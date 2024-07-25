Босс чемпионского «Чикаго» — новый менеджер команды Макдэвида. Что теперь ждёт «Эдмонтон»?

Должность генерального менеджера в канадском клубе НХЛ — пост практически расстрельный. Боссы канадских команд сталкиваются с гигантскими ожиданиями, которые подогреваются болельщиками и прессой, при этом им обычно сложнее собирать состав, чем их американским коллегам. Игроки обычно не хотят ехать в Канаду из-за особенностей налогообложения, тех же высоких ожиданий, а также из-за более низкого уровня жизни.

«Эдмонтон» вышел в финал впервые за 18 лет, но не смог прервать ещё более длинную серию канадских команд без титула. После сезона стало известно, что «нефтяники» не продлят контракт с Кеном Холландом — как сообщали инсайдеры, желание расстаться у клуба и опытнейшего менеджера было обоюдным. Формально в межсезонье «нефтяники» вообще заходили без номинального главы хоккейных операций, но это не помешало им провернуть пару сильных трансферов для глубины. Однако теперь этот глава нашёлся — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и сын человека-легенды Стэн Боумэн.

Боумэн до недавнего времени был забанен НХЛ из-за скандала, связанного с Кайлом Бичем. В 2010-м руководство «Чикаго» фактически замяло факт сексуальных домогательств молодого игрока, которые произошли посреди оказавшегося чемпионским плей-офф. 1 июля лига разрешила Боумэну и Джоэлю Кенневилю вернуться к работе в НХЛ. Как заявил сам Боумэн во время своей первой пресс-конференции, перед назначением он провёл 15-минутный разговор с Бичем и назвал диалог «обнадёживающим» и «ободряющим».

Однако стоит отметить, что бывший генменеджер «Чикаго» ушёл из клуба ещё и на фоне спортивных неудач. В 2021-м «ястребы» свернули плавную перестройку, которую проводили в течение нескольких лет — инсайдеры сообщали, что лидеры команды Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз хотели продолжить борьбу за Кубок Стэнли. За одно межсезонье «Чикаго» усилилось Марком-Андре Флёри, Тайлером Джонсоном, а также отметилось масштабным обменом Сета Джонса, который получил огромный контракт. При всём этом «ястребы» на старте сезона проиграли 11 матчей из 12, что вскоре заставило их начать новую перестройку с чистого листа.

Стэн Боумэн Фото: nhl.com

Боумэна сложно назвать непосредственным архитектором «золотого» «Чикаго». Костяк команды, которая выиграла три Кубка Стэнли, по большей части был задрафтован или выменян до того, как Боумэн-младший был повышен до генменеджера. Возможно, этого повышения вообще бы не случилось, если бы предшественник Боумэна Дейл Тэллон не допустил бы досадной ошибки, направив квалификационные предложения игрокам чуть позже, чем следовало. Показательно, что бывший игрок «ястребов» Мартин Гавлат жёстко раскритиковал высшее руководство после отставки Тэллона.

С другой стороны, Боумэн смог вывести «ястребов» из краткой турбулентности, которая последовала после их первого Кубка из-за большого количества щедрых контрактов. «Чикаго» пришлось обменять нескольких значимых хоккеистов на драфт-пики и молодых игроков, но через пару лет обновлённая команда выиграла ещё два чемпионства. Среди задрафтованных при Боумэне игроков стоит отметить Эндрю Шоу, Теуво Терявяйнена и Брэндона Саада — в плей-офф-2015 все они были важными хоккеистами основного состава.

Однако с 2015-го в силу вступили новые контракты Кейна и Тэйвза — каждый из них получал по $ 10 млн в год в ту пору, когда потолок зарплат составлял $ 71,4 млн. «Чикаго» снова начал потолочные кульбиты, спихивая плохие контракты и отдавая молодых игроков в довесок, но стало получаться намного хуже. Приезд Артемия Панарина должен был дать «Чикаго» молодого и дешёвого игрока — получилось даже слишком хорошо, потому что Артемий выбил большие бонусы, которые ещё сильнее усложнили ситуацию клуба с потолком. После 2015-го «Чикаго» больше не выиграл ни одной серии плей-офф, только одну в ковидном плей-ин.

Поразительно, но главная проблема, которую Боумэну надо будет решать в «Эдмонтоне» — это как раз контракты двух лучших форвардов. Проблема в том, что любые проекции новых сделок Леона Драйзайтля ($ 8,5 млн, истекает через год) и Коннора Макдэвида ($ 12,5 млн, истекает через два года) не имеют даже близких аналогов. Их статистика в атаке выделяется на фоне резкого роста результативности НХЛ последних лет, а сам потолок в ближайшее время будет расти непривычно быстрыми для поражённой ковидом лиги темпами.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

Понятно, что «Эдмонтон» вряд ли потеряет Макдэвида — для Коннора в команде созданы все условия, и на скамейке стоит его тренер по юниорской лиге, и гендиректором команды является его бывший агент Джефф Джексон. Не всё так однозначно с Драйзатлем. Во-первых, его провальная игра в финале наверняка посеяла зерно сомнения в том, помощник ли он в дальнейших кубковых походах. Во-вторых, кружок претендентов на немца уже якобы есть, и «Рейнджерс» называются в числе тех команд, которые очень хотят заполучить настоящего первого центра.

Инсайдер Крис Джонстон писал в конце июня, что руководство «Эдмонтона» не хочет, чтобы немец уходил свободным агентом. Другой американский журналист Дэвид Паньотта недавно сообщил, что «Ойлерз» могут предложить Драйзайтлю краткосрочный контракт по сценарию Остона Мэттьюса, который получил от «Торонто» четырёхлетнюю сделку на $ 13,25 млн в год. Скидки сторона немца делать вряд ли будет — агент Леона недавно заявил, что последние три года его клиент играл «минимум на 30% лучше, чем его контракт». Несложные вычисления подводят нас к сумме минимальных требований в $ 11,05 млн, при этом «Эдмонтону» надо держать в уме хотелки Макдэвида. Одновременно продлить двух звёзд «нефтяники» не могут, с капитаном контракт можно заключить лишь через год.

Но прямо сейчас Боумэн принимает «Эдмонтон» в хорошей форме — пусть после обиднейшего поражения в финале, но в команде с сохранённым костяком. «Ойлерз» сохранили раскрывшихся в плей-офф ролевиков, а на рынке свободных агентов по довольно умеренной цене приобрели двух опытных вингеров для топ-6 — Виктора Арвидссона и Джеффа Скиннера. Теперь это хозяйство только не надо пустить по ветру — а новый босс «Ойлерз» как минимум показал, что сохранять нажитое он умеет.