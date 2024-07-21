Чудное поздравление Марченко от «Коламбуса», «банда» Романа Ротенберга. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 21 июля 2024 года.

«Ванкувер» подписал контракт с Даниэлем Спронгом

«Косатки», которые в прошлом сезоне вышли в плей-офф и дошли до второго раунда, продолжают усиливаться. Было подписано однолетнее соглашение на один год с нидерландским нападающим Даниэлем Спронгом, который провёл очень хороший сезон в «Детройте». Удачное подписание «Ванкувера». А вот сторона Спронга продешевила – нападающий получит $ 975 тыс.

В минувшем сезоне 27-летний нидерландский нападающий выступал за «Детройт Ред Уингз», где набрал 43 (18+25) очка в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также в сильнейшей лиге мира Спронг защищал цвета таких клубов, как «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен».

«Коламбус» поздравил Марченко с днём рождения, но ошибочно прикрепил видео не с Кириллом, а с Заком Веренски

В «Коламбусе» всё не слава богу: в команде до сих пор никто не назначен на пост главного тренера, никак не удаётся договориться о новом контракте с Марченко, почти нет усилений после открытия рынка свободных агентов. Огрехи делают и в СММ. Хотели поздравить Марченко с днём рождения, а поздравили Зака Веренски, который отпраздновал 27-летие два дня назад. Вскоре ошибка была исправлена, но получилось забавно.

В прошедшей регулярке НХЛ Марченко записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне, а 6 июля обратился в арбитраж, так как не смог договориться с «Коламбусом» о новом контракте.

«Банда» Романа Ротенберга

«Матч года» 20 июля завершился сверхрезультативной ничьей – команды забросили друг другу по восемь шайб. Уже 21 июля Роман Ротенберг опубликовал в своём телеграм-канале совместную фотографию с организаторами мероприятия – Сергачёвым, Панариным и Овечкиным. «Банда», — подписал публикацию Ротенберг.

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Также главный тренер СКА рассказал, как мотивировал Сергея Толчинского: «Мы попросили… Шутки шутками, но я сказал: «Сергей, мы же с тобой работаем, ну не надо позорить главного тренера СКА». Он всё понял и начал забивать. Главное – найти слова мотивации».

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

Коннор Макдэвид уже начал подготовку к новому сезону

У Коннора Макдэвида грядёт важнейшее событие в жизни – 27 июля нападающий сыграет свадьбу со своей возлюбленной. Но даже это событие не мешает канадцу готовиться к новому сезону. Коннор выложил видео с тренировки, на которой присутствовал и его незаменимый партнёр – Леон Драйзайтль. «Вернулся», — ёмко прокомментировал Макдэвид.

На счету Макдэвида в минувшем плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

В завершившемся сезоне «Эдмонтон» сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил трофей «Флориде Пантерз» (3-4).

«Тесть будет ругать». Панарин ждёт наказание за нереализованный буллит

Про открытый характер Панарина знают почти все: Артемий не прочь подшутить над собой или партнёрами по команде. После окончания «Матча года» россиянин не стал себе изменять, отвечая на вопрос о нереализованном буллите: «Есть над чем работать. Тесть будет ругать. Думаю, после игры поработаем над буллитами. Начали неплохо, закончили… Ладно, боевая ничья. Выиграли дети». У Олега Знарка не забалуешь.

Напомним, 20 июля завершился «Матч года», в котором приняли участие звёзды российского и мирового хоккея. Панарин сыграл в сборной НХЛ, на 50-й минуте встречи у него не получилось реализовать буллит, Набоков вовремя среагировал щитком, однако хоккеист всё же не ушёл без очков. Панарин один раз забил гол и отдал голевой пас на Александра Овечкина.

Потеря в хоккейной семье

К сожалению, не обошлось 21 июля и без печальных новостей. Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что на 69-м году жизни скончался ветеран местного хоккея Михаил Дурдин, в последние годы работавший сервисменом омского клуба.

Дурдин дебютировал на льду в составе «Авангарда» в 18-летнем возрасте в сезоне-1974/1975. В чемпионате-1981/1982 Михаил стал третьим бомбардиром команды, забросив 19 шайб и сделав семь передач. Он занимает 12-е место по количеству сыгранных матчей за всю историю клуба, 17-е место по количеству заброшенных шайб. Также в чемпионате СССР Дурдин выступал за новосибирский СКА.

После окончания карьеры хоккеиста Михаил работал тренером в хоккейных клубах «Смена» и «Авангард» с командами 1985 и 1988 годов рождения. С 1998 года работал во взрослой команде «Авангард».

«При Беттмэне какие-либо изменения вряд ли возможны». В Северной Америке возмущены травмами головы

Североамериканский журналист Эрик Духачек в своей статье на The Athletic рассказал об исследовании травм головы в НХЛ, которое несколько лет назад провёл шестикратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый в прошлом голкипер Кен Драйден, а также озвучил предложения последнего по предотвращению данных повреждений.

«Решение Драйдена состоит в том, чтобы просто наказывать за все попадания в голову, а не только за те, которые нацелены на голову как на основную точку контакта. Это не решит всех проблем. Хоккей – это вид спорта, требующий телесного контакта, и за занятия спортом с телесным контактом приходится платить. Драйден это признаёт. Цель состоит в том, чтобы найти тонкую грань между сохранением сути спорта и обеспечением его максимальной безопасности для участников.

Драйден не питает надежды на какие-либо реальные изменения, пока Беттмэн остаётся комиссионером. Ему также было интересно узнать, какую позицию в конечном итоге займёт по этому вопросу новый глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш. Вопросы здоровья и безопасности уже давно стали традиционным полем битвы между профсоюзами и работодателями, хотя и не так часто в НХЛ. Если бы Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) активнее настаивала на внесении поправок в правила, чтобы попытаться уменьшить количество травм головы, возможно, НХЛ бы сдалась», — написал Духачек в своей статье.