Лист ожидания. В каком городе может появиться 24-я команда КХЛ?

В лиге сейчас явно не хватает одного клуба — прикидываем, должна ли она вернуться в Новокузнецк или дебютировать в Перми.

На рынке КХЛ до сих пор столько интересных хоккеистов без контракта, что можно из них можно составить новый, 24-й клуб лиги. В принципе, эта недостающая команда нужна КХЛ даже без учёта контрактной ситуации: лига создавалась с 24 командами, а уже после своего стремительного расширения снова ужималась под 24 клуба.

Сейчас, после ухода «Йокерита» и рижского «Динамо», желаемое число участников не восстановлено, в конференциях разное количество клубов — и это влияет как на календарь, так и на баланс сил и интригу в регулярке. КХЛ наверняка будет заполнять недостающий слот и уже вряд ли станет кидаться на все подряд заявки, как это было ещё 10 лет назад. Примерный круг претендентов на это место можно очертить уже сейчас.

Красноярск («Сокол»)

Ещё прошлой весной некоторые коллеги сообщали, что красноярский клуб подал заявку в КХЛ. Эти новости приходили на фоне лучшего сезона в истории «Сокола», занявшего третье место в регулярке ВХЛ и дошедшего до финала плей-офф. Однако тогда красноярцы в элиту не попали: сложно было представить, что вопрос решат так быстро, той же «Ладе» для возвращения потребовалось готовиться куда больше.

Однако амбиции у «Сокола», несомненно, есть. Ещё в июне 2022-го местный губернатор заявил о планах войти в КХЛ. Осенью того же года у клуба сменилось руководство: президентом стал красноярец Александр Сёмин, который успел провести за родной клуб полноценный сезон-2017/2018, генменеджером — ещё один местный воспитанник Алексей Яшкин. Сёмин сразу после назначения говорил, что постарается привлечь в клуб «внебюджетное финансирование». В Красноярске провели красивый прощальный матч Сёмина, куда собрались звёздные друзья президента, поддержавшие намерение войти в лигу.

«Сокол» и «Металлург» — два возможных претендента на место в КХЛ Фото: vhlru.ru

Однако не всё так гладко. На бумаге у «Сокола» есть новенькая «Платинум-Арена» на семь с небольшим тысяч зрителей — однако, как выяснилось год назад, построена она была с дефектами. Были выявлены «пластические деформации монолитных плит перекрытия», из-за чего краевая прокуратура потребовала вернуть арену, подаренную Красноярскому краю, обратно строившей его компании. Министр спорта региона говорил, что дефекты неопасны, однако после омского опыта к таким заявлениям относишься с опаской. Буквально на днях местный арбитражный суд решил вернуть арену компании «Русская платина».

Новокузнецк («Металлург»)

«Верните «Кузню» — до сих пор один из самых популярных призывов в комментариях хоккейных разделов спортивных сайтов. «Металлург» в 2017-м был убран из КХЛ довольно бесцеремонно, как раз на фоне назначения нового руководства, которое вроде бы пыталось оживить клуб. На фоне бедствий того же «Куньлуня», который проводит игры перед ареной пустых пластиковых кресел, все проблемы «Кузни», ни разу за девять лет не попадавшей в плей-офф, забыты — помнят хорошее, многочисленных звёздных воспитанников команды.

Если в КХЛ финансов «Металлурга» хватало только на скромную жизнь, то на фоне Высшей лиги «Кузня» была одним из главных богачей. Однако в подэлите жизнь «Металлурга» тоже не была простой: команда дважды не попадала в плей-офф (в том числе и в прошлом сезоне), за семь лет сменила 10 главных тренеров и в новый чемпионат пойдёт с 11-м. «Металлург» сотрясали управленческие скандалы и непонятные обмены — клуб после старта сезона расстался чуть ли не с лучшим игроком современной ВХЛ, своим воспитанником Максимом Кицыным.

Параллельно проблемы существовали и со стадионом: «Арена кузнецких металлургов» в 2020-м закрылась на ремонт, который затянулся и привёл к судам между мэрией и подрядчиком. Параллельно «Кузня» играла на маленькой тренировочной площадке, а плей-офф-2023 вынужденно проводила вообще в Чехове, хотя на тот момент обновлённая арена была уже месяц как открыта! Половину прошлого сезона клуб всё ещё квартировал на маленьком стадионе. В общем, управленческий хаос пока выглядит главным препятствием на пути в КХЛ.

Пермь («Молот»)

Было время, когда почти весь пермский спорт закончился за очень короткий срок времени — болельщики обвиняли в этом тогдашнее краевое руководство. В 2024-м ситуация здесь очень разная: «Амкар» пока играет во Второй лиге с её невероятно запутанной схемой. Баскетбольная «Парма» не близка к успехам старого «Урал-Грейта», но стабильно собирает аншлаги, да и РФБ не раз проводила матчи сборной (до её отстранения) в Перми.

«Молот» в прошлом сезоне ВХЛ занял первое место по средней посещаемости — 3620 зрителей за матч (у «Сокола», для сравнения, 2145): в плей-офф с тем же Красноярском старый пермский дворец собирал аншлаги. Конечно, сказалось то, что «Молот» в прошлом сезоне неожиданно для многих выиграл регулярку, но в городе есть фанатская база и приличная школа. Скоро в городе должна появиться и новая арена — в принципе, вмещающий шесть тысяч зрителей «Молот» мог бы потянуть КХЛ и сейчас, но на фоне остальных стадионов КХЛ выглядел бы уже староватым.

Проект новой «Пермь-Арены» Фото: perm-300.ru

Первоначально планировалось, что стадион построят к 300-летию Перми (в 2023-м). «Пермь-Арена» должна была принять матчи Евробаскета-2025, но теперь этого уже не произойдёт. Стадион будет вмещать 10,5 тысячи зрителей — и очевидно, что для такого масштаба мало комбинации из Лиги ВТБ и ВХЛ. Местный губернатор в конце прошлого года, впрочем, призывал не торопиться с КХЛ, а сначала подготовить инфраструктуру. Строительство новой арены должно начаться в ближайшем времени: им займётся та же компания, которая возводила московскую арену на Автозаводской.

Тула (АКМ)

Самый молодой участник нашего списка — и при этом самый амбициозный. Хоккей в Туле стал развиваться после того, как местным губернатором был назначен Алексей Дюмин, который занимался хоккеем с четвёртого класса. Профессиональной карьеры Дюмин не построил, но длительное время работал в Службе безопасности президента, где продолжал заниматься хоккеем на любительском уровне и занимал место в воротах на гала-матчах Ночной лиги. Тульская «Академия Михайлова» появилась как клуб НМХЛ в 2018-м, а через три года появилась в ВХЛ — главным спонсором выступала компания «Полипласт».

Денег в Туле не жалеют: за три года благодаря мощным вливаниям клуб-новичок дошёл до финала Кубка Петрова, где проиграл «Нефтянику». Тула уже успела принять и матчи сборной России в рамках турне с белорусами, и Кубок вызова МХЛ в прошлом году. Со следующего года в системе АКМ планируют создать сразу четыре клуба Молодёжной лиги, столько нет даже у СКА. Ресурсы, освещающие детский хоккей, рассказывают, что в АКМ готовы давать юным талантам условия, сопоставимые с признанными топами.

В общем, вряд ли все эти силы и ресурсы тратятся на игру в ВХЛ. С точки зрения финансов именно Тула прямо сейчас выглядит самой готовой к вступлению в элиту. Кроме того, АКМ представляет Западную конференцию, где сейчас как раз открыта вакансия: почти все потенциальные новички КХЛ — с Востока. Правда, тульская арена на 3300 зрителей в регламент КХЛ никак не вписывается — разве что АКМ не получит прописку в городе с населением меньше 100 тысяч человек.

Игроки АКМ празднуют гол Фото: vhlru.ru

Тюмень («Рубин»)

Возвращение «Югры» в КХЛ сейчас видится невероятным. Во-первых, сложно представить себе команду в городе с населением чуть более 100 тысяч человек. Во-вторых, «Югре» и в ВХЛ неплохо — там она постоянно в топе регулярного сезона, выстроила очень успешную команду в МХЛ, откуда регулярно продаёт лидеров в команды КХЛ. Высказывались предложения о создании команды в Сургуте, где живёт в четыре раза больше людей, чем в окружном центре, но серьёзного хода они не получали.

Зато Тюмень — дело другое. Прямо сейчас это один из самых стремительно растущих городов России: именно Тюмень, судя по всему, станет следующим городом-миллионником. С точки зрения спорта «Рубин» — одна из самых стабильных и успешных команд в ВХЛ без управленческих кризисов. Нет лишь одного — арены. Местный дворец спорта и так вмещал лишь три тысячи зрителей, а недавно был закрыт на реконструкцию из-за проблем. Новой же арены пока нет даже на стадии документации, так что Тюмень — это многообещающий рынок, но находящийся в очень отдалённой перспективе.