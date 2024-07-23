Реально ли, что Кузнецов может оказаться в России не в СКА? Главные трансферные слухи КХЛ

Продолжаем нашу традиционную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке по-прежнему с избытком. По-прежнему много обсуждений вокруг Евгения Кузнецова и Александра Барабанова, а в московском «Динамо» продолжают ждать Никиту Гусева даже после прихода Макса Комтуа.

Кузнецов может оказаться не в СКА?

Теоретически — да, практически — на 99,9% нет, если не случится какого-то невероятного форс-мажора. В родном «Тракторе» готовы сделать Евгению отличное предложение, появились слухи об интересе со стороны «Ак Барса», но теперь уже бывший форвард «Каролины» перебирается в Санкт-Петербург. Как его будут вписывать в платёжную ведомость армейцев — другой вопрос, однако для КХЛ приезд Кузнецова — огромное усиление: как имиджевое, так и в плане мастерства. Звёзд такого калибра лиге сейчас не хватает. Так что в скором времени стоит ждать официальных новостей об очередном громком трансфере команды Романа Ротенберга. Устные договорённости давно достигнуты, осталось всё оформить документально.

Дела московского «Динамо»

Продолжает активно работать спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин. Клуб необычно анонсировал подписание нового американского вратаря Хантера Миски, выложив в социальные сети оригинальное оформление шлема будущего новичка. Кстати, в шорт-листе команд КХЛ, в том числе и «Динамо», давно есть канадский вратарь Мэтт Томкинс, но его приезд в очередной раз откладывается.

Что касается Никиты Гусева, то информация, что форвард вернётся в Россию лишь в ноябре-декабре, не соответствует действительности. В этом вопросе ничего не изменилось: хоккеист ждёт предложений из НХЛ, однако в случае их отсутствия до старта регулярного чемпионата КХЛ подпишет соглашение с бело-голубыми. Развязка в ситуации с Никитой должна наступить в ближайшее время, так как тренерский штаб «Динамо» хочет видеть Гусева в расположении своей команды с начала предсезонного сбора, который стартует 1 августа в Минске.

А что будет с Ильёй Коноваловым, справедливо спросите вы? Ему было сделано квалификационное предложение, которое голкипер не принял. На данный момент он находится в статусе ограниченно свободного агента, что затрудняет его возможный обмен. В начале межсезонья к голкиперу проявлял интерес «Адмирал», но игрок выступил против переезда во Владивосток. Летом проходила информация о возможном обмене голкипера в минское «Динамо», однако теперь уже два клуба не смогли договориться о сумме компенсации, после чего переговоры застопорились. Сейчас у Коновалова остаётся очень мало вариантов на рынке, и сам игрок в последнее время всё больше склоняется к мысли об изменении своего отношения к переезду во Владивосток.

Илья Коновалов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Барабанов точно в «Ак Барсе»?

Здесь, как и в случае с Кузнецовым, на 99,9% всё решено. Если Кузнецов отправляется в СКА, то Барабанов с огромной долей вероятности подпишет соглашение с «Ак Барсом». При этом не будем забывать, что казанцам нужно «скинуть» контракты Войнова, Евгения Свечникова (который хочет вернуться в Америку), а также Райли Барбера, о чём наше издание сообщало ранее. У генерального менеджера клуба Марата Валиуллина уйма работы. Но нет никаких сомнений, что Барабанов, как и Кузнецов, не останется в Америке, а вернётся в Россию. Время давно пришло.

Лабейта в «Металлурге» не будет

Ещё по ходу прошлого сезона в Магнитогорске активно охотились за американским нападающим «Барыса» Джозефом Лабейтом. При этом в Астане готовы были рассмотреть предложение, а уже сейчас подписать неограниченно свободного американского агента команде Андрея Разина вообще проще простого. Однако, по моей информации, Лабейта в Магнитогорске точно не будет. Топовым приобретением уральцев стало подписание контракта с бывшим форвардом «Витязя» Скоттом Уилсоном. На этом их трансферная кампания завершена.

У Хенкеля и Минска проблемы

В чём же они заключаются? Объясняем. Белорусскому игроку предложили подписать новый контракт с понижением и на долгий срок, но он не согласен. Хенкель оказался в минском «Динамо» после обмена из «Барыса», однако перед этим, как помним, Кристиан играл в Казани, где ему прилично «насыпали». Логично, что Хенкель хочет получать то, что ему положено, а Минск пытается сбить эту зарплату. Это — чистый рынок и торг, здесь нет правых и виноватых. Хоккеист должен получить то, что ему полагается согласно документам. Не хотите? Решайте вопрос и договаривайтесь.