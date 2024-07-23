«Овечкин всё ещё на коне». Как Америка отреагировала на битву КХЛ и НХЛ в «Матче года»?

20 июля состоялся праздник хоккея — «Матч года». Несмотря на некоторые проблемы, связанные с организацией — а вернее, реализацией этой организации, сама встреча подарила массу ярких моментов и много интересного хоккея.

Спустя месяц после финала Кубка Стэнли и за полтора месяца до старта регулярного чемпионата КХЛ этот матч стал глотком свежего хоккейного воздуха. Да и тем более — когда ещё можно увидеть столько суперзвёзд, которые не просто выходят покрасоваться, как на Матчах звёзд, а реально стараются?!

Эта встреча к тому же привлекла внимание и Северной Америки. Ряд журналистов высказались о «Матче года», о ярких моментах и персонах встречи. Как же они отреагировали на такое шоу?

«Овечкин устроил настоящий праздник»

Издание The Hockey News оценило игру капитана команды НХЛ и «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Капитан «Вашингтона» Алекс Овечкин всё ещё на коне.

38-летний хоккеист вышел на лёд в субботу и устроил шоу в Москве на Матче всех звёзд между лучшими игроками НХЛ и КХЛ.

Играя с Артемием Панариным, Евгением Малкиным и другими знакомыми лицами, Овечкин быстро принялся за работу, пробив вратаря на первой минуте встречи. Гол был забит после мгновенного броска из левого круга после передачи Панарина — в классической манере Ови.

Он также устроил настоящий праздник, раскачивая толпу со скамейки запасных», — говорится в сообщении.

Журналист Russian Machine Never Breaks Крис Серулло также пристально следил за игрой Ови.

«Кистевой бросок Алекса Овечкина, похоже, уже находится в форме, словно сейчас середина сезона.

Великая восьмёрка зашнуровала коньки для летней встречи, возглавив команду российских звёзд НХЛ против лучших игроков КХЛ на «ЦСКА-Арене» в Москве в субботу. Товарищеский матч, названный «Матчем года», был организован главным образом звездой «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и новым защитником ХК «Юта» Михаилом Сергачёвым.

Овечкин открыл счёт в матче всего на 23-й секунде первого периода. Он отпраздновал гол вместе с бывшим товарищем по «Вашингтону» Дмитрием Орловым, а затем вернулся на скамейку запасных, где ещё больше раскачал толпу.

Капитан «Кэпиталз» в шлеме с логотипом «столичных» и перчатках цвета команды катался в одном звене с Панариным и центральным нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

Михаил Бердин и Александр Овечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Овечкин и Малкин, у которых когда-то была вполне реальная вражда, в шутку поругались уже в первом перерыве», — написал Серулло.

«Кажется, россияне как минимум знают, как воспитать вратарей высочайшего уровня»

Журналист Colorado Hockey Now Эван Раваль сосредоточил внимание на игре 21-летнего вратаря Ильи Набокова. Этим летом голкипера «Металлурга» и героя плей-офф КХЛ — 2024 задрафтовал «Колорадо». Набоков ушёл во втором раунде под общим 38-м номером.

«Самые яркие хайлайты хоккея в июле? И это имеет отношение к «Колорадо»? Что именно происходит? Что ж, это благотворительный матч между звёздами КХЛ и звёздами НХЛ.

В субботу состоялся благотворительный матч, объединивший две лиги, во многом благодаря Михаилу Сергачёву из «Юты» и Артемию Панарину из «Нью-Йорка». Оба помогли организовать матч и спонсировали его через свои фонды.

Эти двое, очевидно, выступали за команду НХЛ, но в составе КХЛ был проспект «Колорадо» Илья Набоков. 21-летний хоккеист встал в ворота в третьем периоде и помог своей команде удержаться на плаву, чтобы одноклубники смогли зацепиться за игру и сравнять счёт. Матч закончился со счётом 8:8, а Набоков пропустил всего один гол, который был забил после буллита нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича.

В последнее время у нас много контента о Набокове, потому что, откровенно говоря, больше не о чем говорить. После матча Илья рассказал журналистам о встрече с Сергеем Бобровским, а также о том, когда он может приехать в НХЛ. Как и в большинстве встреч наподобие Матча звёзд, здесь особо не играли в защите, и любое нарушение немедленно приводило к буллиту. После окончания встречи обе стороны провели быструю серию буллитов, но победитель так и не был определён.

В хайлайтах вы увидите, как Набоков очень усложняет жизнь Артемию Панарину, который завершил сезон в НХЛ со 120 очками. Илья останавливает Хлебушка во время буллита, он делает это ещё несколько раз в ходе матча, а затем берёт верх над звездой «Рейнджерс» в серии буллитов. Вы также увидите, как Набоков сделал несколько хороших сейвов после бросков нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко.

Это лучшее из хоккейных хайлайтов июля, так что наслаждайтесь», — написал Раваль.

Кроме того, журналист Colorado Hockey Now поразмышлял о том, какого игрока «Эвеланш» смогли похитить на драфте.

«В опросе, проведённом ESPN несколько месяцев назад, игроки и руководители лиги выбрали лучших вратарей НХЛ. Результаты? Четверо из девяти лучших оказались российскими голкиперами, один из которых только что помог своей команде выиграть Кубок Стэнли. Кажется, они как минимум знают, как воспитать вратарей высочайшего уровня.

Нашли ли «лавины» «следующего» на драфте НХЛ — 2024? После того как он привёл свою команду к Кубку Гагарина и «засушил» игроков НХЛ в благотворительном матче на выходных, ажиотаж вокруг выбора «Колорадо» во втором раунде, Ильи Набокова, похоже, достиг рекордно высокого уровня.

Илья Набоков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К его чести, 21-летний игрок преуменьшает значение матча. Он знает, что не все играли на полных скоростях», — написал Эван.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд обратил своё внимание на суперприём Панарина в разгар матча.

«Видео с Артемием Панариным стало вирусным благодаря невероятному приёму, который он опробовал в благотворительном матче-столкновении российских звёзд КХЛ и НХЛ.

Панарин попробовал сделать «Мичиган» при выходе один на один, подхватив шайбу крюком клюшки, а затем с разворота швырнув её в сторону ворот. Звезда «Рейнджерс» не забил, но попытка была сногсшибательной.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч года. Суперзвёзды хоккея». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Шайба после броска Панарина прошла мимо цели, но то, что он реализовал этот приём в игровой ситуации, впечатляло. Ему также удалось сохранить бросок в рамках закона, поскольку его клюшка оставалась ниже уровня перекладины во время разворота. Это означает, что когда-нибудь этот ход можно будет попробовать в матче НХЛ, если у кого-то из игроков хватит смелости попробовать его», — написал Оланд.