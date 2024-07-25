КХЛ получит независимость от ИИХФ, Бурдасова не будет в «Авангарде». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 25 июля 2024 года.

«Баффало» определился с основным вратарём на годы вперёд

Укко-Пекка Луукконен является одним из редких игроков «Баффало» образца прошлого сезона, кто может занести себе предыдущий хоккейный год в актив. Финн не рассматривался ни мессией, ни даже кандидатом на пост основного вратаря, но постновогодний отрезок поднял его акции. Настолько, что голкипер даже обратился в арбитраж, так как не мог договориться с «клинками» о новом контракте. Но теперь это позади — Укко-Пекка подписал со своим клубом пятилетний контракт на общую сумму $ 23,75 млн. Посмотрим теперь, не был ли прошлый сезон кратковременной вспышкой.

Укко-Пекка Луукконен был выбран «Баффало» на драфте-2017 во втором раунде под общим 54-м номером. В прошедшем сезоне на счету голкипера 54 игры за «Сэйбрз» (из них 51 в стартовом составе) и 27 побед. В пяти матчах Луукконен сыграл «на ноль», в среднем пропуская 2,57 шайбы за игру при 0,91% отражённых бросков.

Бурдасова не будет в «Авангарде»

Дальнейшая судьба Антона Бурдасова после расторжения контракта с «Трактором» так и не прояснилась. Многие эксперты начали водить вилами по воде, прикидывая, куда может занести опытного снайпера. 25 июля стало известно, что таковым клубом не станет омский «Авангард». Об этом сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.

Владимир Путин даровал свободу КХЛ

25 июля стало известно, что президент РФ подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг.

Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

Таким образом, благодаря данным поправкам КХЛ сможет стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Чуть позже стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Официально это произойдёт 1 августа.

Представлены составы прощального матча Сергея Мозякина

27 июля в Магнитогорске пройдёт прощальный матч Сергея Мозякина. В рамках данного мероприятия сыграют команды «Друзья Мозякина» и «Металлург». В составе первых примут участие такие игроки, как Игорь Григоренко, Павел Дацюк, Вадим Шипачёв и Алексей Морозов. В составе «Металлурга» сыграют Василий Кошечкин, Данис Зарипов, Евгений Малкин и Андрей Разин.

Материалы по теме Дацюк, Морозов, Сушинский и Малкин примут участие в прощальном матче Сергея Мозякина

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В данный момент прославленный хоккеист работает в системе «Металлурга».

Состав «Барыса» пополнил экс-игрок «Нью-Джерси»

Казахстанская команда продолжает усиливаться в преддверии следующего сезона. 25 июля стало известно, что коллектив из Астаны пополнил Уилл Батчер, который ещё совсем недавно играл в НХЛ в составе «Нью-Джерси» и «Баффало». Правда, последний сезон защитник безвылазно провёл в АХЛ. Сможет ли американец перезагрузить карьеру под руководством Дэвида Немировски?

В НХЛ 29-летний Батчер провёл четыре сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Также один сезон американец защищал цвета «Баффало Сэйбрз». Всего он сыграл в НХЛ 280 матчей, в которых набрал 118 (17+101) очков.

В составе сборных США Батчер становился победителем и призёром юниорского чемпионата мира, а также обладателем бронзовых медалей взрослого чемпионата мира в элитном дивизионе.

Долги Телегина

Эпопея Ивана Телегина, имеющая отношение больше к шоу-бизнесу, нежели к хоккею, продолжается. Стало известно, что Ивану закрыли выезд из России из-за долга в 64 млн.

По информации источника, данный долг связан с ипотекой. Сообщается, что несколько лет назад Телегин и его бывшая супруга, известная певица Пелагея, купили особняк в центре подмосковной Барвихи. После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство.

Илья Хохлов покинул «Нефтехимик»

В стане «Нефтехимика» убыло – клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Ильёй Хохловым.

«Прежде всего благодарю Илью за работу. Он перешёл к нам по ходу сезона-2022/2023 и стал важной частью нашей команды. На его счету 30 набранных очков в 98 матчах и хет-трик в игре с «Металлургом». Ему нравился Нижнекамск, здесь он жил с семьёй, сын занимался в нашей хоккейной школе. Тем сложнее было принять такое решение. Скажу, что оно связано исключительно с оптимизацией зарплатной ведомости нашего клуба. Мы желаем Илье успехов в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Напомним, в прошлом сезоне Хохлов, ранее выступавший в составе магнитогорского «Металлурга», принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9». Всего в КХЛ на его счету 406 матчей и 117 (36+81) очков.

«Филадельфия» продлила контракт с лидером команды

После подписания Матвея Мичкова «лётчики» занялись сохранением лидеров. Трэвис Конечны подписал новый контракт с «Филадельфией» на восемь лет с кэпхитом $ 8,75 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026.

«Трэвис Конечны является неотъемлемой частью нашей команды, и мы очень рады, что у него теперь долгосрочный контракт. Трэвис стал лидером в нашей команде, и он действительно олицетворяет то, что значит быть игроком «Флайерз». Его трудовая этика в сочетании с упорством и талантом делают его центральной фигурой. Его решимость в достижении нашего будущего успеха красноречиво говорит о его преданности нашей команде и городу», — заявил генеральный менеджер «лётчиков» Даниэль Бриер.

В прошлом сезоне 27-летний канадский форвард сыграл 76 матчей, в которых записал на свой счёт 68 (33+35) очков.