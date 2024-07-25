«Они поступили по-свински». Правильно ли «Трактор» обошёлся с Бурдасовым?

О том, что Антон Бурдасов покинет «Трактор» в это межсезонье, было известно уже достаточно давно. Правда, в отличие от Вадима Шипачёва, который о грядущем обмене из «Ак Барса» узнал от казанских кассирш, известия о скором уходе едва ли встретили 33-летнего нападающего в каком-либо из магазинов Челябинска — по словам генерального менеджера «медведей» Алексея Волкова, агент Бурдасова Шуми Бабаев ещё весной узнал, что на его клиента в родном городе больше не рассчитывают.

Итоговое расторжение договора в этой ситуации выглядело единственным возможным вариантом. Миссия обменять опытного форварда была для Волкова заведомо невыполнимой — в «наследство» от высшего начальника Ивана Савина ему досталась задача избавиться от огромного контракта, который ещё на момент подписания казался уж слишком большим. При всём уважении к Бурдасову, для игрока, который никогда не был геймченджером, его зарплата в условиях потолка была завышенной — неудивительно, что сейчас не нашлось клуба, который был бы готов принять его за такие деньги.

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым — это необходимая мера для «Трактора», учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договорённость. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — прокомментировал уход Бурдасова Волков.

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Вот только действительно ли расставание с нападающим было необходимой мерой? Неужели Бенуа Гру с момента своего назначения в мае меньше чем за месяц успел убедиться, что Бурдасов решительно не подходит под его систему игры? Неужели 35-летний защитник Кэмпфер нужен «Трактору» больше, чем второй снайпер команды в прошлом сезоне — и это при том, что по среднему игровому времени Антон входил лишь в топ-9? В Челябинске собственноручно сплавили игрока, который мог забросить свои 20 шайб — статистика, конечно, не космическая, но таких хоккеистов в столице Южного Урала можно пересчитать по пальцам одной руки.

При этом независимо от суммы контракта найти адекватную замену Бурдасову сейчас будет невероятно сложно, да и не похоже, что в клубе планируют этим заниматься. Возможно, конечно, в «Тракторе» рассчитывают на снайперские способности Дилана Сикуры, который однажды настрелял 33 шайбы за одну регулярку в «Колорадо Иглз», но пока это кот в мешке. В то время как воспитанник местного хоккея был уже проверенным вариантом, да ещё и с правым хватом — спецбригаде большинства Антона точно будет не хватать.

Антон Бурдасов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Шуми Бабаев вскоре после новости о расторжении контракта резко прошёлся по руководству челябинцев: «Мы все этого ждали. Я ожидал, что они поступят по-свински и расторгнут контракт в последние дни. По-другому они и не могли поступить. Если взять статистику каждого игрока действующего состава команды, посчитать KPI, сыгранное время, количество денег, которые он зарабатывает, и набранные очки, то мы увидим, что Бурдасов – один из лучших. Поэтому все оправдания клуба — это смешно. Никаких проблем нет, это их решение. Однако они это сделали по-хамски и не по-человечески. Ладно, с этим будем разбираться позже. Но мир хоккея круглый, и посмотрим весной, когда их всех уволят оттуда».

Можно сколько угодно говорить, что Бурдасов не оправдывал свой ценник, однако, повторюсь, его контракт — ошибка руководства клуба. Сам же форвард играл в Челябинске примерно так, как от него этого и можно было ожидать при переходе — с одной стороны, никуда не делся его бросок, но при этом Антон и никогда не «рвал и метал», как от него требует экс-директор «Трактора» Андрей Баландин. Ни за 80 млн, о которых он говорит, ни за любую другую сумму.

Поступок клуба вполне тянул бы на жёсткий, но верный (почти) на все 100%, если бы на место Бурдасова челябинцы пригласили схожего по профилю и при этом более трудоспособного игрока или же взяли более статусного защитника, нежели постепенно приближающегося к пенсии Кэмпфера. Однако в итоге получается так, что к руководству «Трактора» у собственных болельщиков вновь, как и в ситуации с уходом Алексея Заварухина, будут вопросы. Тем более что официальная версия «игрок не подошёл тренеру» всё-таки выглядит очень неправдоподобно — Гру появился в Челябинске только в мае, а первые слухи о расторжении контракта с Бурдасовым пошли уже в середине апреля.

Очевидно, что дело здесь не в Гру и его отношении к форварду, с которым канадский специалист едва ли успел познакомиться лично — Антон стал нежеланной персоной в родной команде ещё до «новых требований». Вот только прямо об этом вряд ли кто-либо скажет.