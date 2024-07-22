Чинахов раскрывает секреты «Русской тройки», Панарин доволен сезоном. Итоги дня в хоккее

Задоров даёт советы, как стать звездой в НХЛ, Кочетков оценивает уход Кузнецова из «Каролины».

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 июля 2024 года.

Никита Задоров рассказал, что нужно, чтобы стать звездой НХЛ

Российский хоккеист, защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал, что требуется, чтобы стать звездой НХЛ.

«Самое главное — это преданность делу. Вы станете звездой, только если посвятите свою жизнь игре в хоккей. Каждую её минуту. Это вопрос характера и лидерства. Всё или ничего.

У меня это есть, но не на том же уровне, как у таких лучших игроков, как Маккиннон, Макдэвид, Кросби и Хара. У этих ребят другой образ мышления. Именно это делает их великими в своих видах спорта», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли.

Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.

Чинахов рассказал, как образовалась «Русская тройка» «Коламбуса» в минувшем сезоне

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов ответил на вопрос, за счёт чего в минувшем сезоне НХЛ появилась «Русская тройка» «жакетов» с участием его, а также Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова.

«Просто дали нам играть. И всё. Повторюсь, нам доверял тренерский штаб. И у нас получилось. Во всяком случае, статистика неплохая. Дай бог, чтобы в будущем так получалось, если снова соберёмся в таком сочетании.

Конечно, наличие Кирилла и Димы в одной тройке влияет. Ты можешь общаться по-русски с партнёрами по звену. И это намного комфортнее как на льду, так и вне льда. Поэтому у нас было всё отлично», — сказал Чинахов в интервью «Известиям».

В сезоне-2023/2024 23-летний Чинахов сыграл 53 матча за «Блю Джекетс», в которых набрал 29 (16+13) очков.

«Даллас» станет самой путешествующей командой НХЛ сезона-2024/2025, «Флорида» — вторая

Известный аналитик из Торонто Томас Нестико опубликовал пост в социальных сетях, в котором привёл статистику передвижений всех клубов НХЛ предстоящего сезона согласно их календарю в регулярном чемпионате.

Так, согласно подсчётам Нестико, самой путешествующей командой сезона-2024/2025 станет «Даллас Старз», который с октября по апрель суммарно преодолеет дистанцию в 56 700 миль (91 249 км). Второе место в данном списке занимает «Флорида Пантерз» — 51 100 миль (82 237 км). Тройку самых странствующих замыкает «Анахайм Дакс» — 51 000 миль (82 076 км).

Меньше всего, согласно приведённой статистике, проведёт в дороге «Питтсбург Пингвинз» — 31 700 миль (51 016 км). «Вашингтон Кэпиталз» попал в топ-6 наименее путешествующих — 27-е место и 35 600 миль (57 292 км).

Сезон НХЛ-2024/2025 начинается 4 октября.

«Это потеря для «Каролины». Пётр Кочетков — об уходе Кузнецова

Российский хоккеист, вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков объяснил, почему уход Евгения Кузнецова стал потерей для их команды.

«Однозначно это потеря для «Каролины». Во-первых, игроков такого класса, таких креативных в целом очень мало в лиге. Он центральный, русский, и лично мне нравилось, что он привнёс изюминку в нашу команду. У нас очень систематичная команда, и не хватает игроков такого плана, как Евгений, которые могут сыграть нестандартно, сделать то, насчёт чего тренер не против», — приводит слова Кочеткова ТАСС.

Он также добавил, что за несколько дней до того, как новость появилась в СМИ, узнал, что Кузнецов не останется в «Каролине», но думал, что это будет обмен между командами внутри лиги.

Напомним, Кузнецов уже расторг контракт с клубом НХЛ и перейдёт в КХЛ. Это подтвердил его агент Шуми Бабаев.

«Амур» представил нового генерального директора

Новым генеральным директором хабаровского «Амура» назначен Евгений Лугин, сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

Лугин родился в Хабаровске в 1967 году. С 2011 по 2014 год осуществлял функции коммерческого директора «Амура». С сентября 2020 по март 2021 года функционер работал в должности исполнительного директора клуба.

Напомним, предыдущий генеральный директор «тигров» Роман Крамарь покинул свой пост 15 июля. Он проработал на этой должности четыре года.

В прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 года удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.

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Артемий Панарин оценил своё выступление в завершившемся сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о прошедшем сезоне НХЛ, в котором его команда уступила в финале Восточной конференции «Флориде Пантерз» (2-4 в серии).

«Я считаю, что провёл хороший сезон. У меня многое получалось, и команда играла здорово. Конечно, обидно было проиграть в плей-офф «Флориде», этим мы не можем быть довольны, будем идти дальше», — сказал Панарин в интервью ТАСС.

Всего в завершившемся плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Напомним, 20 июля Панарин стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ. Артемий являлся одним из организаторов мероприятия совместно с Александром Овечкиным и Михаилом Сергачёвым.