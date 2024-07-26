От войн клубов и агентов не должны страдать хоккеисты. КХЛ стоит произвести реформы

24 июля случилось в КХЛ громкое расторжение, взбудоражившее хоккейную аудиторию. «Трактор» объявил о расставании с 33-летним нападающим Антоном Бурдасовым. С хоккеистом расторгли контракт. И это — за неделю до открытия сборов. И это — несмотря на то что уже в середине весны было известно и понятно, что Бурдасов покинет челябинскую команду.

В такой ситуации, когда война велась между клубом и агентом, главным пострадавшим оказался именно хоккеист.

После этого задаёшься вопросом: а не пора ли что-то менять в КХЛ? Кажется, что настало время проводить реформы.

Однако какими они должны быть и как должны функционировать?

Пожалуй, одно из главных и очевидных изменений — сдвинуть дату открытия рынка неограниченно свободных агентов. Учитывая, что сезон-2024/2025 завершится в конце мая, а рынок НСА откроется с первым днём лета, можно было бы передвинуть его старт на месяц вперёд — на 1 июля.

Какие от этого будут плюсы?

Прежде всего, клубы получат дополнительное время для формирования своих составов. Понятное дело, что половина — а то и больше — команд досрочно завершают сезон. У них и так есть полтора-два месяца на решение своих кадровых вопросов.

Но есть и другие клубы. У тех, кто заходит достаточно далеко в плей-офф, остаётся не так много времени. Особенно у тех, кто добирается до финала. С учётом невозможности вести переговоры в ходе розыгрыша Кубка Гагарина (никто в здравом уме не будет отвлекать хоккеистов от игры) и реальных шансов для ряда хоккеистов зажечь именно в этот период, дополнительный месяц помог бы грамотно сформировать стратегию на ближайший сезон. Время до 1 июля можно было бы использовать для переговоров с ограниченно свободными агентами и для обменов с другими клубами.

Да и командам, которые не вышли в плей-офф или рано завершили свой поход за кубком, лишний месяц точно не помешал бы.

Антон Бурдасов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Все остались бы в плюсе. Команды имели бы больше времени на переговоры со своими игроками, с другими командами, с вышестоящим руководством. Хоккеисты успевали бы и отдохнуть, и хорошо обдумать своё будущее, и оценить полученные предложения.

И, главное, таких ситуаций, как с Бурдасовым, удалось бы избежать: не получилось найти новый клуб до открытия рынка НСА — разрываем контракт.

Естественно, разрыв не должен инициироваться лигой — стороны сами должны договориться. А в этом может помочь и финансовый стимул.

Как известно, когда клуб разрывает контракт в начале сезона, он должен заплатить хоккеисту 50% от суммы всего контракта. То есть, если игрок получает 50 млн за сезон, а соглашение, например, на три года (общая сумма договора в таком случае составит 150 млн), при расторжении на второй год контракта клуб выплатит ему 75 млн.

При этом в межсезонье, до старта чемпионата, этот процент снижается до 25.

Немного изменив правила относительно финансовой части, можно стимулировать клуб и лагерь игрока не затягивать с расторжением контракта в том случае, если не вышло найти варианты для обмена.

Если до открытия рынка НСА, которое перенесут на 1 июля, стороны решат прекратить свои отношения, команда будет должна заплатить те же 25%, после этой даты — 50%. То есть у клубов будет стимул расстаться с игроком (путём обмена — чтобы не только ничего не потерять, но ещё и приобрести; или путём расторжения контракта — чтобы заплатить меньше, чем придётся в дальнейшем), а у агентов будет время пристроить своего подопечного с ещё действующим соглашением.

Да, может быть, в ряде случаев выплаты окажутся не самыми крупными, для некоторых клубов – и вовсе копейки, но для подавляющего большинства такие суммы будут всё-таки существенными.

Помимо всего прочего, это позволит сделать открытие рынка неограниченно свободных агентов ещё более «горячим», ожидаемым и интересным.

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Сейчас, когда КХЛ выходит на новый уровень и наконец начинает самостоятельно решать, что будет лучше для самой лиги, что будет лучше для всех участников лиги (надеемся), самое время принимать новые решения и работать на благо игроков.

Может быть, в итоге руководство КХЛ обратит внимание на такие проблемы и произведёт подобные реформы. Может быть, новые правила введут, но в деталях они окажутся несколько иными. В любом случае такие изменения позволят ограничить и клубы, и агентов, если кто-либо захочет «проучить» вторую сторону.

И от войн других людей не будут страдать хоккеисты.