результат.

Журналист The Athletic Роб Росси заглянул за «обложку» этого поражения и нашёл в ситуации Макдэвида нечто схожее с тем, что было у Александра Овечкина и Сидни Кросби.

В чём же канадец походит на своих более легендарных коллег? Какой вывод Макдэвид может и должен сделать из провалов Ови и Сида? Приводим перевод материала The Athletic.

Коннор Макдэвид Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

«После одной из самых захватывающих финальных серий Кубка Стэнли за последние два десятилетия становится ясно, что настоящими победителями стали НХЛ и хоккейные болельщики.

Это не должно отнимать заслуги «Флориды». Заветная чаша лорда Стэнли вручена им, и вполне заслуженно. Редкая команда способна пережить самые сокрушительные поражения, как это сделали «пантеры» в финале прошлого розыгрыша, только для того, чтобы вернуться и подняться до ранга чемпиона. Нынешние «Пантерз» присоединились к «Эдмонтону» Уэйна Гретцки (1984) и «Питтсбургу» Сидни Кросби (2009), совершив этот подвиг в современную эпоху.

Действительно, историческая компания.

Но НХЛ, которая остро нуждалась в крупной победе после того, как провела бо́льшую часть этого десятилетия, отбиваясь от наносивших раны пиарщиков и блуждая по дикой местности, коей являлись те странные сезоны, на которые повлиял коронавирус, — такая НХЛ действительно выигрывает.

Год назад у «Флориды» была отличная история: команда, сеянная под восьмым номером, пробилась в финал. До того похода за кубком они не выглядели как препятствие.

Но теперь всё изменилось.

«Пантерз» не играют в Майами, но являются хоккейным клубом из Южной Флориды. И эта победа в плей-офф должна навсегда закрепить «пантер» на 18-м месте среди телевизионных рынков США. Это огромная победа для комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, особенно после того, как ему пришлось отказаться от рынка под номером 11, «Финикса», когда «койотов» отправили в Солт-Лейк-Сити перед плей-офф.

«Пантеры» наконец-то вышли на сцену после 30 сезонов, и это хорошо для бизнеса НХЛ.

То же самое касается и лучшего хоккеиста НХЛ Коннора Макдэвида, который вышел на сцену и показал себя на стадии финала Кубка в свой девятый сезон. Ожидание выхода Макдэвида в финал — настоящего игрока поколения, находящегося в компании Гретцки, Марио Лемье, Эрика Линдроса, Алекса Овечкина и Кросби — показалось фанатам хоккея вечным.

Какое-то время он был лучшим, но по большей части он оставался незамеченным обычными спортивными фанатами. Отчасти так происходило потому, что он играет в Эдмонтоне. Городские хоккейные болельщики энергичны и умны, но их страсть ничего не значит для обычной американской спортивной аудитории. Это больше говорит о неспособности НХЛ приблизиться к популярности НФЛ, НБА, МЛБ и студенческого футбола в США, чем об «Ойлерз» или их ярых фанатах.

Коннор Макдэвид Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

Но восприятие — это и есть реальность, и «Эдмонтон», даже с Макдэвидом, лишь недавно стал командой, трансляции матчей которой начали занимать видное место у американских телевизионных компаний Turner Sports и ESPN.

За последние два месяца Макдэвид не оставил этим вещателям никакого выбора. Он не только вывел «Ойлерз» в финал Кубка, но и сделал это потрясающе. С точки зрения индивидуального выступления он провёл плей-офф на века.

Нет ничего постыдного в том, чтобы финишировать позади Гретцки и Лемье по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли, как это сделал Макдэвид, набравший 42 балла. Во всяком случае, то, насколько ослепительно он продемонстрировал своё доминирование, придало людям смелости, чтобы включить его в число величайших хоккеистов всех времён.

Выигрыш «Конн Смайта» был оправданным, поскольку этот трофей достаётся самому ценному игроку плей-офф. Конечно, ему не удалось забить гол ни в одном из четырёх проигранных матчей «Ойлерз» в финале, но… эй, в этом тоже есть сюжет искупления. Он разрывал в этом плей-офф почти так же, как и «пантеры» — и есть осязаемая важность в том, что Коннору не удалось завоевать главный приз.

Матчи его «Ойлерз» в следующем сезоне будут показывать на американском телевидении чаще, чем когда-либо. Его погоня за Кубком Стэнли стала более захватывающей, чем была перед седьмым матчем, потому что мы все видели, как он достиг космоса, но был лишён трофея, которого жаждет больше всего.

Если бы это был профессиональный реслинг и всё шло по сценарию, то, как Макдэвид подобрался так близко только для того, чтобы у него отобрали кубок в напряжённом седьмом матче, было бы частью первой истории, состоящей из двух глав. Вторая закончится, соответственно, год спустя — его триумфом, закрепляющим наследие.

Большинство величайших игроков всех времён не выигрывают кубок при первой же возможности. Единицы ждали его так долго, как Макдэвид.

Он не Кросби. Точно так же, как Кросби не был Лемье, а Лемье не был Гретцки. Но для обычных болельщиков эти четверо являются лицами НХЛ на протяжении последних четырёх десятилетий. Только Лемье ждал почти столько же, сколько Макдэвид, чтобы выиграть Кубок. Как и Макдэвиду, Гретцки и Кросби пришлось пережить боль поражения в финале, прежде чем заполучить величайший трофей в командных видах спорта.

Между Кросби и Макдэвидом можно провести параллель: казалось бы, предрешённая победа Кросби в плей-офф НХЛ стала ещё более запоминающейся, потому что мы видели, как он проиграл в финале. Если бы «Пингвинз» Кросби обыграли «Детройт» в 2008 году, он, вероятно, был бы менее привлекателен для убеждённых и обычных болельщиков.

Названный Уэйном Гретцки Следующим, Кросби набрал 100 очков, будучи новичком, и выиграл «Харт Трофи» и «Арт Росс» на второй год в лиге. Завоевание Кубка в его третьем сезоне была бы перебором.

Сидни Кросби Фото: Noah K. Murray/AP Photo/ТАСС

Проигрыш в финале сделал его фигурой, вызывающей симпатию за пределами Питтсбурга. За исключением нескольких мест — в том числе Филадельфии, Вашингтона и Детройта — публика поддержала Кросби и «Пингвинз», когда они вернулись в финал в 2009 году для реванша с «Ред Уингз». Он был новым лицом хоккея, но мы видели, как он был разбит, наблюдая за тем, как игроки «Детройта» катались с Кубком на его домашней арене 12 месяцев назад.

Суперзвезда, которой хочется сочувствовать, отлично подходит для бизнеса, особенно для лиги, которой часто не хватает позитивного внимания или, по крайней мере, чего-то, что захватывает нехоккейных фанатов.

Прорывной сезон выдался нелёгким для Кросби и его «Пингвинз», которым не удалось продолжить успехи сильного старта. Их тренера уволили на следующий день после Дня святого Валентина. Они проигрывали со счётом 0-2 в сериях плей-офф с «Вашингтоном» и «Детройтом», а Сид получил травму в седьмом матче финала в Детройте.

Это было слишком.

Это стало частью невероятного героического пути, когда Беттмэн вручил ему Кубок на «Джо Луис Арене» 12 июня 2009 года. Всё, что произошло с Кросби впоследствии, сделало его легендой и принесло ему место в компании величайших во все времена вместе с Гретцки, Лемье, Бобби Орром и Горди Хоу.

Макдэвид, самый одарённый хоккеист со времён Лемье, уже сделал достаточно, чтобы получить место на ужине рядом с величайшими из величайших. Он тоже заслуживает того, чтобы находиться за главным столом, но ему нужно выиграть Кубок, чтобы утвердить свои права на это место — точно так же, как это сделал Овечкин.

Во всяком случае, именно Овечкин, а не Кросби, должен был прийти на ум, когда «Ойлерз» Макдэвида оказались в одной победе от хоккейного бессмертия.

Путь Овечкина к Кубку, который, по словам его тренера, укрепил бы его место в истории хоккея, был настолько же долгим, насколько и деморализующим. Лучшие версии его «столичных» продолжали попадать на «пингвинов» Кросби, а сам Ови даже ни разу не доходил до финала — до своего 13-го сезона.

Он максимально использовал эту возможность. Долгожданная победа Овечкина в плей-офф остаётся незабываемой, и этого было достаточно, чтобы заставить замолчать критиков, утверждавших, что он голеадор, но не победитель.

Попутно он тоже стал фигурой, которой сопереживаешь и которую хочешь видеть с Кубком. Пока мы постоянно наблюдали за Овечкиным из-за его завораживающего таланта, мы стали более вовлечёнными, потому что хотели увидеть, как талант поколения успешно завершит свой эпический поход за Кубком Стэнли.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Как и Гретцки и Кросби, Макдэвид потерпел неудачу в своём первом финале. Подобно Лемье и Овечкину, Макдэвид переживает пытку ожидания своего «золотого» момента.

Как только Коннор выиграет Кубок, он станет немного менее интересным, потому что превратится из современного хоккейного бога в одного из величайших игроков всех времён.

Справедливо? Не особо. Но мы склонны быстро идти дальше.

Макдэвид находится в уникальном положении на данном этапе своей карьеры. Он есть то, что есть сейчас, и он же — то, что будет дальше. Он — настоящая маркетинговая находка, если НХЛ сможет придумать, как извлечь выгоду из его новообретённой привлекательности.

Его боль после седьмой встречи была ощутимой. Он никогда не выглядел таким… человеком. Никогда ещё за него не было так легко болеть, как после этого поражения.

«Пантеры» взяли Кубок Стэнли, а Южная Флорида должна остаться жизнеспособным хоккейным рынком ещё долгое время. Величие Макдэвида было открыто всем, но этого было недостаточно, чтобы завершить его путешествие. Это был лучший результат для лиги в будущем.

Если путешествие Макдэвида не зацепило вас на этом этапе, то уже ничто не зацепит.

Как говорят многие обладатели Кубка Стэнли, путешествие им запомнилось больше, чем результат. Мы ничем не отличаемся».