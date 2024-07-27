Номер Мозякина вывели из обращения, Малкин оценил сборную России. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 июля 2024 года.

Daily Faceoff — о Демидове: мы говорим о следующей главной звезде «Монреаля»

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff высказался о российском нападающем Иване Демидове, которого «Монреаль Канадиенс» выбрал на драфте НХЛ — 2024 под общим пятым номером.

«После того как в прошлом году «Монреаль» не стал выбирать Матвея Мичкова, «Канадиенс» заполучили Демидова под пятым номером в 2024 году. И, серьёзно, мы говорим о следующей главной звезде команды. Демидов был самым опытным игроком на драфте и был вторым перспективным игроком после Маклина Селебрини.

При среднем показателе в два очка за игру ни один игрок в МХЛ не проводил более продуктивный сезон в истории лиги, включая Никиту Кучерова. Затем Демидов доминировал в плей-офф, прежде чем получил травму, но это был очень успешный сезон. С точки зрения чистого таланта мы видим одного из самых креативных, быстрых и доминирующих в атаке форвардов за довольно долгое время», — сказано в статье.

«Последние два сезона как машина катит». Скаут — об игре Валерия Ничушкина

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных высказался об игре и проблемах вне льда у российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Я хорошо знаю Валерку с тех пор, когда он играл в Челябинске, и уже тогда он был одним из лучших хоккеистов в стране. Его карьера двигалась вперёд, потом маленько ушла в сторону. У него были неудачные моменты, но у каждого хоккеиста такое бывает.

Последние два сезона как машина катит. Когда «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, это была одна из самых ключевых фигур. Он даже со сломанной ногой вышел на финальный матч, и это не каждый игрок может сделать. Это на самом деле был подвиг. Поэтому просто хочу тоже пожелать Валерке обрести себя и пройти через все эти невзгоды. Надеюсь, что он будет радовать нас ещё не один год. Однозначно, один из топовых игроков в НХЛ», — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».

Напомним, в ходе завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.

Журналист Sportskeeda назвал контракт Александра Сёмина худшим в истории «Каролины»

Журналист Коул Шилтон в статье на сайте Sportskeeda назвал пять худших контрактов в истории «Каролины Харрикейнз».

Худшим соглашением «ураганов» был признан контракт с российским нападающим Александром Сёминым.

«В 2012 году «Каролина» подписала с Сёминым однолетний контракт на сумму $ 7 млн. Александр провёл отличный сезон, набрав 44 очка в 44 матчах. В награду он получил продление контракта на пять лет на общую сумму $ 35. Однако с тех пор Сёмину пришлось нелегко, поскольку он отыграл всего два сезона из этих пяти и покинул клуб. «Каролине» пришлось выкупить последние три года его контракта», — написал Шилтон в статье.

Кроме Сёмина, в список вошли соглашения следующих хоккеистов: Томаш Каберле (защитник), Скотт Дарлинг (вратарь), Йони Питканен (защитник), Ли Стемпняк (нападающий).

The Athletic: возрождение игры Бобровского изменило представление о состоянии «Флориды»

Североамериканский журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic прокомментировал игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в последних двух сезонах.

«Возрождение игры Бобровского привело «Пантерз» к финальным матчам Кубка Стэнли в двух сезонах подряд и полностью изменило представление о состоянии команды. К началу следующего сезона ему исполнится 36 лет, но его неординарное трудолюбие сохранило его атлетизм даже сейчас. Его игра показывает, что он ещё не сбавил обороты», — сказано в статье Грейнджер.

Напомним, в этом году Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем первого в своей карьере Кубка Стэнли. В финальном, седьмом матче с «Эдмонтоном» он пропустил всего одну шайбу и отразил 23 броска соперника по воротам. На чемпионском параде по случаю победы он нёс на плечах российский флаг.

Наиль Якупов назвал главные отличия между Маккинноном и Макдэвидом

Нападающий Наиль Якупов рассказал о главных отличиях между Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» и Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз».

– Кто круче, Маккиннон или Макдэвид?

– Маккиннон, он Кубок Стэнли выиграл. Но это не убирает Макдэвида в дальний ящик. Они очень разные.

Маккиннон – работяга. В хорошем смысле – конченый фанат. Он зверь всегда: на льду, на тренировках, на собраниях, за покерным столом. Мог вступить в спор с Беднаром (главным тренером «Колорадо Эвеланш». – Прим. «Чемпионата»), если ему что-то не нравилось. Но это было тогда. Сейчас говорят, что у него правильное питание и свой физиотерапевт.

Макдэвид — это чуть-чуть спокойствия, уверенность, не переходящая в самоуверенность. Он не делает ничего лишнего в зале, есть определённый набор упражнений, которые он делает. Это не тот человек, который придёт в зал и погнёт все штанги, — сказал Якупов в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».

Напомним, в прошлой регулярке Натан Маккиннон сыграл 82 встречи, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 результативных передач, набрав в общей сложности 140 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету Натана 11 встреч и 14 (4+10) баллов.

«Колорадо» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 проиграл в полуфинальной серии Западной конференции «Даллас Старз» со счётом 2-4.

Фото: именной стяг Сергея Мозякина поднят под своды арены «Металлурга»

Перед началом прощального матча Сергея Мозякина под своды «Арены-Металлург» был поднят именной стяг 43-летнего хоккеиста. 10-й номер «Металлурга» теперь навсегда закреплён за Мозякиным.

Именной стяг Сергея Мозякина Фото: Арина Нуриахметова, «Чемпионат»

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В прощальном матче Мозякина принимали участие Павел Дацюк, Даниил Марков, Евгений Малкин, Алексей Морозов, Максим Сушинский и другие прославленные хоккеисты.

Перед самой встречей на местной «Аллее славы» произошла церемония открытия звёзды в честь Мозякина.

Материалы по теме Эксклюзив Андрей Разин поделился эмоциями от участия в прощальном матче Сергея Мозякина

20 шайб на двоих забросили команды в прощальном матче Мозякина

Сегодня, 27 июля, на «Арена-Металлург» в Магнитогорске состоялся прощальный матч Сергея Мозякина. В нём команда «Друзья Мозякина» сыграла с «Металлургом». Встреча закончилась ничьёй — 10:10. Хет-триком отметился как сам 43-летний Мозякин, так и глава КХЛ Алексей Морозов.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

Перед началом матча Мозякин сначала открыл именную звезду на «Аллее славы», а затем его стяг был поднят под своды арены хоккейного «Металлурга».

«Хоккей превратился в политику, у нас топ-сборная». Малкин — о России на Олимпиаде

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что хоккей превратился в политику.

«Вы видите, что на самом деле есть не так много команд, которые претендуют на олимпийское золото. В хоккее таких держав, как Россия, США, Чехия, Швеция, Канада… Это топ-сборные мира. Все знают, что у России — топ-команда. Посмотрите, кто выигрывает индивидуальные награды в НХЛ: Никита Кучеров снова выигрывает награды, Сергей Бобровский претендовал на «Конн Смайт Трофи». На чемпионатах мира и Олимпиадах все хотят видеть сильнейших. Хоккей превратился в политику, это обидно. Будем ждать лучших времён. Надеюсь, нас допустят. И мы покажем. У нас классные игроки. (Кирилл) Капризов, (Артемий) Панарин… У них ещё всё впереди. Надеюсь, что они зацепят ещё не одну Олимпиаду», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».