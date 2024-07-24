«Трактор» расстался с Бурдасовым, «Филадельфия» представила Мичкова. Итоги дня в хоккее

В СКА будет работать чемпион мира по дзюдо, агент объяснил, почему Прохоркин до сих пор без клуба.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 июля 2024 года.

Чемпион мира по дзюдо вошёл в тренерский штаб СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в телеграм-канале сообщил, что в тренерский штаб клуба с берегов Невы вошёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира — 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Арман Адамян.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

«Это было бы шоком». Журналист сайта НХЛ — о возможном уходе Шестёркина из «Рейнджерс»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен оценил шансы на то, что «Нью-Йорк Рейнджерс» и российский голкипер Игорь Шестёркин не смогут договориться о новом контракте и хоккеиста обменяют.

«О боже. Нет никаких шансов, что это произойдёт. Этого не произойдёт. Это было бы шоком, если бы это случилось. «Рейнджерс» придут к соглашению с Шестёркиным о контракте, который вступит в силу в начале сезона-2025/2026. У него всё ещё остаётся один год по его текущему контракту. Вратарь — лучший и самый важный игрок в Нью-Йорке. Ему 28 лет. Он, возможно, лучший вратарь в НХЛ. Он сыграл всего 213 игр в регулярке. Ему ещё много предстоит пройти в свои лучшие годы. Шестёркин это знает. «Рейнджерс» это знают. Он не захочет слишком много денег и большого срока контракта. Игорь захочет того, что диктует рынок, и он имеет право на это.

Когда он подпишет свой следующий контракт, то, скорее всего, станет самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ. Возможно, он ждёт, когда Джереми Свейман подпишет контракт, чтобы знать условия его соглашения и кэпхит. Шестёркин более опытный вратарь, чем Свейман, и захочет превзойти условия, которые получит голкипер «Бостон Брюинз». Спешить некуда. В идеале «Рейнджерс» должны заключить с ним сделку до начала сезона, чтобы не возникало вопросов о его будущем, но, если этого не произойдёт, это не значит, что начнётся паника. У «Рейнджерс» и Шестёркина ещё есть время», — написал Розен.

«Филадельфия» представила Матвея Мичкова

В Филадельфии (США) прошла официальная презентация новичка «Филадельфии Флайерз», 19-летнего российского таланта Матвея Мичкова.

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «лётчиков», поделился в соцсетях главным моментом мероприятия. Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

Материалы по теме Мичков провёл первую тренировку на льду в «Филадельфии»

Нападающий Антон Бурдасов покинул «Трактор»

Форвард Антон Бурдасов покидает «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым — это необходимая мера для «Трактора», учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договорённость. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

Агент Шуми Бабаев рассказал, почему Прохоркин до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина, рассказал, почему форвард до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ.

— Леонид Вайсфельд заявил, что Николай Прохоркин подписал бы контракт по щелчку пальцев, но тут вопрос денег. Он прав?

— Ни с одним клубом мы не дошли до финансовых вопросов. Поэтому это всё неправда, это инсинуации.

— А что тогда мешает Прохоркину подписать контракт?

— Было понятно, что клубы будут в первую очередь пытаться взять иностранцев. Почему-то в них верят больше и думают, что они для них лучше. Но это их выбор. Посмотрим, времени ещё много, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В 26 встречах регулярки за «Авангард» Прохоркин записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.