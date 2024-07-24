Наведут шороху. 5 новых сочетаний в командах НХЛ, за которыми нужно будет понаблюдать

Основная работа на дедлайне для клубов НХЛ завершена. Кому надо было, тот укрепился, поэтому за 2,5 месяца до начала регулярного чемпионата мы можем рисовать, как будут выглядеть команды и на что претендовать. Но сегодня мы сузим диапазон рассуждений и подумаем, какие новые звенья вырисовываются на бумаге.

Гюнцель — Пойнт — Кучеров

Статистика в регулярном чемпионате в прошлом сезоне:

Джейк Гюнцель – 67 матчей, 77 (30+47) очков

Брейден Пойнт – 81 матч, 90 (46+44) очков

Никита Кучеров – 81 матч, 144 (44+100) очка

Это сочетание на данный момент является самым любопытным и интригующим. А по итогам следующего сезона вполне может стать и самым результативным. Правда, чтобы приход Гюнцеля стал возможным, пришлось расстаться со Стивеном Стэмкосом, который провёл 16 сезонов в составе «молний». Но этот размен в нынешних реалиях выглядит как выигрышный. «Тампа» получила игрока, который идеально по духу игры подходит игровичкам Пойнту и Кучерову. Брейден и Никита неизменно прокачивают любого, кто ступает с ними на лёд, Хагель и Пол в прошлом сезоне это отлично доказали.

Джейк Гюнцель Фото: AP/TASS

В качестве недостатка можно было бы выделить перенасыщение атакующего потенциала, но Пойнт это тот нападающий, который способен развязать руки двум элитным крайним.

Маршессо — Стэмкос — Евангелиста

Статистика в регулярном чемпионате в прошлом сезоне:

Джонатан Маршессо – 82 матча, 69 (42+27) очков

Стивен Стэмкос – 79 матчей, 81 (40+41) очко

Люк Евангелиста – 80 матчей, 39 (16+23) очков

Многие североамериканские коллеги предварительно отправляют экс-капитана «Тампы» на край, но никто в «Нэшвилле», кроме О'Райлли, не способен выполнять функции центрального нападающего на уровне Стивена. Да, статистика Стивена точно просядет, потому что при игре в большинстве на противоположном фланге у него больше не будет Никиты Кучерова, который блестящими поперечными передачами снабжал канадца в последние годы. Но жаловаться на потенциальных партнёров в виде предпоследнего обладателя «Конн Смайт Трофи» и молодого таланта, который должен сделать ещё больший рывок – грех.

Результативный фурор будущее второе сочетание «хищников» наверняка не произведёт, но отыграть на уровне первого — с О'Райлли и Форсбергом — должно.

Скиннер — Драйзайтль — Арвидссон

Статистика в регулярном чемпионате в прошлом сезоне:

Джефф Скиннер – 74 матча, 46 (24+22) очков

Леон Драйзайтль – 81 матч, 106 (41+65) очков

Виктор Арвидссон – 18 матчей, 15 (6+9) очков

Старые проблемы «Эдмонтона» исходили из того, что топовых нападающих в команде всегда хватало на одно-полтора звена. Именно поэтому каждый тренер «Ойлерз» проявлял качество тактического гения в момент, когда команда уступала в счёте – перемещал Драйзайтля к Макдэвиду. На этом идеи будто бы и заканчивались. Теперь «нефтяники» неожиданно решили эту проблему, подобрав с обочины Джеффа Скиннера, которого «Баффало» выставил на драфт отказов. А также взяв себе Виктора Арвидссона, за последние три года натерпевшегося от канадской команды немало.

Джефф Скиннер Фото: AP/TASS

Ноблох вряд ли тронет первое звено с Макдэвидом, Хайманом и Нюджент-Хопкинсом, так что этот вариант второго звена выглядит почти доподлинным. «Эдмонтон», выстроив такое звено, получит большой шанс на второй длинный плей-офф подряд. О перспективах в борьбе за Кубок Стэнли пока тактично умолчим.

Тарасенко — Комфер — Кейн

Статистика в регулярном чемпионате в прошлом сезоне:

Владимир Тарасенко – 76 матчей, 55 (23+22) очков

Джей Ти Комфер – 77 матчей, 48 (19+29) очков

Патрик Кейн – 50 матчей, 47 (20+27) очков

Тарасенко и Кейн в середине 2010-х часто противостояли друг другу, играя внутри Центрального дивизиона. Но теперь во второй раз за три последних сезона станут одноклубниками. Вояж в Нью-Йорк не вышел успешным, однако позиции вингеров во втором сочетании перспективного «Детройта» они должны закрыть. Списывать обоих со счетов затея утопическая, особенно это касается Кейна, который провёл прошлый год выше ожиданий.

Центральным в их звене может стать как Комфер, который преимущественно играл с Патриком в прошлом году, так и Копп, способный связывать талантливых крайних. Единственный нюанс состоит в том, насколько Тарасенко будет комфортно играть не на профильной позиции. Но, кажется, Владимир привык к ней ещё во «Флориде».

Бедард — Терявяйнен — Курашёв

Статистика в регулярном чемпионате в прошлом сезоне:

Коннор Бедард – 68 матчей, 61 (22+39) очко

Теуво Терявяйнен – 67 матчей, 53 (25+28) очка

Филипп Курашёв – 75 матчей, 54 (18+36) очка

В стане «Блэкхоукс» всё внимание на себя забирает Коннор Бедард, что откровением ни для кого не является. Поэтому поговорим немного о Филиппе Курашёве, который немного остановился в одной точке развития, но в последнем сезоне сделал-таки шаг вперёд, в том числе благодаря вышеупомянутому Коннору. Оснований разбивать эту связку не просматривается, в ней заложено будущее «Чикаго».

Лучшим претендентом на место третьего выглядит Терявяйнен, который вернулся к истокам своей североамериканской карьеры. С учётом ещё незрелой игры Бедарда на позиции центрального (речь про возвращение в оборону и вбрасывания) Теуво мог бы занять это место, так как в этих элементах прилично поднатаскался в «Каролине» Бриндамора.