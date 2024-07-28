Новый Карлссон и кража лета. 5 интересных переходов в НХЛ, которые вы могли пропустить

Прошёл почти месяц с момента открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Пик активности клубов, как обычно, пришёлся на первые дни, и можно с уверенностью сказать, что самые интересные переходы, несмотря на то что на рынке осталось несколько неплохих лотов, уже состоялись. Впрочем, некоторые любопытные сделки ввиду различных факторов могли остаться практически незамеченными, хотя и заслуживали внимания. Рассказываем о пяти таких переходах.

Адам Боквист (из «Коламбуса» во «Флориду»)

Шведскому защитнику пророчили большое будущее — в своё время он был признан лучшим игроком на своей позиции на ЮЧМ-2018, а затем выбран «Чикаго» под общим восьмым номером на драфте того же года. Впрочем, сначала в «Блэкхоукс», а затем и в «Коламбусе», где Боквист оказался в результате сделки по обмену Сета Джонса в крупнейший город штата Иллинойс, ему так и не удалось раскрыться в полной мере — Адам был вполне неплох, когда появлялся на льду, но проблема в том, что на льду он появлялся не так часто, как этого хотели бы в «Блю Джекетс».

За пять лет в НХЛ швед, которого на родине называли новым Эриком Карлссоном, не смог провести ни одного полноценного сезона — постоянные травмы очень сильно затормозили развитие некогда перспективного игрока, контракт которого в итоге оказался выкуплен «мундирами» за год до его фактического окончания, что позволило «пантерам» подписать его на один сезон всего за $ 775 тыс. Обладатели Кубка Стэнли практически ничем не рискуют — если Боквист в солнечном штате сможет избавиться от травм и сделать шаг вперёд, «Флорида» будет в большом выигрыше. Если же 23-летний игрок и там пропишется в лазарете — что ж, по крайней мере «Пантерз» заплатят за это минимальную цену. Хочется верить, что Адаму удастся избежать последнего варианта, ведь потенциал у него всё ещё довольно-таки высок.

К слову, вместе с Адамом в состав действующих чемпионов перебрался и его старший менее травматичный брат Йеспер — хотя бы один Боквист во «Флориде» точно будет играть.

Джек Рослович (из «Рейнджерс» в «Каролину»)

Ещё один бывший первораундник, ушедший в «Виннипег» под 25-м номером в 2015 году. В элитного и даже подэлитного игрока американец к 27 годам так и не вырос, но при этом уровень как минимум в 0,5 очка за сезон после перехода из «Джетс» в «Коламбус» он держал. С хорошими броском, скоростью и видением игры он был одним из самых ценных вариантов на рынке накануне дедлайна обменов, где его забрали «Рейнджерс».

В составе «синерубашечников» Рослович не портил картину, но провёл весьма противоречивый плей-офф — форвард начал постсезон серией из пяти матчей с очками, однако в следующих появлениях оставил о себе не самое приятное впечатление. Видимо, за почти четыре года в Огайо он просто забыл, как играть в Кубке Стэнли — временами недорабатывал в обороне, принимал странные решения и потерялся даже в атакующих действиях, где он наиболее силён.

Джек Рослович Фото: Peter K. Afriyie/AP/ТАСС

«Каролина», которая умеет перезапускать игроков, выдала Джеку однолетний контракт на $ 2,8 млн. Полная перезагрузка нападающему не нужна — немного стабильности и большие усердия в своей зоне сделают из него отличное дополнение для топ-6. Хотя обременять его оборонительной работой Род Бриндамор, похоже, не планирует — с большой долей вероятности Рослович будет играть на фланге, а не в центре.

Нейт Шмидт (из «Виннипега» во «Флориду»)

В межсезонье «пантеры» лишились двух важных игроков из оборонительного корпуса — команду покинули Брэндон Монтур и Оливер Экман-Ларссон. Генменеджер клуба Билл Зито совершил два подписания, чтобы закрыть появившиеся бреши — в идеальном мире канадца на синей линии заменит уже упомянутый (и здоровый) Боквист, но вполне вероятно, что былые времена вспомнит и некогда результативный Шмидт, в последние пару лет «присевший» ближе к своим воротам.

Расцвет атакующих способностей американца пришёлся на трёхгодичный период в «Вегасе», где в каждом из сезонов Нейт оказывался вторым по продуктивности защитником «рыцарей», регулярно преодолевая планку в 30 очков. Последний раз этой отметки Шмидт достиг в сезоне-2021/2022 в «Виннипеге», где первую половину регулярки работал под руководством нынешнего наставника «Пантерз» Пола Мориса. Несмотря на то что в декабре 2021 года специалист покинул команду, а защитник остался там до этого межсезонья, американец считает, что именно при Морисе его игра в «Джетс» переживала наибольший взлёт.

Воссоединиться во «Флориде» дуэту помог тот факт, что «реактивщики» выкупили контракт Шмидта по окончании прошедшего сезона — в составе «Пантерз» игрок, от которого, судя по всему, можно ожидать ещё одного взлёта, будет выступать с символическим кэпхитом в $ 800 тыс., хотя в Канаде получал почти $ 6 млн.

Уоррен Фёгеле (из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес»)

В своё время уход Фёгеле из «Каролины» казался вполне серьёзной потерей для боттом-6 «ураганов». Не сказать, что «Харрикейнз» действительно очень сильно пострадали от того, что отпустили Уоррена, однако в «Эдмонтоне» канадец доказал, что является не только отличной опцией для нижних звеньев и спецбригады меньшинства, но и вполне неплохим вариантом для топ-6. Конечно, можно говорить, что Фёгеле, впервые в карьере преодолевшего отметку в 40 очков в регулярке и выдавшего четырёхматчевую результативную серию в финале Кубка Стэнли, «прокачал» Леон Драйзайтль, но первые сигналы о том, что форвард может быть полезен непосредственно в атаке, были поданы ещё в Роли.

В прошедшем плей-офф Фёгеле успел поучаствовать в победной серии с «Лос-Анджелесом», который выписал нападающему самый крупный контракт в его карьере — $ 10,5 млн на три года. Болельщики «королей» оставили не лучшие комментарии в соцсетях под новостью о подписании Уоррена — отчасти потому, что ждали более громких трансферов, отчасти потому, что Фёгеле объявили вместе с Джоэлем Эдмундсоном, которому Роб Блэйк умудрился выдать аж четырёхлетний контракт и в адрес которого преимущественно и обрушился массовый хейт. Однако форвард точно придётся ко двору «Кингз» — такой агрессии, как у него (если, конечно, она будет не такой, как во втором матче финала с «Флоридой») команде не хватало.

Уоррен Фёгеле Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

Даниэль Спронг (из «Детройта» в «Ванкувер»)

Сколько может стоить нападающий, который набрал 89 очков за 142 матча в последних двух сезонах? $ 4-5 млн? Может, кто-нибудь выдал бы и зарплату больше. Но «Ванкувер» умудрился подписать Даниэля Спронга на один год всего за $ 975 тыс. Эта сделка шокировала многих за океаном — нападение у «косаток» на следующий сезон и так подбиралось неплохое, а с приходом уроженца Амстердама количество людей, способных часто доставлять шайбу в ворота, в составе канадской команды и вовсе может быть больше, чем в любой другой.

Переход конкретно Спронга в Америке и вовсе называют кражей этого межсезонья — многие не понимают, как игрока такой продуктивности уговорили на такой небольшой контракт. Сам Даниэль говорит так: «Я хотел оказаться в ситуации, где могу быть счастлив, где у меня будет возможность быть частью хорошей команды и остаться на долгий срок». Звучит логично, с учётом того, что после «Питтсбурга» Даниэль не задерживался в одном клубе (или даже в его системе) более чем на полтора сезона, но даже для моста сумма его контракта кажется очень маленькой.

Впрочем, у 27-летнего хоккеиста ещё будет возможность выбить себе договор пожирнее. Если он проявит себя и в «Ванкувере», следующее соглашение, где бы оно ни было, будет явно больше.