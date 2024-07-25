«Не нужно везти непонятных иностранцев». Почему топовые россияне сидят без работы в КХЛ?

Нынешнее межсезонье в КХЛ — одно из самых удивительных и необычных за последние годы. Об это говорят все, включая агентов, тренеров, да и самих хоккеистов. Сложно вспомнить, когда на рынке свободных агентов в конце июля оставалось так много безработных мастеров с именем.

Судите сами: по-прежнему нетрудоустроены Прохоркин, Пашнин, Сошников, Бурмистров, Лукоянов, Киселевич, Макеев, Антипин, Чудинов, Телегин, Тимкин, Галиев, Шумаков, Якупов. Накануне без клуба остался Бурдасов, которого попросили на выход из «Трактора». И это мы не берём в расчёт динамовского вратаря Коновалова, защитника «Ак Барса» Войнова, форварда «Салавата» Шмелёва, нападающего СКА Галимова, которые пока на контрактах, но всем четверым пытаются найти новые варианты. Есть и другие, менее звёздные игроки, чьи агенты продолжают искать ребятам новые команды.

Конечно, есть ещё Евгений Кузнецов, Никита Гусев и Александр Барабанов, но все трое без проблем подпишутся в ближайшее время. Есть Илья Ковальчук, но, думается, его мы увидим на одной из административных должностей в «Спартаке».

В чём же заключаются главные причины столь насыщенного рынка неограниченно свободных агентов и сложных переговоров между сторонами игроков и представителями клубов? На самом деле, причин сразу несколько.

— Добавили двух легионеров непонятного качества, умножьте их на количество команд. Получается 46 человек. Пускай даже не все клубы воспользовались, но человек 30 всё равно наберётся. Вот вам и весь ответ. Главная причина — возвращение к лимиту на легионеров в пять человек. Причём к лимиту, когда команды берут того, кого хотят, а о качестве будут думать потом, — считает известный агент Шуми Бабаев.

— Сказывается ли жёсткий потолок зарплат?

— Нет, мы привыкли работать в условиях жёсткого потолка зарплат. Не вижу большой проблемы. В итоге всем ребятам найдём работу. Просто когда-то игроки пользовались, что суммы были выше предела, теперь у клубов такая ситуация, они сбивают цены. Таков рынок, он вполне нормальный, будем работать. Посмотрим, где окажутся легионеры, которым разрешили выступать в КХЛ. Хочу отметить, что я не против иностранцев, я именно за качественных игроков. Топовых, которые реально усилят лигу. Не нужно везти сюда непонятно кого. Проблемы в пяти легионерах нет, проблема в их качестве.

Возвращение к лимиту на легионеров в пять человек на самом деле является одной из ключевых причин. Да, можно и нужно говорить о конкуренции, но привозить в лигу необходимо действительно сильных иностранцев, которые будут стимулировать прогресс у нашей молодёжи. Для чего, например, в московское «Динамо» пригласили вратаря Миску и чем он лучше Коновалова или Моторыгина? Лучше бы попытались вернуть из-за океана Жеренко.

Или, к примеру, чем вам знаком новобранец «Нефтехимика» защитник Профака? Чему он может обучить прекрасную российскую молодёжь из «Реактора», которую нужно подтягивать к основному составу? Да, в Нижнекамске вполне могли и хотели видеть на этой позиции опытного игрока, но в таком случае место Киселевича или Чудинова этот иностранец точно забрал.

Если говорить про ужесточение потолка зарплат, то он определённое влияние на сложившуюся ситуацию тоже оказывает, однако точно не является главным фактором. Какое влияние? Например, многие хоккеисты с именем привыкли играть за большие деньги, а на существенное понижение зарплаты идти не хотят.

Кроме того, мы видим, что ставка Андрея Разина в «Металлурге» на молодёжь сыграла, поэтому мода на недорогих и голодных до побед россиян в лиге становится всё сильнее. Зачем платить много возрастным и опытным игрокам, когда, оказывается, можно комплектовать состав не только ими. И, что самое главное, добиваться результата.

Хоккеисты «Металлурга» с тренерским штабом Разина в плей-офф Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Я считаю, что это совокупность нескольких факторов. Безусловно, сыграл свою роль момент увеличения числа легионеров с трёх до пяти человек. С точки зрения жёсткого потолка зарплат могу сказать, что тот потолок, который есть, воспринимается всем агентским миром как сегодняшние реалии. У нас работает регламент, и мы отталкиваемся от него, — заявил мне ещё один крупный представитель агентского бизнеса Юрий Николаев.

— Каково ваше отношение к увеличению лимита?

— Что касается качества легионеров, то это всё в рамках понимания клубов. С моей точки зрения, порой возникают вопросы соотношения цены и качества приглашаемых иностранцев. Думаю, что российские игроки, которые сейчас не востребованы, но, надеюсь, на небольшой срок, не уступают в цене и качестве многим легионерам в КХЛ.