Малыши на миллионы. Молодые звёзды НХЛ, которые сидят без контракта

В НХЛ началась пора арбитражей. В отличие от прошлых лет, лига не будет публиковать расписание слушаний, и публика в итоге узнает о требованиях сторон и подписанных контрактах только после того, как всё будет улажено. Мы уже писали о тех игроках, которые будут «судиться» со своими клубами — главные из них в лице Мартина Нечаса и Кирилла Марченко на данный момент соглашений не достигли.

Однако есть молодые игроки, которые пока не набрали достаточного количества матчей для обращения в арбитраж, при этом они уже много значат для своих команд. Как показала история, те могут тянуть с подписанием своих юных, но уже звёздных ОСА вплоть до осени. Всё это время болельщики будут грызть ногти и в онлайне предполагать, сколько же миллионов в платёжке займут их любимцы. Итак, чей статус пока остаётся подвешенным?

Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд, «Детройт»

Статистика Зайдера в сезоне-2023/2024: 82 матча, 42 (9+33) очка, «-9»

Статистика Рэймонда в сезоне-2023/2024: 82 матча, 72 (31+41) очка, «-12»

«Детройту» все годы перестройки не везло на лотерее драфта — ни разу зловредные шарики не поднимали «краснокрылых» в топ-3. Однако вряд ли болельщики жалеют о выборе немца и шведа — время показало, что это были лучшие игроки, которых «Детройт» мог взять в тот момент. Мориц и Лукас дебютировали в лиге в один год, одновременно шли на «Колдера», а сейчас также одновременно должны подписать новые контракты, которые и определят судьбу обновлённого «Детройта».

Статистика Зайдера в последнее время не выглядит красивой, однако проблема немца в том, что тренеры «Детройта» сваливают на него самых тяжёлых оппонентов, хотя Зайдер проводит лишь третий сезон в НХЛ. У «крыльев» в закромах немало молодых защитников, но они к НХЛ готовы ещё хуже. Трансферы Айзермана на рынке оказались не самыми удачными: Бен Шьяро оказался почти несовместим с немцем, а Джейк Уолман после одного классного сезона оказался в тренерской немилости и уехал в «Сан-Хосе».

Лукас Рэймонд (в центре) и Мориц Зайдер (справа) Фото: Paul Sancya/AP Photo/ТАСС

Рэймонд успел пережить и яркий старт в НХЛ, когда после первой половины дебютного сезона был фаворитом в борьбе за «Колдер», и «синдром второгодника», и разговоры об игровой несовместимости с капитаном команды, и сравнения с выбранным на позицию выше Тимом Штюцле, успевшим выбить 90 очков за год. «Детройт» Айзермана — одна из самых закрытых команд лиги с точки зрения утечек, и новости о «крыльях» обычно даются уже сразу официальные. Никаких прикидок журналисты не дают — так что здесь уместно сравнивать пару из Детройта с парой Штюцле — Сандерсон из «Оттавы», которая на двоих получает $ 16,4 млн.

Мэттью Бенирс, «Сиэтл»

Статистика в сезоне-2023/2024: 77 матчей, 37 (15+22) очков, «-11»

В позапрошлом сезоне Бенирс выиграл «Колдер», набрав 57 очков. Пусть та гонка за трофеем была одной из скучнейших за последние годы, однако американский центр показал, что «Сиэтл» не зря выбрал его под вторым номером. У Бенирса было мало моментов для хайлайтов, но и тренеры, и партнёры отмечали, как уверенно Мэтти заходит в НХЛ, при этом уже в 20 лет играя на позиции центра. Многие юные таланты начинали на фланге, однако Бенирс сразу же стал вести ударное звено с Макканном и Эберле. «Кракен» год назад сенсационно дошли до седьмого матча второго раунда.

В прошлом году «Сиэтл» уже не смог удивить лигу четырьмя почти равными звеньями, и это стоило работы тренеру Дэйву Хэкстолу. Судя по инсайдам журналистов, что-то неладное происходило внутри команды: неназванные лидеры команды заявили менеджменту, что играть за Хэкстола не будут. Был ли среди них Бенирс, непонятно: в прошлом сезоне Мэтти испытал привычный для многих молодых игроков «синдром второгодника», который должен ударить по его первому взрослому контракту. Вопрос один — насколько сильно?

Сет Джарвис, «Каролина»

Статистика в сезоне-2023/2024: 81 матч, 67 (33+34) очков, «+23»

Как и ожидалось, этим летом «ураганы» потеряли многих хоккеистов. С рынка на замену ушедшим лидерам пришли в основном ролевики и силовики под систему Рода Бриндамора. Непонятно, захочет ли оставаться в Роли Нечас — чех в первую очередь хочет больше игрового времени, но даже после кадровых потерь правый фланг атаки команды укомплектован. Пока что тот же Джарвис, который последовательно прогрессирует все три сезона, стоит выше Нечаса в неформальной каролинской табели. Как недавно сказал Дмитрий Орлов: «Осталось подписать только Нечаса и Джарвиса. Надеюсь, они останутся, всë-таки это лидеры «Каролины», на них все надеются».

Сет Джарвис Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Джарвис — техничный и при этом энергичный игрок, который вписывается в хоккей, основанный на яростном прессинге. Новый генменеджер «ураганов» Эрик Тулски на днях заявил прессе: «Сет хочет остаться здесь навсегда, и мы тоже этого хотим. Осталось лишь сойтись по цифрам — возможно, мы подпишем короткий контракт сейчас, а потом длинный, или уже сейчас это будет долгосрочная сделка». Местный журналист Кори Лавалетт весной прогнозировал, что Джарвис подпишет восьмилетний контракт на $ 8,35 млн в год. После того как Евгений Кузнецов уехал в КХЛ, «Каролине» будет чуть легче найти эти деньги.

Томас Харли, «Даллас»

Статистика в сезоне-2023/2024: 79 матчей, 47 (15+32) очков, «+28»

Первораундник-2019 стал основным защитником «Далласа» лишь через четыре сезона после драфта — иногда игроков к этому сроку уже списывают. На развитии Харли, как и многих других американских игроков, сказались ковидные сезоны, когда юниорские и студенческие команды либо не играли, либо проводили мало матчей. Харли уже в 19 лет дебютировал в АХЛ, которая тоже проводила укороченный чемпионат. Ещё в сезоне-2022/2023 тренеры решили, что Харли не готов начинать сезон в основе — весь плей-офф он отыграл в «Далласе», но регулярку провёл в фарм-клубе.

Внезапно для всех прошлый сезон стал прорывным для канадца. Поразительно, что бóльшую часть своих очков Томас набрал в равных составах — почти всё большинство забирал Миро Хейсканен. Именно финн был основным партнёром Харли по сезону, и эта пара в итоге стала одной из самых эффективных в НХЛ. «Даллас» при их нахождении на льду забивал 3,86 гола в среднем за матч, а пропускал лишь 2,3 — лучшее соотношение в лиге. В плей-офф атакующая сторона игры Харли отошла на второй план, зато он отличался блоками и регулярно выходил в меньшинстве. Главный тренер «Далласа» уже заявил, что Томас должен поехать на Олимпиаду-2026 в составе канадцев.

Доусон Мерсер, «Нью-Джерси»

Статистика в сезоне-2023/2024: 82 матча, 33 (20+13) очка, «-26»

Весь прошлый сезон «Дэвилз» был невероятно хаотичным: лидеры сидели на травмах, вратарская проблема не была решена, а посреди сезона важнейший ролевик попал под суд. Почти все игроки «дьяволов» показали спад в результативности, и Доусона Мерсера это тоже коснулось. Канадский вингер в позапрошлом сезоне успел поиграть в звеньях и с Джеком Хьюзом, и с Нико Хиширом, и атакующая эффективность этих троек была выше, чем с любыми другими крайними форвардами. После сезона с 58 очками от канадца ожидался дальнейший прогресс — впрочем, как и от команды в целом.

Доусон Мерсер Фото: Andrea Branca/IMAGO/ТАСС

В прошлом году тренеры никак не могли найти места Мерсеру — место в топ-6 занял Тайлер Тоффоли, а более молодой канадец постоянно менял центров, в основном выходя с попавшим в скандал Маклаудом. Эксперты отмечали, что Мерсер порой выглядел потерянным в защите и допускал слишком много ошибок. Тем не менее даже в признанном неудачным сезоне форвард выбил 20 шайб и не пропустил ни одной игры, как и в первых двух полных сезонах НХЛ. Такая стойкость может компенсировать Доусону неудачный сезон.

Другие заметные игроки без контрактов: Коул Перфетти, «Виннипег», Коул Силлинджер, «Коламбус», Пейтон Кребс, «Баффало», Филип Томасино, «Нэшвилл», Ник Робертсон, «Торонто».