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Главные трансферные слухи, возможные переходы и обмены, 23 июля 2024 года

Реально ли, что Кузнецов может оказаться в России не в СКА? Главные трансферные слухи КХЛ
Павел Панышев
Главные трансферные слухи КХЛ
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В московском и минском «Динамо» тоже остались неурегулированные вопросы.

Продолжаем нашу традиционную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке по-прежнему с избытком. По-прежнему много обсуждений вокруг Евгения Кузнецова и Александра Барабанова, а в московском «Динамо» продолжают ждать Никиту Гусева даже после прихода Макса Комтуа.

Кузнецов может оказаться не в СКА?

Теоретически — да, практически — на 99,9% нет, если не случится какого-то невероятного форс-мажора. В родном «Тракторе» готовы сделать Евгению отличное предложение, появились слухи об интересе со стороны «Ак Барса», но теперь уже бывший форвард «Каролины» перебирается в Санкт-Петербург. Как его будут вписывать в платёжную ведомость армейцев — другой вопрос, однако для КХЛ приезд Кузнецова — огромное усиление: как имиджевое, так и в плане мастерства. Звёзд такого калибра лиге сейчас не хватает. Так что в скором времени стоит ждать официальных новостей об очередном громком трансфере команды Романа Ротенберга. Устные договорённости давно достигнуты, осталось всё оформить документально.

Реакция из-за океана:
«Это не то, чего мы действительно ожидали». Реакция Америки на ситуацию с Кузнецовым
«Это не то, чего мы действительно ожидали». Реакция Америки на ситуацию с Кузнецовым

Дела московского «Динамо»

Продолжает активно работать спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин. Клуб необычно анонсировал подписание нового американского вратаря Хантера Миски, выложив в социальные сети оригинальное оформление шлема будущего новичка. Кстати, в шорт-листе команд КХЛ, в том числе и «Динамо», давно есть канадский вратарь Мэтт Томкинс, но его приезд в очередной раз откладывается.

Что касается Никиты Гусева, то информация, что форвард вернётся в Россию лишь в ноябре-декабре, не соответствует действительности. В этом вопросе ничего не изменилось: хоккеист ждёт предложений из НХЛ, однако в случае их отсутствия до старта регулярного чемпионата КХЛ подпишет соглашение с бело-голубыми. Развязка в ситуации с Никитой должна наступить в ближайшее время, так как тренерский штаб «Динамо» хочет видеть Гусева в расположении своей команды с начала предсезонного сбора, который стартует 1 августа в Минске.

А что будет с Ильёй Коноваловым, справедливо спросите вы? Ему было сделано квалификационное предложение, которое голкипер не принял. На данный момент он находится в статусе ограниченно свободного агента, что затрудняет его возможный обмен. В начале межсезонья к голкиперу проявлял интерес «Адмирал», но игрок выступил против переезда во Владивосток. Летом проходила информация о возможном обмене голкипера в минское «Динамо», однако теперь уже два клуба не смогли договориться о сумме компенсации, после чего переговоры застопорились. Сейчас у Коновалова остаётся очень мало вариантов на рынке, и сам игрок в последнее время всё больше склоняется к мысли об изменении своего отношения к переезду во Владивосток.

Илья Коновалов

Илья Коновалов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Барабанов точно в «Ак Барсе»?

Здесь, как и в случае с Кузнецовым, на 99,9% всё решено. Если Кузнецов отправляется в СКА, то Барабанов с огромной долей вероятности подпишет соглашение с «Ак Барсом». При этом не будем забывать, что казанцам нужно «скинуть» контракты Войнова, Евгения Свечникова (который хочет вернуться в Америку), а также Райли Барбера, о чём наше издание сообщало ранее. У генерального менеджера клуба Марата Валиуллина уйма работы. Но нет никаких сомнений, что Барабанов, как и Кузнецов, не останется в Америке, а вернётся в Россию. Время давно пришло.

Лабейта в «Металлурге» не будет

Ещё по ходу прошлого сезона в Магнитогорске активно охотились за американским нападающим «Барыса» Джозефом Лабейтом. При этом в Астане готовы были рассмотреть предложение, а уже сейчас подписать неограниченно свободного американского агента команде Андрея Разина вообще проще простого. Однако, по моей информации, Лабейта в Магнитогорске точно не будет. Топовым приобретением уральцев стало подписание контракта с бывшим форвардом «Витязя» Скоттом Уилсоном. На этом их трансферная кампания завершена.

Всё о трансферах в КХЛ:
СКА и ЦСКА готовы взорвать рынок свободных агентов! Таблица трансферов КХЛ
СКА и ЦСКА готовы взорвать рынок свободных агентов! Таблица трансферов КХЛ

У Хенкеля и Минска проблемы

В чём же они заключаются? Объясняем. Белорусскому игроку предложили подписать новый контракт с понижением и на долгий срок, но он не согласен. Хенкель оказался в минском «Динамо» после обмена из «Барыса», однако перед этим, как помним, Кристиан играл в Казани, где ему прилично «насыпали». Логично, что Хенкель хочет получать то, что ему положено, а Минск пытается сбить эту зарплату. Это — чистый рынок и торг, здесь нет правых и виноватых. Хоккеист должен получить то, что ему полагается согласно документам. Не хотите? Решайте вопрос и договаривайтесь.

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