Североамериканская неопределённость. 6 команд НХЛ, в которых нет капитана

Роль капитана в команде НХЛ не всегда отражает то, что нашивку «С» носит безусловный лидер команды, имеющий влияние как на льду, так и в раздевалке. В последнее время участился тренд игры без капитана. Обычно это касается команды, которая находится в стадии перестройки и ещё не имеет игрока, готового примерить на себя этот статус.

В этом две главные лиги отличаются друг от друга – в КХЛ на каждый матч от команды должен быть назначен капитан. Сразу вспоминается пример «Сибири» в сезоне-2020/2021, когда во второй половине регулярного чемпионата тогдашний тренер новосибирцев Николай Заварухин на каждый матч назначал нового капитана.

Сделано это было с целью дать каждому почувствовать бремя лидерства. Затея, мягко говоря, не удалась – «Сибирь» не попала в плей-офф, а главный тренер вместе со многими игроками покинул команду после окончания сезона. Искусственное выращивание лидеров плодов не дало.

Лирическое отступление закончено, поэтому вернёмся к НХЛ. Сейчас в лиге есть шесть команд, в которых на настоящий момент нет капитана. Давайте узнаем, что это за команды, а также, кто может взять на себя эту роль в ближайшее время.

«Анахайм Дакс»

Последний капитан – Райан Гецлаф

Кто станет капитаном – Мэйсон Мактавиш

«Анахайм» являлся топовой командой НХЛ вплоть до середины 2010-х: в 2007 году «утки» выиграли Кубок Стэнли, а далее являлись стабильными участниками игр плей-офф. Но после их настигла перестройка, которая никак не может подойти к концу. «Анахайм», казалось, урвал много бриллиантов на драфте, однако никто до сих пор не вырос во франчайза. Один недавно доехал даже до московского «Динамо». Последний духовный лидер «Дакс» Райан Гецлаф завершил карьеру в 2022 году, после этого в калифорнийской команде капитана больше и не было.

Спрогнозировать будущего капитана «Анахайма» — занятие не из простых. По потенциалу на эту роль ещё несколько лет идеально подходил Тревор Зеграс, однако американец не является примером для подражания вне льда. Пока пик его карьеры – обложка хоккейного симулятора и удивительные лакроссы. А жаль, игрок он уникального таланта.

Мэйсон Мактавиш Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Мэйсону Мактавишу только 21 год, но он уже имеет за плечами два сезона по 40+ очков. Канадец продолжает прогрессировать, в следующем сезоне должен стать полновесным лидером «уток», в этом сомнений почти нет, однако вряд ли в этом сезоне он примерит на себя роль капитана. А вот через год-два – вполне.

«Баффало Сэйбрз»

Последний капитан – Кайл Окпосо

Кто станет капитаном – Расмус Далин

Время, когда Окпосо был капитаном «Баффало», долгим не вышло. Форвард по ходу прошедшего сезона был обменян во «Флориду», в составе которой стал обладателем Кубка Стэнли. А недавние технические проблемы с Windows едва не лишили Кайла дня с главным трофеем НХЛ. Но всё закончилось хорошо.

Если с «Анахаймом» прогнозировать было трудно, то с «Баффало» всё просто – капитаном однозначно должен стать Расмус Далин. Причём, уже со следующего сезона. Шведский защитник, который был выбран под первым номером на драфте в 2018 году, уже доказал, что готов стать лидером, а также подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11 млн, соглашение начнёт действовать со следующего сезона. Статистика, влияние, контракт – всё говорит за Расмуса.

«Чикаго Блэкхоукс»

Последний капитан – Джонатан Тэйвз

Кто станет капитаном – Коннор Бедард

Вместе с Тэйвзом ушла золотая эпоха в истории «Блэкхоукс», когда в период с 2010 до 2015 год команда выиграла три Кубка Стэнли. Джонатан долго мучился со здоровьем, выходил на непродолжительное время и опять выбывал из строя. Перед прошлым сезоном хоккеист заявил, что пропустит весь следующий год. Официально карьеру Тэйвз не завершил, однако все всё понимают.

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А есть ли иные варианты, кроме Коннора Бедарда? Да, может быть, лидером в раздевалке Бедард пока не стал, но вот на площадке – однозначно. Стоит напомнить, что тёзка форварда «Чикаго» из «Эдмонтона» стал капитаном на второй сезон. Поэтому не стоит удивляться, если Коннор примерит литеру «С» уже в 19 лет.

«Сиэтл Кракен»

Последний капитан – Марк Джиордано

Кто станет капитаном – Джордан Эберле

Марк Джиордано не просто был последним капитаном «кракенов», он был их единственным капитаном. Как только «Сиэтл» зашёл в НХЛ, Марку была отведена эта роль, правда, пробыл он в ней меньше сезона, уехав в дедлайн в «Торонто». После этого капитанская нашивка пылится в шкафу.

В нынешнем составе «Сиэтла» достаточно ветеранов – Бураковски, Шварц, Эберле, Танев. Нужен ли капитан при таком разбросе – не особо понятно, но под закат карьеры можно было бы оказать такую услугу ветерану франшизы.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Последний капитан – Стивен Стэмкос

Кто станет капитаном – Виктор Хедман

Стивен Стэмкос, который долгие годы был капитаном «Тампы», сыграл в четырёх финалах, выиграл два из них, покинул команду летом. Стивен и его агент не приняли предложение «молний» — $ 3 млн на восемь лет. И, честно говоря, принимать такое было нельзя. Из старой прослойки лидеров «Тампы» ушли он и Михаил Сергачёв, который вряд ли мог претендовать на эту роль.

Никита Кучеров и Виктор Хедман Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

Каковы шансы Никиты Кучерова стать капитаном в «Тампе»? Наверное, их немного. Атмосфера, дух, разговоры – совсем не про Кучерова. Поэтому альтернативным вариантом является Виктор Хедман, который, как и Никита, давно находится в клубе, является лидером, но при этом не прочь завести необходимый разговор. А вообще, кажется, что «Тампа» может отправиться в следующий сезон и без капитана.

«Юта»

Последний капитан (в «Аризоне») – Оливер Экман-Ларссон

Кто будет капитаном – Клейтон Келлер

Уже можно смело говорить, что «Аризону Койотс» на карте НХЛ мы уже больше не увидим. Да, может быть, в самой Аризоне команда будет, но к канувшей франшизе и последнему владельцу она никакого отношения иметь не будет. Последним капитаном «койотов» был Экман-Ларссон, который нынешним летом выиграл Кубок Стэнли. Дальше «Аризона» шла без капитана.

На самом деле, кандидатура Келлера – спорная. Ему уже 25 лет, он являлся лидером команды и вполне мог уже получить нашивку. Но этого не произошло. В «Юте» есть ещё и Сергачёв, который был выменян у «Тампы», но, кажется, предпочтение будет отдано американцу. Первый капитан в истории франшизы автоматически должен стать её лицом.