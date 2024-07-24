«Он заслуживал больше внимания всей Америки». Контракты трёх россиян — в топе лучших в НХЛ

Команды НХЛ продолжают работать над своими составами и контрактами для игроков. Но вместе с тем всё ещё проводятся анализ и оценка предыдущих соглашений. Причём не только командами.

The Athletic выпустил вторую часть рейтинга самых эффективных контрактов в сезоне-2023/2024. Ранее наши североамериканские коллеги выпустили топ лучших соглашений в каждом клубе Восточной конференции. На этот раз пришла очередь Западной.

И в новый рейтинг попали сразу три россиянина. А Макдэвид, Маккиннон и Драйзайтль не попали даже в топ-2 в своих командах!

Кто же оказался в топе на Западе? Что журналисты рассказали о россиянах? Разбираемся.

Правила

Вот как обозреватель The Athletic Харман Дайал описывает свой подход к определению лучших контрактов. Правила отличаются от того, что было в случае с выявлением худших соглашений.*

«В качестве мерки мы использовали комплексный показатель производительности, который учитывает такие факторы, как количество очков, ведение игры, влияние на игру в защите, заработанные удаления, блокированные броски, вбрасывания, эффективность игры в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — сколько должен стоить вклад этого игрока, — и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

Контракты новичков не учитывались.

Рейтинг игроков будет рассчитываться пропорционально 82 матчам на случай, если они пропустили какое-то время из-за травм. При этом анализироваться будут только хоккеисты, сыгравшие более 50 встреч; вратари не учитывались.

Модель иногда переоценивает рыночную стоимость игроков второго плана. В ситуациях, когда я чувствовал очевидный и вопиющий недостаток в результатах модели для «лучшего» по своей ценности контракта в этом сезоне, я менял тактику и выбирал другого игрока.

Бонусы хоккеистов не учитываются.

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

Игроки, которые сменили команду в середине сезона или в межсезонье, не были включены в список», — написал журналист.

*поскольку Дайал использовал модель другого журналиста The Athletic Дома Лущишина — сложную систему подсчёта, мы упростили некоторые моменты, чтобы было легче разобраться в правилах.

«Миннесота»

Несмотря на всю «объёмность» контракта, Кирилл Капризов занял второе место среди «дикарей».

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Йоэль Эрикссон Эк $ 5,25 млн 5 Кирилл Капризов $ 9 млн 2 Юнас Бродин $ 6 млн 4 Райан Хартман $ 1,7 млн 0 (новый контракт на три года и $ 4 млн за сезон) Зак Богосян $ 850 тыс. 0 (новый контракт на два года и $ 1,25 млн за сезон)

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Йоэль Эрикссон Эк.

Эрикссон Эк увеличивал свою производительность пять сезонов подряд, в том числе в кампании-2023/2024, в которой он впервые пробил отметку в 30 голов. Добавьте такую сильную игру в атаке к его превосходному таланту игры в защите, когда надо закрыться и защитить результат, — и вы получите одного из лучших двусторонних центральных нападающих НХЛ за $ 5,25 млн под потолком зарплат.

Кириллу Капризову помешали тяжёлые последствия травмы в начале сезона, но он возродил своё голевое чутьё, забросив колоссальные 38 шайб и набрав 71 очко в последних 46 матчах. Жаль, что «дикари» выступили неудачно, потому что доминирование Капризова заслуживало большего внимания всей страны.

В защитной линии Юнас Бродин остаётся лучшим игроком команды. Зак Богосян проводил почти 18 минут за матч — самый высокий средний показатель для него с сезона-2018/2019 — и показал себя, играя в защите жёстко и ответственно всего за $ 850 тыс.

Райан Хартман нестабилен и может пересечь черту, получив необязательное удаление, но трудно выступать против 21 гола и 45 очков за цену менее $ 2 млн. Настоящие испытания начнутся в следующем сезоне, когда вступит в силу его новый контракт на $ 4 млн в год», — написал Дайал.

«Сент-Луис»

В «Сент-Луисе» сложилась интересная картина. Несмотря на то что контракт Томаса технически только третий по своей эффективности, журналист The Athletic назвал лучшим именно его.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Скотт Перунович $ 775 тыс. 0 (ограниченно свободный агент) Павел Бучневич $ 5,8 млн 1 Роберт Томас $ 8,125 млн 7

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Роберт Томас.

«Блюзменам» в сезоне-2023/2024 не хватило хоккеистов, которые сыграли бы существенно лучше, чем должны согласно своим зарплатам. Роберт Томас был исключением. Он набрал 86 очков, отработал одни из самых сложных для своей команды минуты в защите (успешнее всех остальных нападающих НХЛ) и легко вышел победителем – с ним на площадке «Блюз» при игре пять на пять забили на 18 голов больше, чем соперники. Томас — один из самых недооценённых центральных нападающих первой тройки в НХЛ, а его зарплата $ 8,125 млн начинает выглядеть дружелюбно для команды.

Наша модель хорошо оценивает Скотта Перуновича, потому что в равных составах «Сент-Луис» с ним на льду забивал больше, чем пропускал, но визуально он испытывал больше проблем, чем можно было бы подумать, если судить по статистике. У миниатюрного атакующего защитника достаточный потенциал, чтобы заслужить ещё один шанс оправдать ожидания в НХЛ, но у него есть возможности для развития своей игры в обороне.

Павел Бучневич – отличный крайний нападающий, но его влияние, о котором судят по статистике, вероятно, преувеличено из-за того, что он проводит так много времени в звене Томаса. Бучневич — очень талантливый игрок с дружественным для команды кэпхитом, но двигателем этой тройки в прошлом сезоне явно был Томас», — написал Дайал.

Павел Бучневич Фото: AP/TASS

«Виннипег»

Журналист в составе «реактивных» отметил и похвалил Владислава Наместникова.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джош Моррисси $ 6,25 млн 4 Дилан Демело $ 3 млн 0 (неограниченно свободный агент) Владислав Наместников $ 2 млн 1 Адам Лаури $ 3,25 млн 2 Николай Элерс $ 6 млн 1

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Джош Моррисси.

Огненный прорыв Джоша Моррисси, набравшего 76 очков в сезоне-2022/2023, заставил многих задуматься, что же будет дальше. Он уже стал полноправным защитником-звездой или впереди его ждёт регресс? Доминирование Моррисси в сезоне-2023/2024, в котором он набрал 69 очков и показал блестящую результативность — 1,74 гола за час игрового времени в формате пять на пять, совершенно ясно показало, что он настоящий высококлассный защитник №1 с потрясающим завершением и что он имеет один из лучших контрактов во всей НХЛ. Его партнёр Дилан Демело также заслуживает похвалы, хотя его основные показатели, вероятно, завышены из-за усердной работы Моррисси в качестве двигателя игры.

Владислав Наместников – бесценный форвард-пахарь. Он хорошо играет в защите, убивает меньшинство, ещё и набрал 37 очков.

Адам Лаури – один из лучших центрфорвардов третьего звена в НХЛ. Он расцвёл в роли оборонительного нападающего, который «засушивает» игру, когда нужно. Адам играет в подлой силовой манере, а его звено забило на 17 голов больше соперников при игре пять на пять в этом сезоне.

Талантливый, но недостаточно играющий, Николай Элерс забил 25 голов и набрал 61 очко при разумном кэпхите в $ 6 млн. До того, как он станет свободным агентом, остался год, поэтому «Джетс» нужно решить, является ли он частью долгосрочного будущего клуба или нет.

Габриэль Виларди пропустил немало матчей, но он заслуживает любви за то, что забил 22 гола в 47 матчах за чуть менее $ 3,5 млн», — написал журналист.

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Отметим несколько интересных результатов в других командах.

«Колорадо»

В стане «Эвеланш» лучшим стал… не Натан Маккиннон! Хотя канадец провёл космический сезон, его контракт оказался лишь третьим по эффективности в команде.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джонатан Друен $ 825 тыс. 0 (НСА) Девон Тэйвз $ 4,1 млн 0 (новый контракт на семь лет и $ 7,25 млн за сезон) Натан Маккиннон $ 12,6 млн 7 Логан О’Коннор $ 1,05 млн 1 Кейл Макар $ 9 млн 3

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Джонатан Друен.

Джонатан Друен был самым эффективным игроком в плане денежных затрат на каждое его очко в НХЛ (исключая хоккеистов на контрактах новичка), набрав рекордные для себя 56 баллов при зарплате $ 825 тыс.

Контракт Девона Тэйвза с кэпхитом $ 4,1 млн за последние четыре года стал огромным конкурентным преимуществом. Однако он всё равно должен получить хорошую прибавку по своему следующему соглашению ($ 7,25 млн в год), что с учётом растущего потолка зарплат всё равно выглядит благоприятно для команды.

На национальном уровне создаётся впечатление, что последствиям травмы Логана О'Коннора, завершившей его сезон, не было уделено достаточного внимания. Быстрый 27-летний нападающий превосходно убивал меньшинство, был ключевым хоккеистом-двигателем игры в третьем звене и шёл по графику на 18 голов, прежде чем получил травму — он был незаметным героем с кэпхитом $ 1,05 млн», — отметил журналист.

«Эдмонтон»

Лидер и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид и вовсе не попал в топ-3. Как и Леон Драйзайтль.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Эван Бушар $ 3,9 млн 1 Зак Хайман $ 5,5 млн 4 Маттиас Экхольм $ 6,25 млн 2 Коннор Макдэвид $ 12,5 млн 2 Леон Драйзайтль $ 8,5 млн 1

«Лучший контракт в сезоне-2023/2024: Эван Бушар.

Контракты-мостики для молодых звёзд могут быть палкой о двух концах, и Бушар – потрясающий пример этого. С одной стороны, это безумие, что у «Ойлерз» есть высококлассный защитник №1 за $ 3,9 млн в год. С другой стороны, у них остался всего лишь год такой роскоши, прежде чем элитные статистические показатели Бушара принесут ему огромные деньги.

Зак Хайман — один из лучших игроков, приобретённых на правах свободного агента за всю историю: он забил 54 гола, несмотря на то что ему платят как заурядному игроку второго звена. Он мог бы так же легко получить корону игрока с лучшим контрактом в «Ойлерз» в сезоне-2023/2024.

Говоря о монументальных приобретениях, надо отметить двусторонние навыки Маттиаса Экхольма, имеющие важное значение для защитной линии «Ойлерз». Его игра открыла лучшую версию Бушара.

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Представим результаты остальных клубов Запада.

«Анахайм»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Радко Гудас $ 4 млн 2 Фрэнк Ватрано $ 3,65 млн 1 Урхо Вааканайнен $ 850 тыс. 0 (ОСА) Бретт Лисон $ 775 тыс. 0 (ОСА)

«Аризона»/«Юта»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Юусо Вялимяки $ 1 млн 0 (ОСА) Шон Дурзи $ 1,7 млн 0 (ОСА) Ник Бьюгстад $ 2,1 млн 1 Матиас Маччелли $ 3,425 млн 2 Джек Макбэйн $ 1,599 млн 1

«Калгари»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Блейк Коулман $ 4,9 млн 3 Назем Кадри $ 7 млн 5 Маккензи Уигар $ 6,25 млн 7 Егор Шарангович $ 3,1 млн 1 Мартин Поспишил $ 775 тыс. 0 (новый контракт — $ 1 млн на два года)

Егор Шарангович Фото: Zuma/TASS

«Чикаго»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джейсон Дикинсон $ 2,65 млн 0 (новый контракт — $ 4,25 млн на два года)

«Даллас»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Миро Хейсканен $ 8,45 млн 5 Мэтт Дюшейн $ 3 млн 0 (НСА) Джо Павелски $ 3,5 млн 0 (НСА) Джейсон Робертсон $ 7,75 млн 2 Крэйг Смит $ 1 млн 0 (НСА)

«Лос-Анджелес»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Мэтт Рой $ 3,15 млн 0 (НСА) Тревор Мур $ 4,2 млн 4 Майки Андерсон $ 4,125 млн 7 Адриан Кемпе $ 5,5 млн 2 Кевин Фиала $ 7,875 млн 5

«Нэшвилл»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Роман Йози $ 9,059 млн 4 Томми Новак $ 800 тыс. (новый контракт на $ 3,5 млн за сезон и три года) Густав Нюквист $ 3,185 млн 1 Александр Каррье $ 2,5 млн 0 (НСА) Райан О’Райлли $ 4,5 млн 3

«Сан-Хосе»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Фабиан Зеттерлунд $ 1,45 млн 1

«Сиэтл»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Винс Данн $ 7,35 млн 3 Брайан Дюмулен $ 3,15 млн 1 Ээли Толванен $ 1,45 млн 0 (ОСА) Джаред Макканн $ 5 млн 3 Оливер Бьёркстранд $ 5,4 млн 2

«Ванкувер»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Куинн Хьюз $ 7,875 млн 3 Дакота Джошуа $ 825 тыс. 0 (НСА) Нильс Хёгландер $ 1,1 млн 1 Филип Гронек $ 4,4 млн 0 (ОСА) Пиус Зутер $ 1,6 млн 1

«Вегас»