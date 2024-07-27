3 топ-клуба КХЛ готовы подписать российских звёзд. Как уместить их в платёжку?

В сезоне-2023/2024 размер потолка зарплат в чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей, пола — 405 млн. С сезона-2024/2025 в потолке зарплат будут учитываться премии, превышающие 10% от общей суммы заработной платы, но только в том случае, если контракт был заключён после 13 апреля 2023 года. Интересно, что в КХЛ по-прежнему большая разница между финансовыми возможностями команд. Так, кто-то до сих пор не дотягивает до пола, а другие не всегда могут уместить все свои приобретения в потолок.

СКА и Евгений Кузнецов

Главная трансферная сага нынешнего межсезонья — вероятный переход Евгения Кузнецова в СКА. Для КХЛ хоккеист уровня Кузнецова безоговорочная суперзвезда. В НХЛ россиянин успел выиграть Кубок Стэнли с «Вашингтоном», долгое время выступал за «столичных», затем перебрался в «Каролину», после чего расторг контракт с «ураганами» по соглашению сторон.

Конечно, Кузнецова очень ждут в родном Челябинске, однако сейчас форвард на 99,9% окажется в Санкт-Петербурге. Для СКА центр такого уровня не станет лишним, вот только платёжку нужно продолжать расчищать. Про уход Эмиля Галимова, чей контракт с армейцами действует аж до конца сезона-2026/2027 с зарплатой в 40 млн рублей, говорят давно. Готовы в команде Романа Ротенберга расстаться и с защитником Сергеем Сапего. Его соглашение по срокам аналогично договору Галимова, а зарплата в ближайшем сезоне составит 45 млн рублей. Высвобождается 85 млн рублей — именно на эту сумму должен рассчитывать Кузнецов в СКА.

«Ак Барс» и Александр Барабанов

Больше всего проблем у «Ак Барса». Если Вадима Шипачёва удалось обменять в минское «Динамо», то найти варианты для Вячеслава Войнова с действующим в следующем сезоне контрактом и зарплатой 75 млн рублей по-прежнему не получается. По сути, приблизительно на такие деньги претендует будущий новичок казанцев Александр Барабанов, с которым, как мы сообщали, в скором времени будет заключён двухлетний контракт.

По-прежнему неясна судьба Евгения Свечникова с 75-милионным соглашением на следующий сезон, какие-то вялые переговоры по поводу Станислава Галиева, которого в столице Татарстана вроде бы не прочь оставить. Кирилла Петрова и Артёма Лукоянова в «Ак Барсе» почти наверняка не будет, но не стоит забывать, что, помимо Барабанова, «барсам» ещё подписывать североамериканского нападающего Ника Петана.

Что касается Барабанова, то он, безусловно, тоже звезда для КХЛ. Конечно, не такого масштаба, как Кузнецов, однако явное усиление для атаки команды Анвара Гатиятулина. Главное — к Александру в тройку нужно подобрать грамотного центрального нападающего. Решение вернуться в Россию принято Барабановым абсолютно верно. В «Сан-Хосе» на него больше не рассчитывают, а в КХЛ можно стабильно играть в топ-6 и зарабатывать хорошие деньги.

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ (слева) Фото: Tony Avelar/AP/ТАСС

«Динамо» (Москва) и Никита Гусев

Московское «Динамо» сработало на трансферном рынке интересным образом. Посмотрим, окажется ли это эффективным. Подписание Хантера Миски на данный момент вызывает вопросы с точки зрения того, насколько американский голкипер усилит бело-голубых, но, по крайней мере 29-летний вратарь перебрался в Россию на очень маленький для иностранца контракт. Миска обошёлся «Динамо» всего в 20 млн рублей, благодаря чему под потолком у московского клуба по состоянию на сейчас остаётся чуть больше 80 млн рублей. Именно эта сумма и заложена динамовцами на подписание Никиты Гусева.

Для заключения контракта с лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата КХЛ спортивному директору «Динамо» Алексею Сопину не придётся ни от кого отказываться. Все необходимые изменения в этом направлении состоялись в тот момент, когда бело-голубые обменяли в «Адмирал» Егора Петухова и Ивана Муранова. Подписание Гусева (он по-прежнему не теряет надежд найти варианты за океаном) должно стать жирной точкой в динамовской селекции. Останутся только технические моменты вроде расставания с голкипером Ильёй Коноваловым, права на которого закреплены за клубом, но контракта с вратарём нет.