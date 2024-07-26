У многих из них в следующем сезоне будет последний шанс!

1000 игр есть – трофея нет. Ветераны НХЛ, которые до сих пор не выиграли Кубок Стэнли

10 дней назад было официально объявлено, что Джо Павелски завершает игровую карьеру. Нападающий провёл 1332 игры в НХЛ, два раза выходил в финал, но притронуться к Кубку Стэнли так и не удалось. Сейчас в лиге есть 11 игроков, которые провели 1000 матчей, однако до главного трофея не дошли. О них сегодня речь и пойдёт.

Райан Сутер («Сент-Луис Блюз»)

Количество игр – 1444

Главное достижение – финал конференции (2023, 2024)

Свои шансы опытный защитник упустил в двух последних сезонах, когда на стадии финала конференции «Даллас» спотыкался о «Вегас» и «Эдмонтон». Сами «Старз» однозначно будут претендентами на трофей и в следующем году, но дальше они решили идти без Райана – его контракт был выкуплен этим летом.

В этом сезоне Сутер может стать 22-м игроком в истории лиги, кому покорилась отметка в 1500 матчей. Но увеличит ли это шансы Райана на чашку? Если говорить объективно, то «Сент-Луис» пока сложно назвать даже явным претендентом на попадание в плей-офф, так как конкуренция на Западе каждый год растёт.

Брент Бёрнс («Каролина Харрикейнз»)

Количество игр – 1415

Главное достижение – финал (2016)

Бёрнс построил блестящую карьеру, много лет являясь лидером обороны «Сан-Хосе», с которым в 2016 году даже дошёл до финала. Но Кросби, Малкин и компания тогда «украли» Кубок Стэнли у многих ветеранов – помимо Бёрнса, без трофея остались Марло, Торнтон и тот же Павелски.

У Брента остался один год по действующему контракту, а продлеваться он, вероятно, не будет. Канадец в последнем плей-офф лишился игрового времени в первой спецбригаде «Каролины», много ошибаясь и перестав порхать на синей линии так, как это делал раньше. Выиграв внутрипартийную войну, сможет ли Бриндамор привести «ураганов» и Бёрнса к Кубку Стэнли? Вопрос остаётся открытым.

Марк-Эдуар Власик («Сан-Хосе Шаркс»)

Количество игр – 1296

Главное достижение – финал (2016)

Ешё один игрок того «Сан-Хосе», который был ближе всего к Кубку Стэнли. Власик был задрафтован в далёком 2005 году и всю карьеру провёл в «Шаркс».

Надо ли на полном серьёзе рассуждать о шансах Марк-Эдуара в составе «Сан-Хосе»? Можно было бы предположить, что защитник будет обменян в дедлайн в контендер и там попытает счастье. Но где найти смельчака, который будет выменивать контракт на $ 7 млн, а на выходе получит игрока, которого начали преследовать травмы, а из-за возраста он стремительно теряет свои главные плюсы?

Клод Жиру («Оттава Сенаторз»)

Количество игр – 1182

Главное достижение – финал (2010)

Легенда «Филадельфии» уже во втором плей-офф в карьере познал, что такое финал, но 2010 год так и остался пиком в плане командных достижений для Клода. Несколько болезненных контрактов вкупе с непониманием действительности вычеркнули «Флайерз» из претендентов на трофей. Была попытка зацепиться за него в Санрайзе, но «Флорида», выигравшая тогда регулярку, была свипнута «Тампой» во втором раунде.

Клод Жиру Фото: Derik Hamilton/AP/ТАСС

То был последний плей-офф для Жиру, переход в «Оттаву» ничего канадцу не дал. У Клода последний год контракта, а это значит, что при определённых обстоятельствах он может перейти в клуб, который будет претендовать на Кубок Стэнли.

Ник Фолиньо («Чикаго Блэкхоукс»)

Количество игр – 1155

Главное достижение – второй раунд (2019)

Работяга Фолиньо никогда не был стабильным игроком топ-6 в команде, в которой он пребывал. Но так получилось, что судьба заносила его в коллективы, которые на Кубок Стэнли и не претендовали. За исключением «Бостона» в 2023 году, поставившего кучу рекордов в регулярке. Правда, амбиции были уничтожены уже в первом раунде – «Флорида» именно с «Брюинз» начала своё восхождение. А лучший результат был датирован 2019 годом, когда «Коламбус» Панарина и Бобровского прошёл в четырёх матчах «Тампу».

У Фолиньо ещё два года контракта, лучше он не становится, «Чикаго» же в ближайшее время не будет претендовать даже на плей-офф. Наверное, о Кубке Стэнли Нику можно забыть.

Джейми Бенн («Даллас Старз»)

Количество игр – 1112

Главное достижение – финал (2020)

Нападающий всю карьеру провёл в «Далласе», в котором наверняка и завершит выступления. Финал в «пузыре» в 2020 году – пик командных достижений Бенна. Тогда команда уступила в шестом матче «Тампе».

Джейми недавно исполнилось 35, но о серьёзном спаде речи пока не идёт. Форвард набрал 60 очков в последнем сезоне, играет в топ-6 команды, которая была близка к финалу. Шансы Бенна на Кубок Стэнли сохраняются, причём они явно выше, чем на протяжении всей его карьеры.

Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»)

Количество игр – 1109

Главное достижение – второй раунд (2016, 2023)

Карьера первого номера драфта 2009 года уже получилась хорошей. Джон разменял 1000 очков — в прошедшем сезоне, является капитаном одной из самых популярных команд в мире, имеет хороший контракт. Правда, с командными достижениями это никак не коррелируется. Лучшие из них пришлись на 2016 и 2023 годы, когда «Айлендерс» и «Торонто» соответственно перешагивали порог первого раунда.

Джон Таварес Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

«Кленовые» каждый год сталкиваются с какой-то непреодолимой силой в играх на вылет и не могут реализовать свой потенциал. Но у Тавареса остался лишь один год по контракту, поэтому, возможно, при подписании следующего на сумму этак в два раза меньше у «Мэйпл Лифс» будет больше рычагов для борьбы за трофей.

Мэтт Дюшейн («Даллас Старз»)

Количество игр – 1056

Главное достижение – финал конференции (2024)

Дюшейн долгие годы был главной действующей силой «Колорадо», но мириться с утопическими результатами «Эвс» Мэтт не захотел и запросил обмен. Рассуждать об этом в парадигме того, что пережидание перестройки могло подарить Дюшейну чашку, не стоит.

После финала конференции «Даллас» принял решение продлить канадца ещё на один год, ясно держа в голове, что он может помочь команде прийти ко второму Кубку Стэнли в истории франшизы.

Джордан Эберле («Сиэтл Кракен»)

Количество игр – 1018

Главное достижение – финал конференции (2020, 2021)

Половину карьеры Джордан провёл в «Эдмонтоне», который тогда только находился в процессе собирания первых пиков. А главные достижения пришлись на этап в карьере в «Айлендерс», когда подопечные Барри Тротца дважды уступали будущему обладателю трофея в финале конференции. Оба этих противостояния можно назвать заочным финалом.

Сейчас Эберле представляет «Сиэтл», который находится только на этапе построения, поэтому рассуждать о перспективах «кракенов» в борьбе за Кубок Стэнли пока не приходится.

Джефф Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»)

Количество игр – 1006

Главное достижение – ни разу не играл в плей-офф

Звучит диковато, но Скиннер, проведший больше 1000 матчей в лиге, ещё ни разу не сыграл в плей-офф. Сложилось так потому, что форвард застал самые печальные моменты в истории «Каролины» и «Баффало», которые полировали дно в период нахождения Джеффа в этих командах.

Доработать контракт в «Баффало» не удалось – он был выкуплен этим летом. А потом последовало подписание контракта с финалистом последнего розыгрыша. Эти факты повышают шансы Скиннера на первый плей-офф в карьере. Давайте будем честными, он его уже заслужил.

Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»)

Количество игр – 1002

Главное достижение – финал конференции (2017, 2019)

В своё время Карлссон был одним из лучших атакующих защитников лиги. А год назад даже выиграл «Норрис Трофи», набрав 101 очко, играя за «Сан-Хосе». Но дальше финала конференции Эрик не заходил, хотя шансы на то были. Особенно в 2017-м, когда «Оттава» только во втором овертайме седьмого матча уступила «Питтсбургу».

Волею Кайла Дубаса Карлссон оказался именно в «Пингвинз», однако теперь эта команда претендует максимум на плей-офф. И то вряд ли.